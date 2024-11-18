بينتو يرشح إيران وقطر لبلوغ المونديال

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

دبي‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أكد‭ ‬البرتغالي‭ ‬باولو‭ ‬بينتو‭ ‬مدرب‭ ‬منتخب‭ ‬الإمارات‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬صعوبة‭ ‬مباراة‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬ضد‭ ‬نظيره‭ ‬القطري‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬بتصفيات‭ ‬قارة‭ ‬آسيا‭ ‬المؤهلة‭ ‬لنهائيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭.‬

وقال‭ ‬بينتو‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭: ‬‮«‬تنتظرنا‭ ‬مباراة‭ ‬غاية‭ ‬في‭ ‬القوة،‭ ‬أمام‭ ‬منتخب‭ ‬يمتلك‭ ‬الجودة‭ ‬والخبرة،‭ ‬وتوج‭ ‬بلقب‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬نسختين،‭ ‬والمباراة‭ ‬تتطلب‭ ‬من‭ ‬لاعبي‭ ‬فريقي‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأمور،‭ ‬سواء‭ ‬عبر‭ ‬الجهد‭ ‬البدني‭ ‬أو‭ ‬الجانب‭ ‬الفني،‭ ‬وكذلك‭ ‬الذهني‭ ‬الخاص‭ ‬بحالة‭ ‬التركيز‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬بينتو‭: ‬‮«‬لا‭ ‬توجد‭ ‬مباريات‭ ‬تتكرر‭ ‬مرتين‭ ‬بالطريقة‭ ‬نفسها،‭ ‬ونريد‭ ‬وضع‭ ‬الطريقة‭ ‬الأنسب‭ ‬للمواجهة‭ ‬المقبلة،‭ ‬بغضّ‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬الأسلوب‭ ‬الذي‭ ‬سيلعب‭ ‬به‭ ‬المنافس،‭ ‬ونواجه‭ ‬فريقا‭ ‬جيدا‭ ‬للغاية‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬التكيف‭ ‬مع‭ ‬الأنظمة‭ ‬التكتيكية‭ ‬ومن‭ ‬الصعب‭ ‬التنبؤ‭ ‬كيف‭ ‬سيلعبون‭ ‬اللقاء،‭ ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬نركز‭ ‬على‭ ‬أسلوبهم‭ ‬المعتاد‮»‬‭.‬

وأشار‭: ‬‮«‬هذه‭ ‬ليست‭ ‬الفرصة‭ ‬الأخيرة‭ ‬للتأهل‭ ‬المباشر،‭ ‬ويجب‭ ‬ألا‭ ‬نفكر‭ ‬كثيرا‭ ‬مقدما،‭ ‬وعلينا‭ ‬التركيز‭ ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬نواصل‭ ‬القتال،‭ ‬وجمع‭ ‬النقاط،‭ ‬ونرى‭ ‬ترتيب‭ ‬المجموعة‭ ‬في‭ ‬النهاية،‭ ‬لو‭ ‬رشحت‭ ‬منتخبين‭ ‬للتأهل‭ ‬لاخترت‭ ‬إيران‭ ‬وقطر،‭ ‬وبالنسبة‭ ‬إليّ‭ ‬لا‭ ‬أفكر‭ ‬بوجود‭ ‬طريقة‭ ‬واحدة‭ ‬للتأهل‭ ‬لكأس‭ ‬العالم،‭ ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬نقاتل‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المباريات‭ ‬لتحقيق‭ ‬ما‭ ‬نريده‮»‬‭.‬