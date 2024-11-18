الســـعــوديـة لـفـــوز أول يـحـــيـي آمـــالــهــا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

الرياض‭ (‬السعودية‭) - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تبحث‭ ‬السعودية‭ ‬عن‭ ‬نقاط‭ ‬ضرورية‭ ‬تحيي‭ ‬آمالها‭ ‬بالتأهل‭ ‬وفوز‭ ‬أول‭ ‬في‭ ‬أربع‭ ‬مباريات،‭ ‬عندما‭ ‬تحل‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬على‭ ‬إندونيسيا‭ ‬متذيلة‭ ‬ترتيب‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة،‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬عشر،‭ ‬ضمن‭ ‬الدور‭ ‬الثالث‭ ‬لتصفيات‭ ‬آسيا‭ ‬المؤهلة‭ ‬لمونديال‭ ‬2026‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭.‬

وصحيح‭ ‬أن‭ ‬السعودية‭ ‬عادت‭ ‬بنقطة‭ ‬التعادل‭ ‬السلبي‭ ‬من‭ ‬أستراليا‭ ‬الماضي‭ ‬وألغي‭ ‬لها‭ ‬هدف‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬القاتل،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬خسارتها‭ ‬أمام‭ ‬اليابان‭ ‬0‭-‬2‭ ‬وتعادلها‭ ‬مع‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أهداف‭ ‬وضعتها‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬وراء‭ ‬أستراليا‭ (‬6‭)‬،‭ ‬لكن‭ ‬بفارق‭ ‬كبير‭ ‬عن‭ ‬اليابان‭ ‬التي‭ ‬باتت‭ ‬على‭ ‬مشارف‭ ‬التأهل‭ (‬13‭ ‬نقطة‭) ‬وتحل‭ ‬على‭ ‬الصين‭ ‬الرابعة‭ (‬6‭). ‬

وستكون‭ ‬المباراة‭ ‬الثانية‭ ‬للـ«صقور‭ ‬الخضر‮»‬‭ ‬مع‭ ‬المدرب‭ ‬العائد‭ ‬الفرنسي‭ ‬هيرفيه‭ ‬رونار‭ ‬الذي‭ ‬قال‭ ‬بعد‭ ‬التعادل‭ ‬الأخير‭: ‬‮«‬كنا‭ ‬نفتقد‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬اللاعبين،‭ ‬وأهنئ‭ ‬اللاعبين‭ ‬الشباب‭ ‬بالأداء‭. ‬لم‭ ‬نكن‭ ‬طوال‭ ‬المباراة‭ ‬أقوياء‮»‬‭.‬

افتقد‭ ‬رونار،‭ ‬بديل‭ ‬الإيطالي‭ ‬روبرتو‭ ‬مانشيني‭ ‬المقال‭ ‬لسوء‭ ‬النتائج،‭ ‬نجم‭ ‬هجومه‭ ‬المصاب‭ ‬سالم‭ ‬الدوسري،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬المخضرم‭ ‬سلمان‭ ‬الفرج‭ ‬ولاعب‭ ‬الوسط‭ ‬عبدالإله‭ ‬المالكي‭ ‬والمدافع‭ ‬عبدالإله‭ ‬العمري،‭ ‬كما‭ ‬يستمر‭ ‬غياب‭ ‬فهد‭ ‬المولد‭ ‬الذي‭ ‬تعرض‭ ‬لحادث‭ ‬خطير‭ ‬بعد‭ ‬سقوطه‭ ‬من‭ ‬شرفة‭ ‬منزله‭ ‬في‭ ‬دبي‭.‬

أضاف‭ ‬المدرب‭ ‬العائد‭ ‬بعد‭ ‬غياب‭ ‬18‭ ‬شهرا‭ ‬عن‭ ‬السعودية‭: ‬‮«‬كأني‭ ‬لم‭ ‬أغادر‭ ‬هذا‭ ‬الفريق‭. ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬كانوا‭ ‬موجودين‭ ‬معي‭ ‬بجانب‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬والطبي‭ ‬والإداري،‭ ‬وأشعر‭ ‬بالثقة‭ ‬معهم،‭ ‬وهدفي‭ ‬التأهل‭ ‬معهم‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‮»‬‭.‬

ويتأهل‭ ‬بطل‭ ‬ووصيف‭ ‬كل‭ ‬مجموعة‭ ‬مباشرة‭ ‬إلى‭ ‬النهائيات‭. ‬ويتوافر‭ ‬مقعدان‭ ‬آخران‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الرابع‭ ‬لستة‭ ‬منتخبات‭ ‬تحتل‭ ‬المركزين‭ ‬الثالث‭ ‬والرابع،‭ ‬مع‭ ‬إمكانية‭ ‬وصول‭ ‬المتأهلين‭ ‬إلى‭ ‬تسعة‭ ‬عبر‭ ‬ملحق‭ ‬دولي‭.‬

الكويت‭ ‬لاهثة‭ ‬وراء‭ ‬أول‭ ‬فوز‭ ‬

في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬التي‭ ‬تحلق‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬بصدارتها‭ (‬13‭) ‬وستؤهل‭ ‬دولة‭ ‬عربية‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬إلى‭ ‬النهائيات،‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬الكويت‭ (‬3‭ ‬نقاط‭) ‬لاهثة‭ ‬وراء‭ ‬فوزها‭ ‬الأول،‭ ‬وهي‭ ‬تستقبل‭ ‬الأردن‭ ‬الوصيف‭ (‬8‭) ‬على‭ ‬استاد‭ ‬جابر‭ ‬الأحمد‭ ‬الدولي‭.‬

وتترنح‭ ‬البطاقة‭ ‬الثانية‭ ‬حتى‭ ‬الساعة‭ ‬بين‭ ‬الأردن‭ ‬والعراق‭ ‬بعدما‭ ‬انتهى‭ ‬لقاؤهما‭ ‬الصاخب‭ ‬في‭ ‬البصرة‭ ‬بتعادل‭ ‬سلبي‭ ‬فتساويا‭ ‬بثماني‭ ‬نقاط،‭ ‬لكن‭ ‬عليهما‭ ‬أن‭ ‬يتوخيا‭ ‬الحذر‭ ‬من‭ ‬عُمان‭ (‬6‭) ‬التي‭ ‬تفوقت‭ ‬على‭ ‬فلسطين‭ ‬الأخيرة‭ (‬2‭).‬

ويدخل‭ ‬‮«‬الأزرق‮»‬‭ ‬المباراة‭ ‬قادماً‭ ‬من‭ ‬خسارة‭ ‬منطقية‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬أمام‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬1‭-‬3‭ ‬الأربعاء،‭ ‬علما‭ ‬أن‭ ‬فوزه‭ ‬الأخير‭ ‬على‭ ‬الأردن‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬عام‭ ‬2014‭ ‬بهدف‭ ‬يوسف‭ ‬ناصر‭.‬

وقال‭ ‬مدربه‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬خوان‭ ‬أنتونيو‭ ‬بيتزي‭ ‬الذي‭ ‬تسلّم‭ ‬دفة‭ ‬القيادة‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬الماضي‭ ‬لمدة‭ ‬عام‭ ‬واحد‭: ‬‮«‬الهزيمة‭ ‬الأخيرة‭ ‬تعود‭ ‬إلى‭ ‬قوة‭ ‬الخصم‭ ‬الذي‭ ‬يعتبر‭ ‬من‭ ‬أفضل‭ ‬المنتخبات‭ ‬في‭ ‬العالم‭. ‬ظهر‭ ‬فريقي‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‮»‬‭.‬

أما‭ ‬الأردن‭ ‬الذي‭ ‬أبدع‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬الأخيرة‭ ‬ولم‭ ‬ينحنِ‭ ‬إلا‭ ‬للقطريين‭ ‬في‭ ‬النهائي،‭ ‬فهو‭ ‬لم‭ ‬ينسَ‭ ‬بقيادة‭ ‬المدرب‭ ‬المغربي‭ ‬جمال‭ ‬السلامي‭ ‬البداية‭ ‬المهتزة‭ ‬بمواجهة‭ ‬الكويت‭ ‬بالذات‭ ‬في‭ ‬عمّان‭ (‬1-1‭)‬،‭ ‬لذا‭ ‬تعتبر‭ ‬مواجهة‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬مفصلية‭ ‬لترسيخ‭ ‬الحظوظ‭ ‬والمضي‭ ‬قدماً‭ ‬نحو‭ ‬التأهل‭ ‬الأول‭ ‬إلى‭ ‬المونديال‭.‬

ويعوّل‭ ‬الأردنيون‭ ‬على‭ ‬الخط‭ ‬الهجومي‭ ‬الفتّاك‭ ‬والمتمثل‭ ‬في‭ ‬موسى‭ ‬التعمري‭ ‬ويزن‭ ‬النعيمات،‭ ‬فيما‭ ‬يحوم‭ ‬الشك‭ ‬حول‭ ‬مشاركة‭ ‬علي‭ ‬علوان‭ ‬بعدما‭ ‬تفاقمت‭ ‬إصابته‭ ‬في‭ ‬الكاحل‭.‬

وتشهد‭ ‬المجموعة‭ ‬مواجهة‭ ‬قوية‭ ‬بين‭ ‬العراق‭ ‬الذي‭ ‬شارك‭ ‬مرة‭ ‬يتيمة‭ ‬في‭ ‬تاريخه‭ ‬عام‭ ‬1986‭ ‬ومضيفته‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان‭ ‬الباحثة‭ ‬عن‭ ‬باكورة‭ ‬مشاركاتها‭.‬

الإمارات‭ ‬لتجديد‭ ‬فوزها‭ ‬على‭ ‬قطر‭ ‬

في‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى،‭ ‬تطمح‭ ‬الإمارات‭ ‬إلى‭ ‬تجديد‭ ‬فوزها‭ ‬على‭ ‬قطر‭ ‬وفضّ‭ ‬شراكتها‭ ‬معها‭ ‬عندما‭ ‬تستضيفها‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬أبوظبي‭.‬

تحتل‭ ‬الإمارات‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ (‬7‭) ‬بفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬عن‭ ‬قطر،‭ ‬مقابل‭ ‬13‭ ‬لإيران‭ ‬المحلقة‭ ‬في‭ ‬الصدارة‭ ‬و10‭ ‬لأوزبكستان‭ ‬التي‭ ‬خسرت‭ ‬في‭ ‬الرمق‭ ‬الأخير‭ ‬أمام‭ ‬قطر‭ ‬2‭-‬3‭.‬

وقال‭ ‬مهاجم‭ ‬الوصل‭ ‬فابيو‭ ‬ليما‭ ‬الذي‭ ‬شارك‭ ‬أساسياً‭ ‬أمام‭ ‬قرغيزستان‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬الحاسمة‭: ‬‮«‬كنا‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬الفوز‭ ‬بعدما‭ ‬مررنا‭ ‬بفترة‭ ‬صعبة‭ ‬ولم‭ ‬نحقق‭ ‬خلالها‭ ‬النتائج‭ ‬المطلوبة‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬الآن‭ ‬علينا‭ ‬الاستمرارية،‭ ‬فمنتخب‭ ‬قطر‭ ‬صعب‭ ‬وقوي‭ ‬ولعبنا‭ ‬أمامه‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬وانتصرنا،‭ ‬وسنواجهه‭ ‬على‭ ‬أرضنا‭ ‬وسنحاول‭ ‬حصد‭ ‬النقاط‭ ‬كاملة‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬ليما‭ ‬ضمن‭ ‬أربعة‭ ‬تعديلات‭ ‬أجراها‭ ‬المدرب‭ ‬البرتغالي‭ ‬باولو‭ ‬بينتو‭ ‬على‭ ‬تشكيلته‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬قرغيزستان،‭ ‬بينها‭ ‬الدفع‭ ‬بماكنزي‭ ‬هانت‭ ‬مدافع‭ ‬فليتوود‭ ‬الإنجليزي‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬أيضاً‭.‬

وقال‭ ‬بينتو‭: ‬‮«‬لا‭ ‬فرق‭ ‬بين‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬المحلي‭ ‬وآخر‭ ‬يلعب‭ ‬في‭ ‬أوروبا،‭ ‬وأنا‭ ‬أختار‭ ‬تشكيلتي‭ ‬حسب‭ ‬ظروف‭ ‬كل‭ ‬مباراة‮»‬‭.‬