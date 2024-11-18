صلاح يدعو إلى عدم مقارنة مرموش به

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

الشارقة‭ (‬الامارات‭) - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬طالب‭ ‬نجم‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬المصري‭ ‬محمد‭ ‬صلاح‭ ‬بعدم‭ ‬مقارنة‭ ‬مواطنه‭ ‬عمر‭ ‬مرموش‭ ‬هداف‭ ‬أينتراخت‭ ‬فرانكفورت‭ ‬الألماني‭ ‬به،‭ ‬لأن‭ ‬من‭ ‬شأن‭ ‬ذلك‭ ‬زيادة‭ ‬الضغوط‭ ‬على‭ ‬كاهله‭. ‬

جاء‭ ‬كلام‭ ‬صلاح‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬معرض‭ ‬الشارقة‭ ‬الدولي‭ ‬للكتاب‭ ‬وقال‭ ‬‮«‬عمر‭ ‬مرموش‭ ‬هو‭ ‬أحد‭ ‬اللاعبين‭ ‬المصريين‭ ‬والعرب‭ ‬الذين‭ ‬كافحوا‭ ‬وواجهوا‭ ‬ظروفا‭ ‬صعبة‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬حتى‭ ‬وصل‭ ‬لمستواه‭ ‬الحالي‮»‬‭. ‬

واضاف‭ ‬‮«‬يملك‭ ‬عمر‭ ‬إمكانياته‭ ‬رائعة‭ ‬ولاعب‭ ‬مهم‭ ‬لفريقه‭ ‬والمنتخب‭ ‬حاليا،‭ ‬لكن‭ ‬أتمنى‭ ‬أن‭ ‬نبتعد‭ ‬عن‭ ‬فكرة‭ ‬المقارنات،‭ ‬لأنها‭ ‬ستضعه‭ ‬تحت‭ ‬ضغط‭ ‬طوال‭ ‬الوقت‭. ‬لا‭ ‬تقارنوه‭ ‬بي،‭ ‬لا‭ ‬تقولوا‭ ‬محمد‭ ‬صلاح‭ ‬الجديد،‭ ‬دعوه‭ ‬يعيش‭ ‬مسيرته‭. ‬فالمقارنة‭ ‬بين‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬مسيرته‭ ‬وآخر‭ ‬حقق‭ ‬الكثير‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬سنوات‭ ‬طويلة،‭ ‬أمر‭ ‬لا‭ ‬يساعده‮»‬‭. ‬

وأوضح‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يعيش‭ ‬تجربته‭ ‬بنفسه‭ ‬ويقوم‭ ‬بشيء‭ ‬مختلف‮»‬‭. ‬

ويتألق‭ ‬مرموش‭ (‬25‭ ‬عاما‭) ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬فرانكفورت‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬وهو‭ ‬يحتل‭ ‬صدار‭ ‬ترتيب‭ ‬الهدافين‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ ‬برصيد‭ ‬11‭ ‬هدفا‭ ‬في‭ ‬10‭ ‬مباريات‭ ‬بالتساوي‭ ‬مع‭ ‬هداف‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬الانكليزي‭ ‬هاري‭ ‬كاين‭.

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أدى‭ ‬تألقه‭ ‬إلى‭ ‬مغازلته‭ ‬من‭ ‬بعض‭ ‬اندية‭ ‬النخبة‭ ‬في‭ ‬اوروبا‭ ‬وتحديدا‭ ‬من‭ ‬الدوريين‭ ‬الانجليزي‭ ‬والاسباني‭. ‬

وتحدث‭ ‬صلاح‭ (‬32‭ ‬عاما‭) ‬عن‭ ‬تجربته‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬عاش‭ ‬فيها‭ ‬متنقلا‭ ‬في‭ ‬اللعب‭ ‬لاندية‭ ‬في‭ ‬سويسرا‭ (‬بازل‭) ‬وايطاليا‭ (‬روما‭ ‬وفيورنيتنا‭) ‬وانكلترا‭ (‬تشلسي‭ ‬وليفربول‭ ‬راهنا‭) ‬فقال‭ ‬‮«‬الثقافة‭ ‬تساعدك‭ ‬على‭ ‬التأقلم‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬المجتمعات‭. ‬تبدأ‭ ‬ترى‭ ‬الحياة‭ ‬بمنظور‭ ‬آخر،‭ ‬عندما‭ ‬بدأت‭ ‬أفهم‭ ‬انه‭ ‬يتعين‭ ‬علينا‭ ‬التماشي‭ ‬مع‭ ‬النظرة‭ ‬الأوروبية‭ ‬بدت‭ ‬كل‭ ‬الأمور‭ ‬سهلة‮»‬‭. ‬