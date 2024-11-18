MENAFN - Akhbar Al Khaleej) {MAKESUNSETS

{ ‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬ولخطورة‭ ‬آثاره‭ ‬واجه‭ ‬انتقادات‭ ‬شديدة‭ ‬من‭ ‬العلماء،‭ ‬الذي‭ ‬استمروا‭ ‬في‭ ‬التحذير‭ ‬من‭ ‬الآثار‭ ‬الجانبية‭ ‬له‭ ‬مثل‭ ‬الجفاف‭ ‬وفشل‭ ‬المحاصيل،‭ ‬والإضرار‭ ‬بالنظم‭ ‬البيئية‭ ‬والزراعة‭!‬

حيث‭ ‬تتسبب‭ ‬تقنيات‭ ‬حقن‭ ‬الجوّ‭ ‬بالكبريت‭ ‬بأضرار‭ ‬لاحقة،‭ ‬والتسبب‭ ‬في‭ ‬تقليل‭ ‬كمية‭ ‬المياه‭ ‬التي‭ ‬تطلقها‭ ‬النباتات،‭ ‬مما‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬الجفاف‭ ‬وتقلص‭ ‬المحاصيل‭! ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬أن‭ ‬الزيادة‭ ‬في‭ ‬ثاني‭ ‬أكسيد‭ ‬الكربون‭ ‬في‭ ‬الجو‭ ‬ستستمر‭ ‬في‭ ‬التأثير‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ ‬البحرية‭ ‬وحموضة‭ ‬المحيطات،‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬بدورها‭ ‬في‭ ‬قتل‭ ‬الكائنات‭ ‬البحرية‭! ‬فأين‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬التحذيرات؟‭!‬

{ ‭ ‬رغم‭ ‬ذلك‭ ‬ورغم‭ ‬تلك‭ ‬التحذيرات‭ ‬الخطيرة‭ ‬من‭ ‬العلماء،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬بيل‭ ‬جيتس‮»‬‭ ‬ونخبة‭ ‬‮«‬وادي‭ ‬السيليكون‮»‬‭ ‬واصلوا‭ ‬الدعم‭ ‬المالي‭ ‬الكبير،‭ ‬والاستثمار‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المشاريع‭ ‬الشيطانية،‭ ‬رغم‭ ‬معرفتهم‭ ‬بأن‭ ‬‮«‬حجب‭ ‬الشمس‮»‬‭ ‬بتلك‭ ‬التقنيات،‭ ‬وحسب‭ ‬العلماء‭ ‬تقتصر‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬تبريد‭ ‬مؤقت‭ ‬ولكن‭ ‬بضرر‭ ‬دائم‭!‬

وقد‭ ‬تمّ‭ ‬تجريب‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬الضار‭ ‬في‭ ‬‮«‬المكسيك‮»‬‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬ومن‭ ‬دون‭ ‬موافقة‭ ‬الحكومة‭ ‬أو‭ ‬المجتمعات‭ ‬المحلية‭!‬

مما‭ ‬أثار‭ ‬جدلاً‭ ‬واسعًا‭ ‬في‭ ‬المكسيك‭ ‬حول‭ ‬الشفافية‭ ‬والتنظيم‭ ‬والكشف‭ ‬عن‭ ‬هوية‭ ‬هذه‭ ‬التجارب‭! ‬وليبق‭ ‬الجدل‭ ‬مستمرًا‭ ‬حتى‭ ‬الوقت‭ ‬الراهن،‭ ‬والبحث‭ ‬عن‭ ‬السبب‭ ‬لإصرار‭ ‬‮«‬النخبة‭ ‬الشيطانية‮»‬‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬إجراء‭ ‬التجارب‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬رغم‭ ‬ضررها‭ ‬اللاحق‭!‬

وفي‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬يُصر‭ ‬فيه‭ ‬العلماء‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬معالجة‭ ‬تغيرّ‭ ‬المناخ،‭ ‬تتطلب‭ ‬‮«‬سياسات‭ ‬مناخية‭ ‬شاملة‮»‬‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬تقليل‭ ‬الانبعاثات‭ ‬وحماية‭ ‬النظم‭ ‬البيئية‭! ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬أين‭ ‬العالم‭ ‬مما‭ ‬يحدثه‭ ‬هؤلاء‭ ‬في‭ ‬الأرض‭ ‬كلها‭ ‬هذه‭ ‬المرة؟‭!‬

{ ‭ ‬‮«‬بيل‭ ‬جيتس‮»‬‭ ‬ونخبته،‭ ‬يتصرف‭ ‬معهم،‭ ‬وكأنهم‭ ‬يعيشون‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬بشر‭ ‬ومن‭ ‬دون‭ ‬تخصصات‭ ‬علمية،‭ ‬ومن‭ ‬دون‭ ‬توازن‭ ‬في‭ ‬الطبيعة‭ ‬ومن‭ ‬دون‭ ‬خالق‭ ‬خلق‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬بدقة‭ ‬وتوازن‭ ‬ونظام‭ ‬في‭ ‬الطبيعة‭! ‬أو‭ ‬كأنه‭ ‬ومن‭ ‬معه‭ ‬يملكون‭ ‬حق‭ ‬العبث‭ ‬بالخلق‭ ‬والخليقة،‭ ‬ويُجرون‭ ‬تجاربهم‭ ‬العبثية‭ ‬الضارة‭ ‬على‭ ‬الجانبين،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يحاسبهم‭ ‬أحد‭! ‬أو‭ ‬تحتج‭ ‬عليهم‭ ‬الدول‭ ‬والمنظمات‭ ‬الدولية‭! ‬أو‭ ‬توقف‭ ‬مشاريعهم‭ ‬الشيطانية‭ ‬جهات‭ ‬دولية‭ ‬متخصصة،‭ ‬تركزّ‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يقومون‭ ‬به،‭ ‬خاصة‭ ‬أن‭ ‬الضحية‭ ‬هي‭ ‬الأرض‭ ‬والطبيعة‭ ‬وتوازناتها‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الإنسان‭ ‬أينما‭ ‬وجد‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الأرض‭!‬

{ ‭ ‬أمر‭ ‬غريب‭ ‬هذا‭ ‬الصمت‭ ‬الدولي،‭ ‬وعدم‭ ‬الاستماع‭ ‬إلى‭ ‬العلماء،‭ ‬لكي‭ ‬يتصرف‭ ‬‮«‬بيل‭ ‬جيتس‮»‬‭ ‬كما‭ ‬يشاء‭ ‬في‭ ‬العالم‭! ‬ومؤهلاته‭ ‬الوحيدة‭ ‬هي‭ ‬‮«‬المليارات‮»‬‭ ‬التي‭ ‬يملكها،‭ ‬وليس‭ ‬العلم‭ ‬أو‭ ‬المعرفة‭ ‬العلمية‭! ‬وبجهله‭ ‬يتخذّ‭ ‬من‭ ‬الطبيعة‭ ‬والإنسان‭ ‬مادة‭ ‬أو‭ ‬فئران‭ ‬تجارب‭ ‬لخزعبلاته‭ ‬الجاهلة‭ ‬وغير‭ ‬العلمية‭! ‬بل‭ ‬ويضرب‭ ‬عرض‭ ‬الحائط‭ ‬بكل‭ ‬التحذيرات‭ ‬العلمية‭ ‬الصادرة‭ ‬من‭ ‬علماء‭ ‬متخصصين‭ ‬في‭ ‬البيئة،‭ ‬والذين‭ ‬وضَّحوا‭ ‬عواقب‭ ‬تجاربه‭ ‬الخطيرة‭ ‬على‭ ‬الإنسان‭ ‬والأرض‭! ‬فمن‭ ‬أعطاه‭ ‬الصلاحية‭ ‬ليفعل‭ ‬ذلك؟‭!‬

{ ‭ ‬‮«‬بيل‭ ‬جيتس‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬أطلق‭ ‬عليه‭ ‬كثيرون‭ ‬اسم‭ ‬‮«‬الدجال‮»‬،‭ ‬خاصة‭ ‬بعد‭ ‬بروزه‭ ‬المشبوه‭ ‬أثناء‭ ‬وباء‭ ‬كورونا‭! ‬هو‭ ‬ذاته‭ ‬الذي‭ ‬يدير‭ ‬أيضًا‭ ‬المعامل‭ ‬السرّية‭ ‬للأدوية‭ ‬واللقاحات‭ ‬والتجارب‭ ‬المعملية‭ ‬على‭ ‬البشر‭ ‬في‭ ‬إفريقيا‭ ‬وغيرها،‭ ‬رغم‭ ‬عدم‭ ‬تخصصه‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬المجالات،‭ ‬إلا‭ ‬إدارة‭ ‬ملياراته‭ ‬لتزيد‭ ‬أصفارًا‭ ‬جديدة‭!‬

وعلى‭ ‬حساب‭ ‬الصحة‭ ‬البشرية‭ ‬وعلى‭ ‬حساب‭ ‬البيئة‭ ‬والطبيعة‭! ‬وبذلك‭ ‬هو‭ ‬يرقى‭ ‬إلى‭ ‬مرتبة‭ ‬مجرم‭ ‬حرب‭ ‬ضد‭ ‬الإنسانية،‭ ‬بما‭ ‬يضعه‭ ‬في‭ ‬قفص‭ ‬الاتهام‭ ‬والمحاسبة‭ ‬والمحاكمة،‭ ‬لو‭ ‬كنا‭ ‬نعيش‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬طبيعي‭ ‬تحكمه‭ ‬بالفعل‭ ‬القوانين‭ ‬والمبادئ‭ ‬الدولية،‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تترك‭ ‬لأي‭ ‬‮«‬دجال‮»‬‭ ‬العبث‭ ‬بالمصائر‭ ‬والصحة‭ ‬والبيئة‭ ‬كما‭ ‬يفعل‭ ‬‮«‬بيل‭ ‬جيتس‮»‬‭ ‬والنخبة‭ ‬الشيطانية‭ ‬التي‭ ‬يقودها‭ ‬في‭ ‬‮«‬وادي‭ ‬السيليكون‮»‬‭!‬

{ ‭ ‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬في‭ ‬عالمنا‭ ‬شيء‭ ‬غريب‭ ‬بالفعل‭ ‬وكأن‭ ‬الشياطين‭ ‬هي‭ ‬التي‭ ‬تحكم‭ ‬الأرض‭ ‬وليس‭ ‬الإنسان‭! ‬ومع‭ ‬حكم‭ ‬هؤلاء‭ ‬ضاعت‭ ‬كل‭ ‬القيم‭ ‬والقوانين‭ ‬والمبادئ‭ ‬الإنسانية‭ ‬والدولية‭! ‬لتصبح‭ ‬البشرية‭ ‬هدفًا‭ ‬مباشرًا‭ ‬لكل‭ ‬أشكال‭ ‬التجريب‭ ‬العبثية‭ ‬القاتلة،‭ ‬وتصبح‭ ‬الأرض‭ ‬وكأنها‭ ‬حكر‭ ‬على‭ ‬هؤلاء‭ ‬الشياطين،‭ ‬يتصرفون‭ ‬فيها‭ ‬كما‭ ‬يشاؤون‭ ‬وكأنهم‭ ‬بثرائهم‭ ‬يعلنون‭ ‬أنفسهم‭ ‬آلهة‭ ‬العصر‭! ‬وإلى‭ ‬أي‭ ‬درك‭ ‬وصل‭ ‬هذا‭ ‬العالم؟‭! ‬مجرد‭ ‬سؤال‭!‬