رينار: مواجهة إندونيسيا صعبة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
الرياض - (د ب أ): أكد الفرنسي هيرفي رينار، المدير الفني للمنتخب السعودي لكرة القدم، صعوبة المواجهة التي سيخوضها الأخضر اليوم الثلاثاء أمام إندونيسيا في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.
وقال رينار في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس الاثنين للحديث عن المباراة إنه باستثناء اليابان المبتعدة بالصدارة، فإن التنافسية بين الجميع في هذه المجموعة صعبة، الأمر الذي يحتم على المنتخب السعودي أن يكون في كامل الجاهزية لتحقيق الفوز غدا مع انطلاقة الدور الثاني من التصفيات.
وأضاف: «مازالت المجموعة مفتوحة على كل الاحتمالات، متبقي خمس مباريات والفارق النقطي ليس ببعيد، نتذكر مباراة التعادل في جدة كانت فيها فرص كبيرة للمنتخب السعودي وتم إهدار ركلة جزاء ولكن لم يكن هناك فاعلية هجومية وأنت تحتاج إليها في مثل المباريات».
وأردف: «أرى الشغف للكرة الإندونيسية من خلال الحضور الكبير في المؤتمر الصحفي، أتمنى التوفيق لكم ولكن ليس غدا».
وأشار رينار إلى أن المنتخب الإندونيسي قوي ومنظم ولديه سرعة في التحولات الهجومية كما يمثل خطورة في الكرات الثابتة، وهو ما يزيد من صعوبة اللقاء.
وعن عدم تسجيل المنتخب السعودي للأهداف في آخر 3 مباريات، قال رينار إنه سيتحدث فقط عن مباراة أستراليا التي قادها، لافتا إلى أن اللاعبين في هذه المباراة أظهروا روحا عالية وقدموا مباراة قوية، وسجلوا هدفا تم إلغاؤه، لكنه لم ينكر ضرورة التطور هجوميا وهو ما يثق بتحقيقه مع الوقت.
وردا على سؤال حول حديث المدير الفني السابق للأخضر روبرتو مانشيني عن غياب مشاركة اللاعب السعودي في الدوري المحلي قال رينار: «ثلاث سنوات ونصف كنت مدربا للمنتخب، وحتى بعد مغادرتي كنت متابعا عن كثب والدوري تنافسي وسعيد بمشاهدة اللاعبين الذين دربتهم يشاركون بالدوري التنافسي، العودة ليست صعبة بالنسبة لي واللاعبين يعرفون ما نريد وأعرف اللاعبين جيدا، والآن قصة جديدة وغدا لدينا مباراة مهمة ونتطلع للفوز بها».
وعن جاهزية اللاعبين للمباراة قال إن مهند الشنقيطي غير جاهز بنسبة مائة بالمائة للمشاركة ولا يريد المخاطرة به، فيما أكد الجاهزية التامة للاعب فيصل الغامدي، مشيرا إلى أن خروجه قبل نهاية مباراة أستراليا الماضية كان بسبب الإرهاق.
MENAFN18112024000055011008ID1108899499
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.