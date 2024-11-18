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محمد صلاح وقصته الملهمة

11/18/2024 7:07:51 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ‭ ‬محمد‭ ‬صلاح‭ ‬لاعب‭ ‬ليفربول‭ ‬المصري‭ ‬العربي‭ ‬الدولي‭ ‬ليس‭ ‬مجرد‭ ‬لاعب‭ ‬كرة‭ ‬قدم‭ ‬ناجح‭. ‬عبر‭ ‬السنوات‭ ‬لتي‭ ‬لعب‭ ‬فيها‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬وخصوصا‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬أصبح‭ ‬ظاهرة‭ ‬بكل‭ ‬معنى‭ ‬الكلمة‭. ‬ظاهرة‭ ‬رياضية‭ ‬واجتماعية‭ ‬وثقافية‭ ‬وسياسية‭ ‬أيضا‭.‬

محمد‭ ‬صلاح‭ ‬هو‭ ‬اللاعب‭ ‬الوحيد‭ ‬ربما‭ ‬الذي‭ ‬اهتمت‭ ‬مراكز‭ ‬دراسات‭ ‬وأبحاث‭ ‬واستطلاع‭ ‬رأي‭ ‬وجامعات‭ ‬أوروبية‭ ‬وأمريكية‭ ‬بعمل‭ ‬دراسات‭ ‬وأبحاث‭ ‬عنه‭ ‬كظاهرة‭.‬

السبب‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬صلاح‭ ‬بمهاراته‭ ‬الفريدة‭ ‬كلاعب،‭ ‬وبأخلاقه‭ ‬وسلوكه‭ ‬العام،‭ ‬وبثقافته،‭ ‬لعب‭ ‬دورا‭ ‬كبيرا‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬صورة‭ ‬العرب‭ ‬والمسلمين‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬والعالم‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬حملات‭ ‬الكراهية‭ ‬والعداء‭. ‬هذا‭ ‬ما‭ ‬تسجله‭ ‬الأبحاث‭ ‬والدراسات‭ ‬عنه‭.‬

نقول‭ ‬هذا‭ ‬بمناسبة‭ ‬الخطوة‭ ‬التي‭ ‬أقدم‭ ‬عليها‭ ‬معرض‭ ‬الشارقة‭ ‬الدولي‭ ‬للكتاب‭ ‬حين‭ ‬دعا‭ ‬محمد‭ ‬صلاح‭ ‬إلى‭ ‬ندوة‭ ‬مفتوحة‭ ‬يتحدث‭ ‬فيها‭ ‬عن‭ ‬تجربته‭ ‬مع‭ ‬الرياضة‭ ‬ومع‭ ‬الكتاب‭ ‬والثقافة‭.‬

كان‭ ‬جميلا‭ ‬أن‭ ‬يتجمع‭ ‬الآلاف‭ ‬في‭ ‬قاعة‭ ‬الندوة‭ ‬ليتابعوا‭ ‬ما‭ ‬يقوله‭ ‬صلاح‭. ‬وما‭ ‬قاله‭ ‬جميل‭ ‬وملهم‭.‬

في‭ ‬الندوة‭ ‬تحدث‭ ‬صلاح‭ ‬عن‭ ‬تجربته‭ ‬في‭ ‬اوروبا‭ ‬وعن‭ ‬العوامل‭ ‬التي‭ ‬مكنته‭ ‬من‭ ‬النجاح‭. ‬وما‭ ‬قاله‭ ‬يعتبر‭ ‬بمثابة‭ ‬نصائح‭ ‬مهمة‭ ‬جدا‭ ‬للشباب‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مجال‭ ‬وليس‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الرياضة‭ ‬فقط‭.‬

مما‭ ‬قاله‭ ‬صلاح‭ ‬في‭ ‬الندوة،‭ ‬نستطيع‭ ‬أن‭ ‬نستخلص‭ ‬ثلاثة‭ ‬عوامل‭ ‬كبرى‭ ‬تحدث‭ ‬عنها‭ ‬مكنته‭ ‬من‭ ‬النجاح‭ ‬الذي‭ ‬وصل‭ ‬إليه،‭ ‬هي‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬التالي‭:‬

الإرادة‭ ‬الصلبة‭ ‬والإصرار‭ ‬على‭ ‬النجاح‭.‬

يقول‭ ‬إن‭ ‬قصته‭ ‬بدأت‭ ‬منذ‭ ‬خرج‭ ‬من‭ ‬مصر‭ ‬وعمره‭ ‬19‭ ‬عاما‭ ‬للعب‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭. ‬وكان‭ ‬الوضع‭ ‬بالنسبة‭ ‬له‭ ‬صعبا‭ ‬جدا،‭ ‬إذ‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬يجيد‭ ‬الإنجليزية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الفوارق‭ ‬بين‭ ‬الأوضاع‭ ‬الرياضية‭ ‬عموما‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬الأوروبية‭.‬

يقول‭ ‬إنه‭ ‬رغم‭ ‬الصعوبات‭ ‬فمنذ‭ ‬اللحظة‭ ‬الأولى‭ ‬وضع‭ ‬لنفسه‭ ‬هدفا‭ ‬أساسيا‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬‮«‬يكون‭ ‬ناجحا‭ ‬مثل‭ ‬اللاعب‭ ‬الأوروبي‮»‬‭. ‬ليس‭ ‬هذا‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬قرر‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬الأوربيين‭. ‬يقول‭: ‬‮«‬أردت‭ ‬أن‭ ‬أكون‭ ‬أفضل‭ ‬منهم‭ ‬لرغبتي‭ ‬أن‭ ‬يروا‭ ‬لاعبا‭ ‬ناجحا‭ ‬من‭ ‬الوطن‭ ‬العربي‭ ‬ويقلدونه‮»‬‭.‬

بهذه‭ ‬الروح‭ ‬والإرادة‭ ‬الصلبة‭ ‬والاصرار‭ ‬على‭ ‬التفوق‭ ‬والتميز،‭ ‬وتقديم‭ ‬صورة‭ ‬مشرفة‭ ‬للإنسان‭ ‬العربي،‭ ‬بدأ‭ ‬مشوار‭ ‬محمد‭ ‬صلاح‭.‬

2‭ - ‬التعلم‭ ‬والعمل‭ ‬الشاق‭.‬

يقول‭ ‬محمد‭ ‬صلاح‭ ‬إنه‭ ‬عندما‭ ‬انتقل‭ ‬إلى‭ ‬أوروبا‭ ‬بدأ‭ ‬يدرس‭ ‬ما‭ ‬يفعله‭ ‬اللاعب‭ ‬الأوروبي‭ ‬كي‭ ‬ينجح‭ ‬وقرر‭ ‬أن‭ ‬يتعلم‭ ‬منهم‭. ‬يقول‭ ‬مثلا‭: ‬‮«‬عندما‭ ‬انتقلت‭ ‬إلى‭ ‬بازل‭ ‬السويسري‭ ‬بدأت‭ ‬أنظر‭ ‬إلى‭ ‬اللاعب‭ ‬الأوروبي‭ ‬وما‭ ‬يفعله‭ ‬كلاعب‭ ‬كرة‭ ‬قدم‭ ‬محترف‭.. ‬تدريجيا‭ ‬بدأت‭ ‬أفهم‭ ‬لماذا‭ ‬يفعلون‭ ‬هذا‭ ‬ولماذا‭ ‬هم‭ ‬ناجحون‭ ‬بعد‭ ‬ما‭ ‬رأيتهم‭ ‬يذهبون‭ ‬الى‭ ‬التدريب‭ ‬مبكرا‭ ‬ويقومون‭ ‬بالاستشفاء‭ ‬جيدا‭ ‬ثم‭ ‬يتدربون‭ ‬ثم‭ ‬يذهبون‭ ‬إلى‭ ‬صالة‭ ‬الجيم‮»‬‭.‬

وبالطبع‭ ‬حرص‭ ‬صلاح‭ ‬على‭ ‬امتداد‭ ‬مسيرته‭ ‬على‭ ‬العمل‭ ‬الشاق‭ ‬المتواصل‭ ‬كلاعب‭ ‬محترف‭.‬

3‭ ‬–‭ ‬الثقافة‭ ‬العامة‭ ‬والقراءة‭.‬

في‭ ‬الندوة‭ ‬قال‭ ‬صلاح‭ ‬إن‭ ‬الثقافة‭ ‬لها‭ ‬دور‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬نجاح‭ ‬تجربته‭ ‬وخاصة‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬حريصا‭ ‬على‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬الثقافات‭ ‬المختلفة‭ ‬في‭ ‬الخارج‭ ‬والاستفادة‭ ‬منها‭. ‬يقول‭: ‬‮«‬الثقافة‭ ‬معرفة‭ ‬وساعدتني‭ ‬بحوالي‭ ‬90‭% ‬من‭ ‬أسلوب‭ ‬حياتي‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬القراءة‭ ‬جزء‭ ‬أساسي‭ ‬في‭ ‬حياته‭ ‬وإنه‭ ‬يحرص‭ ‬على‭ ‬القراءة‭ ‬يوميا،‭ ‬وإن‭ ‬الكتاب‭ ‬رفيقه‭ ‬الدائم‭ ‬في‭ ‬السفر،‭ ‬وانه‭ ‬مقتنع‭ ‬تماما‭ ‬بأن‭ ‬أي‭ ‬شخص‭ ‬يريد‭ ‬النجاح‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يقرأ‭. ‬وقدم‭ ‬نماذج‭ ‬من‭ ‬الكتب‭ ‬التي‭ ‬غيرت‭ ‬حياته‭ ‬والكتاب‭ ‬الذين‭ ‬تأثر‭ ‬بأفكارهم‭. ‬يقول‭: ‬‮«‬استفدت‭ ‬من‭ ‬كتب‭ ‬كثيرة‭ ‬قرأتها‭ ‬ومن‭ ‬كل‭ ‬عقل‭ ‬يكتب‮»‬،‭ ‬وأنه‭ ‬مثلا‭ ‬يحب‭ ‬القراءة‭ ‬في‭ ‬علم‭ ‬النفس‭ ‬لفهم‭ ‬الناس‭ ‬والتعامل‭ ‬معهم‭. ‬وغير‭ ‬الثقافة‭ ‬العامة،‭ ‬قال‭ ‬صلاح‭ ‬إنه‭ ‬بالنسبة‭ ‬للاعب‭ ‬المحترف‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬قارئا‭ ‬في‭ ‬مجاله،‭ ‬أي‭ ‬القراءة‭ ‬المتخصصة‭.‬

ولإدراكه‭ ‬بأهمية‭ ‬القراءة،‭ ‬قال‭ ‬صلاح‭ ‬إنه‭ ‬حريص‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬القراءة‭ ‬بالنسبة‭ ‬لبناته‭ ‬مهمة‭ ‬جدًا‭ ‬وإنه‭ ‬يتابع‭ ‬كل‭ ‬كتاب‭ ‬يقع‭ ‬في‭ ‬أيديهم‭.‬

هذه‭ ‬بعض‭ ‬الجوانب‭ ‬التي‭ ‬تحدث‭ ‬عنها‭ ‬صلاح‭ ‬وتفسر‭ ‬نجاحه‭. ‬بالطبع‭ ‬هناك‭ ‬عوامل‭ ‬أخرى‭ ‬كثيرة‭ ‬منها‭ ‬اخلاقه‭ ‬العامة‭ ‬الرفيعة‭ ‬وسلوكه‭ ‬المتحضر‭ ‬واعتزازه‭ ‬بدينه‭ ‬وعروبته‭.. ‬وهكذا‭.‬

المهم‭ ‬أن‭ ‬محمد‭ ‬صلاح‭ ‬يمثل‭ ‬قصة‭ ‬ملهمة،‭ ‬وقدوة‭ ‬صالحة‭ ‬للشباب،‭ ‬وحسنا‭ ‬فعل‭ ‬معرض‭ ‬الشارقة‭ ‬للكتاب‭ ‬أن‭ ‬أتاح‭ ‬هذه‭ ‬الفرصة‭ ‬للشباب‭ ‬لمتابعة‭ ‬حديث‭ ‬صلاح‭.‬

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