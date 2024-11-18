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5 شهداء و24 إصابة جراء غارة الاحتلال على بيروت

11/18/2024 7:10:08 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيروت/PNN- استشهد خمسة مواطنين لبنانيين وأصيب آخرون، مساء اليوم الاثنين، جراء الغارة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على العاصمة اللبنانية بيروت.

وذكر مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، في بيان، أن الغارة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على زقاق البلاط في بيروت أدت في حصيلة محدثة إلى استشهاد خمسة أشخاص وإصابة أربعة وعشرين آخرين.

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