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بريف تواصل تحضيراتها المكثفة لإقامة 90 BRAVE CF بـ((النمسا))

11/18/2024 7:17:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

تواصل‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬البحرينية‭ ‬تحضيراتها‭ ‬المكثفة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬منظمة‭ ‬ SPARTA ‭ ‬ CF ،‭ ‬وذلك‭ ‬لإقامة‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬90‭ ‬يوم‭ ‬23‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬ Multiversum ‭ ‬ Schwechat ‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬النمساوية‭ ‬فيينا‭. ‬وستصبح‭ ‬النمسا‭ ‬التي‭ ‬تحتضن‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ،‭ ‬جوهرة‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية،‭ ‬لأول‭ ‬مرة،‭ ‬الدولة‭ ‬رقم‭ ‬16‭ ‬في‭ ‬قارة‭ ‬أوروبا‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬فيها‭ ‬منافسات‭ ‬البطولة‭.‬

وكانت‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬قد‭ ‬أعلنت‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬بطاقة‭ ‬النزالات‭ ‬التي‭ ‬ستشهدها‭ ‬هذه‭ ‬النسخة‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ،‭ ‬حيث‭ ‬يلتقي‭ ‬في‭ ‬الحدث‭ ‬الرئيسي‭ ‬المقاتل‭ ‬النمساوي‭ ‬مسلم‭ ‬داناييف‭ ‬بالمقاتل‭ ‬الهولندي‭ ‬تشيكوينا‭ ‬بيدرو‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬الوسط‭ ‬الفائق،‭ ‬فيما‭ ‬يلتقي‭ ‬في‭ ‬الحدث‭ ‬الرئيسي‭ ‬المشترك‭ ‬المقاتل‭ ‬البحريني‭ ‬رسول‭ ‬ماغوميدوف‭ ‬بالمقاتل‭ ‬البولندي‭ ‬لوكاس‭ ‬اوليتش‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬الخفيف‭ ‬الثقيل‭.‬

في‭ ‬حين‭ ‬يواجه‭ ‬النسماوي‭ ‬ماجوميد‭ ‬امين‭ ‬داداييف‭ ‬المقاتل‭ ‬الألماني‭ ‬دافليت‭ ‬كاراتاييف‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬الخفيف،‭ ‬ويواجه‭ ‬المقاتل‭ ‬الكرواتي‭ ‬أغرون‭ ‬سماكيشي‭ ‬المقاتل‭ ‬البولندي‭ ‬روبرت‭ ‬ماروزاك‭ ‬في‭ ‬الوزن‭ ‬الثقيل‭.‬

وفي‭ ‬النزالات‭ ‬التمهيدية،‭ ‬يلتقي‭ ‬المقاتل‭ ‬المغربي‭ ‬يوسف‭ ‬بوغام‭ ‬المقاتل‭ ‬الفرنسي‭ ‬يوهان‭ ‬فان‭ ‬دي‭ ‬هيل‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬72‭ ‬كيلوجراما،‭ ‬ويلتقي‭ ‬المقاتل‭ ‬النمساوي‭ ‬أبوبكر‭ ‬سولتابيف‭ ‬بالمقاتل‭ ‬الألماني‭ ‬ذبيح‭ ‬الله‭ ‬مبارز‭ ‬في‭ ‬الوزن‭ ‬الخفيف،‭ ‬ويواجه‭ ‬المقاتل‭ ‬الألماني‭ ‬سونجول‭ ‬كاراتوراك‭ ‬المقاتل‭ ‬البولندي‭ ‬كينجا‭ ‬جيندراسيك‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬القش‭.‬

وتسعى‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استعداداتها‭ ‬لإقامة‭ ‬حدث‭ ‬مميز‭ ‬في‭ ‬النمسا،‭ ‬بالصورة‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬مكانتها‭ ‬كمنظمة‭ ‬عالمية‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الصناعة‭ ‬الرياضية‭ ‬لاسيما‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭.‬

وقد‭ ‬نجحت‭ ‬بريف‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬في‭ ‬قارة‭ ‬أوروبا‭ ‬وتحديدا‭ ‬في‭ ‬إيرلندا‭ ‬الشمالية،‭ ‬وإنجلترا،‭ ‬ورومانيا،‭ ‬وسلوفينيا،‭ ‬والسويد،‭ ‬وروسيا،‭ ‬وبيلاروسيا،‭ ‬وإيطاليا،‭ ‬وبولندا،‭ ‬وصربيا،‭ ‬وألمانيا،‭ ‬وفرنسا،‭ ‬وإسبانيا،‭ ‬وهولندا،‭ ‬وبلغاريا،‭ ‬ومع‭ ‬ظهورها‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬النمسا،‭ ‬تعود‭ ‬المنظمة‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬لتعزز‭ ‬من‭ ‬حضورها‭ ‬القوي‭ ‬في‭ ‬القارة،‭ ‬لتصبح‭ ‬المنظمة‭ ‬العالمية‭ ‬الأكثر‭ ‬انتشارا‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬أوروبا‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬ MMA ‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أعرب‭ ‬رئيس‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬محمد‭ ‬شاهد‭ ‬عن‭ ‬حماسه‭ ‬لإقامة‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬في‭ ‬النمسا،‭ ‬حيث‭ ‬قال‭: ‬‮«‬يمثل‭ ‬ظهورنا‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬النمسا‭ ‬علامة‭ ‬فارقة‭ ‬لمنظمة‭ ‬بريف‭ ‬البحرينية،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬جهودها‭ ‬في‭ ‬التوسع‭ ‬العالمي‭. ‬حيث‭ ‬ستصبح‭ ‬النمسا‭ ‬الدولة‭ ‬رقم‭ ‬35‭ ‬عالميا‭ ‬والدولة‭ ‬رقم‭ ‬16‭ ‬في‭ ‬قارة‭ ‬أوروبا‭ ‬التي‭ ‬تحتضن‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬إن‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬نسختها‭ ‬90‭ ‬لا‭ ‬تظهر‭ ‬التزامنا‭ ‬بفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬بأهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬مهمتنا‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بهذه‭ ‬الرياضة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬أوروبا‭ ‬وخارجها،‭ ‬وبناء‭ ‬مجتمع‭ ‬رياضي‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬اللعبة‭ ‬يتميز‭ ‬بالالتزام‭ ‬والاحترام‭ ‬والتوجيه‭ ‬نحو‭ ‬المنافسة‭ ‬والتحدي‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬التشجيع‭ ‬والدعم‭ ‬والترفيه‮»‬،‭ ‬مقدرا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬تعاون‭ ‬منظمة‭ ‬ SPARTA ‭ ‬ CF ‭ ‬النمساوية‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة،‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬90‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬فيينا‭.‬

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