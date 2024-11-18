MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

معاناة‭ ‬حملات‭ ‬الحج‭.. ‬الإرباك‭ ‬في‭ ‬تسجيل‭ ‬الإلكتروني‭ ‬للحجاج‭.. ‬تسجيل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ (‬12‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭) ‬يرغب‭ ‬في‭ ‬الحج‭.. ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬الكوتا‭ ‬البحرينية‭ ‬تستوعب‭ (‬4626‭ ‬حاجا‭ ‬فقط‭).. ‬تسجيل‭ ‬الأجانب‭ ‬في‭ ‬حملات‭ ‬بحرينية‭ ‬يأخذ‭ ‬من‭ ‬نصيب‭ ‬الحاج‭ ‬البحريني‭.. ‬عدد‭ ‬السكان‭ ‬في‭ ‬تزايد‭ ‬و«الكوتا‮»‬‭ ‬لم‭ ‬تتغير‭.. ‬لا‭ ‬بد‭ ‬من‭ ‬تحركات‭ ‬وحلول‭.. ‬ومنا‭ ‬إلى‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬للحج‭.‬

الملاكم‭ ‬‮«‬تايسون‮»‬‭.. ‬والاستدامة‭ ‬الضائعة‭:‬

حينما‭ ‬بدأت‭ ‬الدولة‭ ‬العثمانية‭ ‬بالضعف‭ ‬والانهيار‭ ‬والتفكك‭ ‬لأسباب‭ ‬عديدة،‭ ‬داخلية‭ ‬وخارجية‭.. ‬لقبت‭ ‬باسم‭ ‬‮«‬رجل‭ ‬أوروبا‭ ‬المريض‮»‬‭.. ‬وحل‭ ‬مكانها‭ ‬نظام‭ ‬دولي‭.. ‬أصبح‭ ‬هو‭ ‬السائد‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬الفترة،‭ ‬ثم‭ ‬تحول‭ ‬النظام‭ ‬الدولي‭ ‬إلى‭ ‬نظام‭ ‬الدولة‭ ‬العظمى،‭ ‬الوحيدة‭ ‬المتفردة‭.. ‬واليوم‭ ‬بدأت‭ ‬إرهاصات‭ ‬قيام‭ ‬نظام‭ ‬دولي‭ ‬جديد‭ ‬ومتعدد،‭ ‬يتابع‭ ‬نشأته،‭ ‬ويترقب‭ ‬ولادته،‭ ‬العالم‭ ‬أجمع‭.‬

هي‭ ‬الدورة‭ ‬الزمنية‭ ‬لكل‭ ‬أمر‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ ‬والطبيعة‭.. ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬يبدأ‭ ‬ويتطور،‭ ‬وإذا‭ ‬أصابه‭ ‬الخور‭ ‬والخمول‭ ‬والضعف،‭ ‬تبدأ‭ ‬مرحلة‭ ‬الانهيار‭ ‬وتسري‭ ‬في‭ ‬أجزائه‭ ‬وتقضي‭ ‬عليه‭.. ‬وحده‭ ‬العاقل‭ ‬الحكيم‭ ‬من‭ ‬يتخذ‭ ‬قرار‭ ‬الابتعاد‭ ‬في‭ ‬وقته‭ ‬المناسب،‭ ‬أو‭ ‬يتجدد‭ ‬من‭ ‬تلقاء‭ ‬نفسه،‭ ‬ويعمل‭ ‬بالتطوير‭ ‬الداخلي‭ ‬الذاتي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الاستدامة‭.‬

الملاكم‭ ‬العالمي‭ ‬المسلم‭ ‬‮«‬محمد‭ ‬علي‭ ‬كلاي‮»‬،‭ ‬اعتزل‭ ‬حلبة‭ ‬الملاكمة،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬خسر‭ ‬المباراة‭ ‬أمام‭ ‬خصمه‭ ‬‮«‬تريفور‭ ‬بيريبك‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬11‭ ‬ديسمبر‭ ‬عام‭ ‬1981،‭ ‬ليترك‭ ‬خلفه‭ ‬سجلا‭ ‬حافلا‭ ‬ومكانة‭ ‬كبيرة‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬تذكر‭ ‬حتى‭ ‬يومنا‭ ‬هذا‭.‬

بالأمس‭ ‬تابع‭ ‬الملايين‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬مباراة‭ ‬اسطورة‭ ‬الملاكمة‭ ‬‮«‬مايك‭ ‬تايسون‮»‬‭ ‬العائد‭ ‬إلى‭ ‬الحلبة‭ ‬وقد‭ ‬بلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬‮«‬58‭ ‬عاما‮»‬‭.. ‬ولكنها‭ ‬عودة‭ ‬‮«‬الرجل‭ ‬المريض‮»‬‭.. ‬حيث‭ ‬مني‭ ‬بخسارة‭ ‬وصفتها‭ ‬القنوات‭ ‬الإعلامية‭ ‬والرياضية‭ ‬بأنها‭ ‬وصمة‭ ‬عار‭ ‬دائمة‭ ‬على‭ ‬إرث‭ ‬‮«‬مايك‭ ‬تايسون‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬خسر‭ ‬مباراته‭ ‬أمام‭ ‬صانع‭ ‬المحتوى‭ ‬‮«‬جيك‭ ‬بول‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬تحول‭ ‬إلى‭ ‬ملاكم‭ ‬ويبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬‮«‬27‭ ‬عاما‮»‬‭.‬

حصل‭ ‬‮«‬ماك‭ ‬تايسون‮»‬‭ ‬على‭ ‬20‭ ‬مليون‭ ‬دولار،‭ ‬فيما‭ ‬نال‭ ‬الشاب‭ ‬‮«‬جيك‭ ‬بول‮»‬‭ ‬40‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭.. ‬فهل‭ ‬كان‭ ‬ذلك‭ ‬المبلغ‭ ‬مناسبا‭ ‬لأن‭ ‬يهدر‭ ‬تاريخه‭ ‬ولقبه‭ ‬الأسطوري‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬لعبة‭ ‬الملاكمة؟

مناسبة‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬سبق‭.. ‬أن‭ ‬الحياة‭ ‬لها‭ ‬أحكامها‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تحترم‭ ‬ويحافظ‭ ‬عليها‭.. ‬وترك‭ ‬الأثر‭ ‬الإيجابي‭ ‬والسمعة‭ ‬الطيبة‭ ‬والمكانة‭ ‬الرفيعة‭ ‬والانجاز‭ ‬المتميز،‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬هدم‭ ‬كل‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مكافأة‭ ‬سوف‭ ‬تنتهي،‭ ‬ويبقى‭ ‬السجل‭ ‬التاريخي،‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬ينتهي‭ ‬ويحفظ‭ ‬ويوثق‭ ‬كل‭ ‬الأمور،‭ ‬وتتناقله‭ ‬الأجيال‭.‬

ما‭ ‬ينطبق‭ ‬على‭ ‬خطأ‭ ‬الملاكم‭ ‬‮«‬مايك‭ ‬تايسون‮»‬‭ ‬ينطبق‭ ‬على‭ ‬الدول‭ ‬والمجتمعات‭.. ‬وعلى‭ ‬المؤسسات‭ ‬والمنظمات‭.. ‬إما‭ ‬أن‭ ‬تتطور‭ ‬وتبقى‭ ‬في‭ ‬الساحة‭ ‬وتتكيف‭ ‬مع‭ ‬التغييرات‭ ‬والمستجدات،‭ ‬وإلا‭ ‬فإن‭ ‬ترك‭ ‬الأثر‭ ‬الطيب‭ ‬والاعتزال‭ ‬هو‭ ‬الأفضل‭.. ‬أما‭ ‬الإصرار‭ ‬على‭ ‬البقاء‭ ‬بذات‭ ‬الإمكانيات‭ ‬والوسائل‭ ‬فهي‭ ‬الخسارة‭ ‬المحتومة‭.. ‬لأن‭ ‬دورة‭ ‬الحياة‭ ‬وسنة‭ ‬التدافع‭ ‬هي‭ ‬الأصل‭ ‬في‭ ‬الكون‭ ‬وحياة‭ ‬البشرية‭.‬

آخر‭ ‬السطر‭:‬

مجلس‭ ‬تأديب‭ ‬المحامين‭.. ‬مع‭ ‬تحفظنا‭ ‬على‭ ‬كلمة‭ ‬‮«‬تأديب‮»‬‭ ‬للعاملين‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المهنة‭ ‬الرفيعة‭.. ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬قيام‭ ‬المجلس‭ ‬بمهامه‭ ‬ومسؤولياته،‭ ‬ونشر‭ ‬العقوبات‭ ‬على‭ ‬المحامين‭ ‬المخالفين،‭ ‬يستحق‭ ‬التقدير‭ ‬ويستوجب‭ ‬التعميم‭ ‬على‭ ‬باقي‭ ‬المهن‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬تقع‭ ‬فيها‭ ‬مخالفات‭ ‬وتجاوزات،‭ ‬وتكون‭ ‬العقوبات‭ ‬والغرامات‭ ‬غير‭ ‬معلنة‭.. ‬وبعض‭ ‬الوزارات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬والهيئات‭ ‬تكتفي‭ ‬نشر‭ ‬عقوبات‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أسماء‭ ‬المخالفين‭!‬