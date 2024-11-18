((الآسيوي)) و((كيلمي)) يمددان شراكتهما

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

جينجيانج‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬والعلامة‭ ‬التجارية‭ ‬العالمية‭ ‬للملابس‭ ‬الرياضية‭ (‬كيلمي‭)‬،‭ ‬تمديد‭ ‬شراكتهما،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬توسيعها‭ ‬لتشمل‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المسابقات‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬2024‭ ‬و‭.‬2029

وتشهد‭ ‬الشراكة‭ ‬اعتماد‭ ‬كيلمي‭ ‬كداعم‭ ‬عالمي‭ ‬رسمي‭ ‬لجميع‭ ‬مسابقات‭ ‬الأندية‭ ‬الكبرى‭ ‬للاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬مسابقات‭ ‬المنتخبات‭ ‬الوطنية‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬التعاقد‭.‬

شملت‭ ‬شراكة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬الحالية‭ ‬مع‭ ‬كيلمي‭ ‬من‭ ‬2021‭ ‬إلى‭ ‬2024‭ ‬جميع‭ ‬مسابقات‭ ‬المنتخبات‭ ‬الوطنية‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬وشهدت‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬عمل‭ ‬كيلمي‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬لتقديم‭ ‬الملابس‭ ‬والمعدات‭ ‬الرسمية‭ ‬للمسابقات‭ ‬الرئيسية‭ ‬مثل‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬قطر‭ ‬2023‭ ‬وكأس‭ ‬آسيا‭ ‬تحت‭ ‬23‭ ‬عاما‭ ‬2022‭ ‬و2024‭ ‬ومسابقات‭ ‬الفئات‭ ‬العمرية‭ ‬الأخرى،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬كرة‭ ‬المباراة‭ ‬المصممة‭ ‬خصيصا‭ ‬لكأس‭ ‬آسيا‭ ‬قطر‭ .‬2023

تم‭ ‬إعلان‭ ‬تمديد‭ ‬الشراكة‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬شركة‭ ‬كيلمي‭ ‬في‭ ‬جينجيانج‭ ‬بالصين،‭ ‬وحضره‭ ‬ممثلون‭ ‬عن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬وشركة‭ ‬كيلمي‭.‬

وقال‭ ‬داتو‭ ‬سري‭ ‬ويندسور‭ ‬جون،‭ ‬أمين‭ ‬عام‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭: ‬‮«‬يسعد‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬بتمديد،‭ ‬بل‭ ‬وأيضا‭ ‬توسيع‭ ‬قوة‭ ‬شراكتنا‭ ‬مع‭ ‬كيلمي‭ ‬لتشمل‭ ‬مسابقات‭ ‬الأندية‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تجديدها،‭ ‬مما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬النطاق‭ ‬المتزايد‭ ‬باستمرار‭ ‬وجاذبية‭ ‬ومكانة‭ ‬مسابقات‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬العالمية‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬فخورون‭ ‬بما‭ ‬حققناه‭ ‬مع‭ ‬كيلمي‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬ونشكرهم‭ ‬على‭ ‬مشاركة‭ ‬إيماننا‭ ‬بأن‭ ‬مستقبل‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الآسيوية‭ ‬أكثر‭ ‬إشراقا‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬مضى‮»‬‭. ‬وستوجه‭ ‬كيلمي‭ ‬خبراتها،‭ ‬كشركة‭ ‬عالمية‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الرياضي‭ ‬على‭ ‬امتداد‭ ‬عقود‭ ‬من‭ ‬الزمن،‭ ‬لتطوير‭ ‬الملابس‭ ‬والمعدات‭ ‬ذات‭ ‬المستوى‭ ‬العالمي،‭ ‬وضمان‭ ‬الجودة‭ ‬الموحدة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬مسابقات‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

كما‭ ‬ستوفر‭ ‬شركة‭ ‬كيلمي‭ ‬الكرات‭ ‬الرسمية‭ ‬لكأس‭ ‬آسيا‭ ‬2027‭ ‬في‭ ‬السعودية،‭ ‬وكأس‭ ‬آسيا‭ ‬للسيدات‭ ‬2026‭ ‬في‭ ‬أستراليا،‭ ‬وكأس‭ ‬آسيا‭ ‬تحت‭ ‬23‭ ‬عاما‭ ‬2026‭ ‬و2028،‭ ‬وكأس‭ ‬آسيا‭ ‬لكرة‭ ‬الصالات‭ ‬2026‭ ‬و2028،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مسابقات‭ ‬الأندية‭ ‬المحدثة‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬وهي‭ ‬تشمل‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭ ‬للنخبة،‭ ‬ودوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭ ‬للسيدات،‭ ‬ودوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسي