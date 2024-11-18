رينار: مواجهة إندونيسيا صعبة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

الرياض‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أكد‭ ‬الفرنسي‭ ‬هيرفي‭ ‬رينار،‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬للمنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬صعوبة‭ ‬المواجهة‭ ‬التي‭ ‬سيخوضها‭ ‬الأخضر‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أمام‭ ‬إندونيسيا‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬المؤهلة‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭.‬

وقال‭ ‬رينار‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي‭ ‬الذي‭ ‬عقده‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭ ‬للحديث‭ ‬عن‭ ‬المباراة‭ ‬إنه‭ ‬باستثناء‭ ‬اليابان‭ ‬المبتعدة‭ ‬بالصدارة،‭ ‬فإن‭ ‬التنافسية‭ ‬بين‭ ‬الجميع‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المجموعة‭ ‬صعبة،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يحتم‭ ‬على‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬في‭ ‬كامل‭ ‬الجاهزية‭ ‬لتحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬غدا‭ ‬مع‭ ‬انطلاقة‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬التصفيات‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬مازالت‭ ‬المجموعة‭ ‬مفتوحة‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬الاحتمالات،‭ ‬متبقي‭ ‬خمس‭ ‬مباريات‭ ‬والفارق‭ ‬النقطي‭ ‬ليس‭ ‬ببعيد،‭ ‬نتذكر‭ ‬مباراة‭ ‬التعادل‭ ‬في‭ ‬جدة‭ ‬كانت‭ ‬فيها‭ ‬فرص‭ ‬كبيرة‭ ‬للمنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬وتم‭ ‬إهدار‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬ولكن‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬هناك‭ ‬فاعلية‭ ‬هجومية‭ ‬وأنت‭ ‬تحتاج‭ ‬إليها‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬المباريات‮»‬‭.‬

وأردف‭: ‬‮«‬أرى‭ ‬الشغف‭ ‬للكرة‭ ‬الإندونيسية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الحضور‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي،‭ ‬أتمنى‭ ‬التوفيق‭ ‬لكم‭ ‬ولكن‭ ‬ليس‭ ‬غدا‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬رينار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المنتخب‭ ‬الإندونيسي‭ ‬قوي‭ ‬ومنظم‭ ‬ولديه‭ ‬سرعة‭ ‬في‭ ‬التحولات‭ ‬الهجومية‭ ‬كما‭ ‬يمثل‭ ‬خطورة‭ ‬في‭ ‬الكرات‭ ‬الثابتة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬صعوبة‭ ‬اللقاء‭.‬

وعن‭ ‬عدم‭ ‬تسجيل‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬للأهداف‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬3‭ ‬مباريات،‭ ‬قال‭ ‬رينار‭ ‬إنه‭ ‬سيتحدث‭ ‬فقط‭ ‬عن‭ ‬مباراة‭ ‬أستراليا‭ ‬التي‭ ‬قادها،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬اللاعبين‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المباراة‭ ‬أظهروا‭ ‬روحا‭ ‬عالية‭ ‬وقدموا‭ ‬مباراة‭ ‬قوية،‭ ‬وسجلوا‭ ‬هدفا‭ ‬تم‭ ‬إلغاؤه،‭ ‬لكنه‭ ‬لم‭ ‬ينكر‭ ‬ضرورة‭ ‬التطور‭ ‬هجوميا‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يثق‭ ‬بتحقيقه‭ ‬مع‭ ‬الوقت‭.‬

وردا‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬حول‭ ‬حديث‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬السابق‭ ‬للأخضر‭ ‬روبرتو‭ ‬مانشيني‭ ‬عن‭ ‬غياب‭ ‬مشاركة‭ ‬اللاعب‭ ‬السعودي‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬المحلي‭ ‬قال‭ ‬رينار‭: ‬‮«‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬ونصف‭ ‬كنت‭ ‬مدربا‭ ‬للمنتخب،‭ ‬وحتى‭ ‬بعد‭ ‬مغادرتي‭ ‬كنت‭ ‬متابعا‭ ‬عن‭ ‬كثب‭ ‬والدوري‭ ‬تنافسي‭ ‬وسعيد‭ ‬بمشاهدة‭ ‬اللاعبين‭ ‬الذين‭ ‬دربتهم‭ ‬يشاركون‭ ‬بالدوري‭ ‬التنافسي،‭ ‬العودة‭ ‬ليست‭ ‬صعبة‭ ‬بالنسبة‭ ‬لي‭ ‬واللاعبين‭ ‬يعرفون‭ ‬ما‭ ‬نريد‭ ‬وأعرف‭ ‬اللاعبين‭ ‬جيدا،‭ ‬والآن‭ ‬قصة‭ ‬جديدة‭ ‬وغدا‭ ‬لدينا‭ ‬مباراة‭ ‬مهمة‭ ‬ونتطلع‭ ‬للفوز‭ ‬بها‮»‬‭.‬

وعن‭ ‬جاهزية‭ ‬اللاعبين‭ ‬للمباراة‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬مهند‭ ‬الشنقيطي‭ ‬غير‭ ‬جاهز‭ ‬بنسبة‭ ‬مائة‭ ‬بالمائة‭ ‬للمشاركة‭ ‬ولا‭ ‬يريد‭ ‬المخاطرة‭ ‬به،‭ ‬فيما‭ ‬أكد‭ ‬الجاهزية‭ ‬التامة‭ ‬للاعب‭ ‬فيصل‭ ‬الغامدي،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬خروجه‭ ‬قبل‭ ‬نهاية‭ ‬مباراة‭ ‬أستراليا‭ ‬الماضية‭ ‬كان‭ ‬بسبب‭ ‬الإرهاق‭.‬