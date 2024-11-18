تحضيرات كبرى للجنة التجهيزات اللوجستية لبطولة العالم لرفع الأثقال

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
تواصل لجنة التجهيزات اللوجستية تحضيراتها الكبرى لبطولة العالم لرفع الأثقال، التي ستقام برعاية كريمة من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، خلال الفترة من 4 حتى 15 ديسمبر 2024 بمشاركة واسعة من لاعبي العالم.
وأكدت رئيس لجنة التجهيزات اللوجستية مريم محمود، أن اللجنة باشرت مهامها منذ اليوم الأول بتشكيل أعضاء اللجنة، حيث وضعت الخطوط العريضة على عملها الكبير الذي ينتظرها وحرصت اللجنة على اختيار أفضل الكفاءات التي تمتلك باعا طويلا في التنظيم والتجهيز للبطولات.
وأوضحت أن اللجنة ينتظرها عمل بارز خلال الفترة القادمة، خصوصا أنها تشرف على التخطيط والتنسيق لتصميم موقع الحدث وفقا للإرشادات المتبعة من الاتحاد الدولي لرفع الأثقال والاتحاد البحريني لرفع الأثقال، مشيرة إلى أن اللجنة تحظى بدعم كبير من رئيس الاتحاد السيد إسحاق إبراهيم الذي يتابع عمل اللجنة عن كثف.
وقالت: «كما أن عمل اللجنة يتمحور حول الإشراف على منصات المنافسات التي ستشهدها البطولة، والإشراف على موقع الإحماء والمعدات الخاصة بالبطولة، وأيضاً التنسيق للإشراف على شاشات العرض ومسرح البطولة والإضاءة والصوتيات وغيرها».
وتابعت «إن اللجنة حريصة على متابعة كل العمل والتأكد من أن جميع المعدات تفي بمعايير السلامة الخاصة بالاتحاد الدولي لرفع الأثقال، حيث ستباشر اللجنة عملها لهذه العملية قبل انطلاق البطولة، وسيكون عملها بشكل يومي للإشراف على المعدات قبل انطلاق الحدث والمنافسات».
وأشارت إلى أن اللجنة سوف تتولى مهمة تنسيق جدول الإعداد مع اللجان الأخرى وإجراء الفحوصات الفنية والمعدات قبل الحدث وأثناء الحدث، وتنظيم جدول التفكيك والتنظيف بعد المنافسات مباشرة وتهيئة المكان من جديد لمنافسات اليوم الذي يليه، مبينة أن اللجنة تعمل وفق جدول زمني
سيتم
إعداده بشكل يومي، منوهة بأن اللجنة ستكون جاهزة لتوفير أي متطلبات تحتاجها اللجان العاملة في البطولة.
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