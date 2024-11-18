Wednesday, 20 November 2024 02:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بينتو يرشح إيران وقطر لبلوغ المونديال

11/18/2024 7:17:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

دبي‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أكد‭ ‬البرتغالي‭ ‬باولو‭ ‬بينتو‭ ‬مدرب‭ ‬منتخب‭ ‬الإمارات‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬صعوبة‭ ‬مباراة‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬ضد‭ ‬نظيره‭ ‬القطري‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬بتصفيات‭ ‬قارة‭ ‬آسيا‭ ‬المؤهلة‭ ‬لنهائيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭.‬

وقال‭ ‬بينتو‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭: ‬‮«‬تنتظرنا‭ ‬مباراة‭ ‬غاية‭ ‬في‭ ‬القوة،‭ ‬أمام‭ ‬منتخب‭ ‬يمتلك‭ ‬الجودة‭ ‬والخبرة،‭ ‬وتوج‭ ‬بلقب‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬نسختين،‭ ‬والمباراة‭ ‬تتطلب‭ ‬من‭ ‬لاعبي‭ ‬فريقي‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأمور،‭ ‬سواء‭ ‬عبر‭ ‬الجهد‭ ‬البدني‭ ‬أو‭ ‬الجانب‭ ‬الفني،‭ ‬وكذلك‭ ‬الذهني‭ ‬الخاص‭ ‬بحالة‭ ‬التركيز‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬بينتو‭: ‬‮«‬لا‭ ‬توجد‭ ‬مباريات‭ ‬تتكرر‭ ‬مرتين‭ ‬بالطريقة‭ ‬نفسها،‭ ‬ونريد‭ ‬وضع‭ ‬الطريقة‭ ‬الأنسب‭ ‬للمواجهة‭ ‬المقبلة،‭ ‬بغضّ‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬الأسلوب‭ ‬الذي‭ ‬سيلعب‭ ‬به‭ ‬المنافس،‭ ‬ونواجه‭ ‬فريقا‭ ‬جيدا‭ ‬للغاية‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬التكيف‭ ‬مع‭ ‬الأنظمة‭ ‬التكتيكية‭ ‬ومن‭ ‬الصعب‭ ‬التنبؤ‭ ‬كيف‭ ‬سيلعبون‭ ‬اللقاء،‭ ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬نركز‭ ‬على‭ ‬أسلوبهم‭ ‬المعتاد‮»‬‭.‬

وأشار‭: ‬‮«‬هذه‭ ‬ليست‭ ‬الفرصة‭ ‬الأخيرة‭ ‬للتأهل‭ ‬المباشر،‭ ‬ويجب‭ ‬ألا‭ ‬نفكر‭ ‬كثيرا‭ ‬مقدما،‭ ‬وعلينا‭ ‬التركيز‭ ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬نواصل‭ ‬القتال،‭ ‬وجمع‭ ‬النقاط،‭ ‬ونرى‭ ‬ترتيب‭ ‬المجموعة‭ ‬في‭ ‬النهاية،‭ ‬لو‭ ‬رشحت‭ ‬منتخبين‭ ‬للتأهل‭ ‬لاخترت‭ ‬إيران‭ ‬وقطر،‭ ‬وبالنسبة‭ ‬إليّ‭ ‬لا‭ ‬أفكر‭ ‬بوجود‭ ‬طريقة‭ ‬واحدة‭ ‬للتأهل‭ ‬لكأس‭ ‬العالم،‭ ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬نقاتل‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المباريات‭ ‬لتحقيق‭ ‬ما‭ ‬نريده‮»‬‭.‬

MENAFN18112024000055011008ID1108899498

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث