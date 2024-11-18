Wednesday, 20 November 2024 02:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


صلاح يدعو إلى عدم مقارنة مرموش به

11/18/2024 7:17:00 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

الشارقة‭ (‬الامارات‭) - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬طالب‭ ‬نجم‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬المصري‭ ‬محمد‭ ‬صلاح‭ ‬بعدم‭ ‬مقارنة‭ ‬مواطنه‭ ‬عمر‭ ‬مرموش‭ ‬هداف‭ ‬أينتراخت‭ ‬فرانكفورت‭ ‬الألماني‭ ‬به،‭ ‬لأن‭ ‬من‭ ‬شأن‭ ‬ذلك‭ ‬زيادة‭ ‬الضغوط‭ ‬على‭ ‬كاهله‭. ‬

جاء‭ ‬كلام‭ ‬صلاح‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬معرض‭ ‬الشارقة‭ ‬الدولي‭ ‬للكتاب‭ ‬وقال‭ ‬‮«‬عمر‭ ‬مرموش‭ ‬هو‭ ‬أحد‭ ‬اللاعبين‭ ‬المصريين‭ ‬والعرب‭ ‬الذين‭ ‬كافحوا‭ ‬وواجهوا‭ ‬ظروفا‭ ‬صعبة‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬حتى‭ ‬وصل‭ ‬لمستواه‭ ‬الحالي‮»‬‭. ‬

واضاف‭ ‬‮«‬يملك‭ ‬عمر‭ ‬إمكانياته‭ ‬رائعة‭ ‬ولاعب‭ ‬مهم‭ ‬لفريقه‭ ‬والمنتخب‭ ‬حاليا،‭ ‬لكن‭ ‬أتمنى‭ ‬أن‭ ‬نبتعد‭ ‬عن‭ ‬فكرة‭ ‬المقارنات،‭ ‬لأنها‭ ‬ستضعه‭ ‬تحت‭ ‬ضغط‭ ‬طوال‭ ‬الوقت‭. ‬لا‭ ‬تقارنوه‭ ‬بي،‭ ‬لا‭ ‬تقولوا‭ ‬محمد‭ ‬صلاح‭ ‬الجديد،‭ ‬دعوه‭ ‬يعيش‭ ‬مسيرته‭. ‬فالمقارنة‭ ‬بين‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬مسيرته‭ ‬وآخر‭ ‬حقق‭ ‬الكثير‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬سنوات‭ ‬طويلة،‭ ‬أمر‭ ‬لا‭ ‬يساعده‮»‬‭. ‬

وأوضح‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يعيش‭ ‬تجربته‭ ‬بنفسه‭ ‬ويقوم‭ ‬بشيء‭ ‬مختلف‮»‬‭. ‬

ويتألق‭ ‬مرموش‭ (‬25‭ ‬عاما‭) ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬فرانكفورت‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬وهو‭ ‬يحتل‭ ‬صدار‭ ‬ترتيب‭ ‬الهدافين‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ ‬برصيد‭ ‬11‭ ‬هدفا‭ ‬في‭ ‬10‭ ‬مباريات‭ ‬بالتساوي‭ ‬مع‭ ‬هداف‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬الانكليزي‭ ‬هاري‭ ‬كاين‭.

أدى‭ ‬تألقه‭ ‬إلى‭ ‬مغازلته‭ ‬من‭ ‬بعض‭ ‬اندية‭ ‬النخبة‭ ‬في‭ ‬اوروبا‭ ‬وتحديدا‭ ‬من‭ ‬الدوريين‭ ‬الانجليزي‭ ‬والاسباني‭. ‬

وتحدث‭ ‬صلاح‭ (‬32‭ ‬عاما‭) ‬عن‭ ‬تجربته‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬عاش‭ ‬فيها‭ ‬متنقلا‭ ‬في‭ ‬اللعب‭ ‬لاندية‭ ‬في‭ ‬سويسرا‭ (‬بازل‭) ‬وايطاليا‭ (‬روما‭ ‬وفيورنيتنا‭) ‬وانكلترا‭ (‬تشلسي‭ ‬وليفربول‭ ‬راهنا‭) ‬فقال‭ ‬‮«‬الثقافة‭ ‬تساعدك‭ ‬على‭ ‬التأقلم‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬المجتمعات‭. ‬تبدأ‭ ‬ترى‭ ‬الحياة‭ ‬بمنظور‭ ‬آخر،‭ ‬عندما‭ ‬بدأت‭ ‬أفهم‭ ‬انه‭ ‬يتعين‭ ‬علينا‭ ‬التماشي‭ ‬مع‭ ‬النظرة‭ ‬الأوروبية‭ ‬بدت‭ ‬كل‭ ‬الأمور‭ ‬سهلة‮»‬‭. ‬

MENAFN18112024000055011008ID1108899496

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث