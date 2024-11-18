بينتو يرشح إيران وقطر لبلوغ المونديال

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
دبي - (د ب أ): أكد البرتغالي باولو بينتو مدرب منتخب الإمارات لكرة القدم صعوبة مباراة اليوم الثلاثاء ضد نظيره القطري في الجولة السادسة من المجموعة الأولى بتصفيات قارة آسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.
وقال بينتو في مؤتمر صحفي أمس الاثنين: «تنتظرنا مباراة غاية في القوة، أمام منتخب يمتلك الجودة والخبرة، وتوج بلقب كأس آسيا في آخر نسختين، والمباراة تتطلب من لاعبي فريقي الكثير من الأمور، سواء عبر الجهد البدني أو الجانب الفني، وكذلك الذهني الخاص بحالة التركيز».
وأضاف بينتو: «لا توجد مباريات تتكرر مرتين بالطريقة نفسها، ونريد وضع الطريقة الأنسب للمواجهة المقبلة، بغضّ النظر عن الأسلوب الذي سيلعب به المنافس، ونواجه فريقا جيدا للغاية على صعيد التكيف مع الأنظمة التكتيكية ومن الصعب التنبؤ كيف سيلعبون اللقاء، ويجب أن نركز على أسلوبهم المعتاد».
وأشار: «هذه ليست الفرصة الأخيرة للتأهل المباشر، ويجب ألا نفكر كثيرا مقدما، وعلينا التركيز ويجب أن نواصل القتال، وجمع النقاط، ونرى ترتيب المجموعة في النهاية، لو رشحت منتخبين للتأهل لاخترت إيران وقطر، وبالنسبة إليّ لا أفكر بوجود طريقة واحدة للتأهل لكأس العالم، ويجب أن نقاتل في جميع المباريات لتحقيق ما نريده».
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