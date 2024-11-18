بريف تواصل تحضيراتها المكثفة لإقامة 90 BRAVE CF بـ((النمسا))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
تواصل منظمة بريف البحرينية تحضيراتها المكثفة بالتعاون مع منظمة SPARTA CF ، وذلك لإقامة بطولة BRAVE CF 90 يوم 23 نوفمبر الجاري على صالة Multiversum Schwechat في العاصمة النمساوية فيينا. وستصبح النمسا التي تحتضن بطولة BRAVE CF ، جوهرة الرياضة البحرينية، لأول مرة، الدولة رقم 16 في قارة أوروبا التي تقام فيها منافسات البطولة.
وكانت منظمة بريف قد أعلنت في وقت سابق بطاقة النزالات التي ستشهدها هذه النسخة من بطولة BRAVE CF ، حيث يلتقي في الحدث الرئيسي المقاتل النمساوي مسلم داناييف بالمقاتل الهولندي تشيكوينا بيدرو في وزن الوسط الفائق، فيما يلتقي في الحدث الرئيسي المشترك المقاتل البحريني رسول ماغوميدوف بالمقاتل البولندي لوكاس اوليتش في وزن الخفيف الثقيل.
في حين يواجه النسماوي ماجوميد امين داداييف المقاتل الألماني دافليت كاراتاييف في وزن الخفيف، ويواجه المقاتل الكرواتي أغرون سماكيشي المقاتل البولندي روبرت ماروزاك في الوزن الثقيل.
وفي النزالات التمهيدية، يلتقي المقاتل المغربي يوسف بوغام المقاتل الفرنسي يوهان فان دي هيل في وزن 72 كيلوجراما، ويلتقي المقاتل النمساوي أبوبكر سولتابيف بالمقاتل الألماني ذبيح الله مبارز في الوزن الخفيف، ويواجه المقاتل الألماني سونجول كاراتوراك المقاتل البولندي كينجا جيندراسيك في وزن القش.
وتسعى منظمة بريف من خلال استعداداتها لإقامة حدث مميز في النمسا، بالصورة التي تعزز من مكانتها كمنظمة عالمية رائدة في مجال الصناعة الرياضية لاسيما في رياضة فنون القتال المختلطة.
وقد نجحت بريف في تنظيم بطولة BRAVE CF في قارة أوروبا وتحديدا في إيرلندا الشمالية، وإنجلترا، ورومانيا، وسلوفينيا، والسويد، وروسيا، وبيلاروسيا، وإيطاليا، وبولندا، وصربيا، وألمانيا، وفرنسا، وإسبانيا، وهولندا، وبلغاريا، ومع ظهورها لأول مرة في النمسا، تعود المنظمة من جديد لتعزز من حضورها القوي في القارة، لتصبح المنظمة العالمية الأكثر انتشارا على مستوى أوروبا في رياضة MMA .
من جهته، أعرب رئيس منظمة بريف محمد شاهد عن حماسه لإقامة بطولة BRAVE CF في النمسا، حيث قال: «يمثل ظهورنا الأول في النمسا علامة فارقة لمنظمة بريف البحرينية، من خلال جهودها في التوسع العالمي. حيث ستصبح النمسا الدولة رقم 35 عالميا والدولة رقم 16 في قارة أوروبا التي تحتضن هذه البطولة».
وتابع: «إن البطولة في نسختها 90 لا تظهر التزامنا بفنون القتال المختلطة فحسب، بل بأهمية تعزيز مهمتنا في الارتقاء بهذه الرياضة في جميع أنحاء أوروبا وخارجها، وبناء مجتمع رياضي في هذه اللعبة يتميز بالالتزام والاحترام والتوجيه نحو المنافسة والتحدي إلى جانب التشجيع والدعم والترفيه»، مقدرا في الوقت ذاته تعاون منظمة SPARTA CF النمساوية الرائدة في رياضة فنون القتال المختلطة، في تنظيم بطولة BRAVE CF 90 في العاصمة فيينا.
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