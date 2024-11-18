صلاح يدعو إلى عدم مقارنة مرموش به

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
الشارقة (الامارات) - (أ ف ب): طالب نجم كرة القدم المصري محمد صلاح بعدم مقارنة مواطنه عمر مرموش هداف أينتراخت فرانكفورت الألماني به، لأن من شأن ذلك زيادة الضغوط على كاهله.
جاء كلام صلاح على هامش معرض الشارقة الدولي للكتاب وقال «عمر مرموش هو أحد اللاعبين المصريين والعرب الذين كافحوا وواجهوا ظروفا صعبة في أوروبا حتى وصل لمستواه الحالي».
واضاف «يملك عمر إمكانياته رائعة ولاعب مهم لفريقه والمنتخب حاليا، لكن أتمنى أن نبتعد عن فكرة المقارنات، لأنها ستضعه تحت ضغط طوال الوقت. لا تقارنوه بي، لا تقولوا محمد صلاح الجديد، دعوه يعيش مسيرته. فالمقارنة بين لاعب في بداية مسيرته وآخر حقق الكثير على مدار سنوات طويلة، أمر لا يساعده».
وأوضح «يجب أن يعيش تجربته بنفسه ويقوم بشيء مختلف».
ويتألق مرموش (25 عاما) في صفوف فرانكفورت هذا الموسم وهو يحتل صدار ترتيب الهدافين في الدوري الألماني برصيد 11 هدفا في 10 مباريات بالتساوي مع هداف بايرن ميونيخ الانكليزي هاري كاين.
أدى تألقه إلى مغازلته من بعض اندية النخبة في اوروبا وتحديدا من الدوريين الانجليزي والاسباني.
وتحدث صلاح (32 عاما) عن تجربته في الحياة في الدول التي عاش فيها متنقلا في اللعب لاندية في سويسرا (بازل) وايطاليا (روما وفيورنيتنا) وانكلترا (تشلسي وليفربول راهنا) فقال «الثقافة تساعدك على التأقلم مع مختلف المجتمعات. تبدأ ترى الحياة بمنظور آخر، عندما بدأت أفهم انه يتعين علينا التماشي مع النظرة الأوروبية بدت كل الأمور سهلة».
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