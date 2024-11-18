5 شهداء و24 إصابة جراء غارة الاحتلال على بيروت

5 شهداء و24 إصابة جراء غارة الاحتلال على بيروت
التاريخ
11/18/2024 7:10:08 PM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
بيروت/PNN- استشهد خمسة مواطنين لبنانيين وأصيب آخرون، مساء اليوم الاثنين، جراء الغارة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على العاصمة اللبنانية بيروت.
وذكر مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، في بيان، أن الغارة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على زقاق البلاط في بيروت أدت في حصيلة محدثة إلى استشهاد خمسة أشخاص وإصابة أربعة وعشرين آخرين.
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