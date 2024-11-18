((الآسيوي)) و((كيلمي)) يمددان شراكتهما

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
جينجيانج - (د ب أ): أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والعلامة التجارية العالمية للملابس الرياضية (كيلمي)، تمديد شراكتهما، بالإضافة إلى توسيعها لتشمل المزيد من المسابقات بين عامي 2024 و.2029
وتشهد الشراكة اعتماد كيلمي كداعم عالمي رسمي لجميع مسابقات الأندية الكبرى للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بالإضافة إلى العديد من مسابقات المنتخبات الوطنية خلال فترة التعاقد.
شملت شراكة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الحالية مع كيلمي من 2021 إلى 2024 جميع مسابقات المنتخبات الوطنية الكبرى في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وشهدت هذه الشراكة عمل كيلمي مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لتقديم الملابس والمعدات الرسمية للمسابقات الرئيسية مثل كأس آسيا قطر 2023 وكأس آسيا تحت 23 عاما 2022 و2024 ومسابقات الفئات العمرية الأخرى، بالإضافة إلى توفير كرة المباراة المصممة خصيصا لكأس آسيا قطر .2023
تم إعلان تمديد الشراكة أمس الاثنين في حفل أقيم في مقر شركة كيلمي في جينجيانج بالصين، وحضره ممثلون عن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وشركة كيلمي.
وقال داتو سري ويندسور جون، أمين عام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: «يسعد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ليس فقط بتمديد، بل وأيضا توسيع قوة شراكتنا مع كيلمي لتشمل مسابقات الأندية التي تم تجديدها، مما يعزز من النطاق المتزايد باستمرار وجاذبية ومكانة مسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم العالمية».
وأضاف: «فخورون بما حققناه مع كيلمي حتى الآن ونشكرهم على مشاركة إيماننا بأن مستقبل كرة القدم الآسيوية أكثر إشراقا من أي وقت مضى». وستوجه كيلمي خبراتها، كشركة عالمية رائدة في المجال الرياضي على امتداد عقود من الزمن، لتطوير الملابس والمعدات ذات المستوى العالمي، وضمان الجودة الموحدة في جميع مسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
كما ستوفر شركة كيلمي الكرات الرسمية لكأس آسيا 2027 في السعودية، وكأس آسيا للسيدات 2026 في أستراليا، وكأس آسيا تحت 23 عاما 2026 و2028، وكأس آسيا لكرة الصالات 2026 و2028، بالإضافة إلى مسابقات الأندية المحدثة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وهي تشمل دوري أبطال آسيا للنخبة، ودوري أبطال آسيا للسيدات، ودوري أبطال آسي
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