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تحضيرات كبرى للجنة التجهيزات اللوجستية لبطولة العالم لرفع الأثقال

11/18/2024 7:17:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

تواصل‭ ‬لجنة‭ ‬التجهيزات‭ ‬اللوجستية‭ ‬تحضيراتها‭ ‬الكبرى‭ ‬لبطولة‭ ‬العالم‭ ‬لرفع‭ ‬الأثقال،‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬برعاية‭ ‬كريمة‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬4‭ ‬حتى‭ ‬15‭ ‬ديسمبر‭ ‬2024‭ ‬بمشاركة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬لاعبي‭ ‬العالم‭.‬

وأكدت‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬التجهيزات‭ ‬اللوجستية‭ ‬مريم‭ ‬محمود،‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬باشرت‭ ‬مهامها‭ ‬منذ‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬بتشكيل‭ ‬أعضاء‭ ‬اللجنة،‭ ‬حيث‭ ‬وضعت‭ ‬الخطوط‭ ‬العريضة‭ ‬على‭ ‬عملها‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬ينتظرها‭ ‬وحرصت‭ ‬اللجنة‭ ‬على‭ ‬اختيار‭ ‬أفضل‭ ‬الكفاءات‭ ‬التي‭ ‬تمتلك‭ ‬باعا‭ ‬طويلا‭ ‬في‭ ‬التنظيم‭ ‬والتجهيز‭ ‬للبطولات‭.‬

وأوضحت‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬ينتظرها‭ ‬عمل‭ ‬بارز‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬القادمة،‭ ‬خصوصا‭ ‬أنها‭ ‬تشرف‭ ‬على‭ ‬التخطيط‭ ‬والتنسيق‭ ‬لتصميم‭ ‬موقع‭ ‬الحدث‭ ‬وفقا‭ ‬للإرشادات‭ ‬المتبعة‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لرفع‭ ‬الأثقال‭ ‬والاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لرفع‭ ‬الأثقال،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬تحظى‭ ‬بدعم‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬السيد‭ ‬إسحاق‭ ‬إبراهيم‭ ‬الذي‭ ‬يتابع‭ ‬عمل‭ ‬اللجنة‭ ‬عن‭ ‬كثف‭.‬

وقالت‭: ‬‮«‬كما‭ ‬أن‭ ‬عمل‭ ‬اللجنة‭ ‬يتمحور‭ ‬حول‭ ‬الإشراف‭ ‬على‭ ‬منصات‭ ‬المنافسات‭ ‬التي‭ ‬ستشهدها‭ ‬البطولة،‭ ‬والإشراف‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬الإحماء‭ ‬والمعدات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالبطولة،‭ ‬وأيضاً‭ ‬التنسيق‭ ‬للإشراف‭ ‬على‭ ‬شاشات‭ ‬العرض‭ ‬ومسرح‭ ‬البطولة‭ ‬والإضاءة‭ ‬والصوتيات‭ ‬وغيرها‮»‬‭.‬

وتابعت‭ ‬‮«‬إن‭ ‬اللجنة‭ ‬حريصة‭ ‬على‭ ‬متابعة‭ ‬كل‭ ‬العمل‭ ‬والتأكد‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬جميع‭ ‬المعدات‭ ‬تفي‭ ‬بمعايير‭ ‬السلامة‭ ‬الخاصة‭ ‬بالاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لرفع‭ ‬الأثقال،‭ ‬حيث‭ ‬ستباشر‭ ‬اللجنة‭ ‬عملها‭ ‬لهذه‭ ‬العملية‭ ‬قبل‭ ‬انطلاق‭ ‬البطولة،‭ ‬وسيكون‭ ‬عملها‭ ‬بشكل‭ ‬يومي‭ ‬للإشراف‭ ‬على‭ ‬المعدات‭ ‬قبل‭ ‬انطلاق‭ ‬الحدث‭ ‬والمنافسات‮»‬‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬سوف‭ ‬تتولى‭ ‬مهمة‭ ‬تنسيق‭ ‬جدول‭ ‬الإعداد‭ ‬مع‭ ‬اللجان‭ ‬الأخرى‭ ‬وإجراء‭ ‬الفحوصات‭ ‬الفنية‭ ‬والمعدات‭ ‬قبل‭ ‬الحدث‭ ‬وأثناء‭ ‬الحدث،‭ ‬وتنظيم‭ ‬جدول‭ ‬التفكيك‭ ‬والتنظيف‭ ‬بعد‭ ‬المنافسات‭ ‬مباشرة‭ ‬وتهيئة‭ ‬المكان‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬لمنافسات‭ ‬اليوم‭ ‬الذي‭ ‬يليه،‭ ‬مبينة‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬تعمل‭ ‬وفق‭ ‬جدول‭ ‬زمني‮
‬سيتم
إعداده‭ ‬بشكل‭ ‬يومي،‭ ‬منوهة‭ ‬بأن‭ ‬اللجنة‭ ‬ستكون‭ ‬جاهزة‭ ‬لتوفير‭ ‬أي‭ ‬متطلبات‭ ‬تحتاجها‭ ‬اللجان‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬البطولة‭.‬

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