مقتل شخصين وإصابة 9 آخرين في حادثي إطلاق نـار بـمـديـنـة نـيو أورليانز الأمريكية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتحركت‭ ‬الشرطة‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬بلاغين‭ ‬عن‭ ‬إطلاق‭ ‬نار‭ ‬بعد‭ ‬الساعة‭ ‬الثالثة‭ ‬والنصف‭ ‬مساء‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬شارع‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬سانت‭ ‬روش،‭ ‬وعثروا‭ ‬على‭ ‬ثمانية‭ ‬ضحايا‭ ‬مصابين‭ ‬بأعيرة‭ ‬نارية،‭ ‬وفقا‭ ‬لبيان‭ ‬صحفي‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬قسم‭ ‬شرطة‭ ‬نيو‭ ‬أورليانز‭. ‬وتم‭ ‬نقل‭ ‬المصابين‭ ‬الثمانية‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬غير‭ ‬معروفة‭.

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وبعد‭ ‬حوالي‭ ‬45‭ ‬دقيقة،‭ ‬تلقت‭ ‬الشرطة‭ ‬بلاغا‭ ‬آخر‭ ‬عن‭ ‬إطلاق‭ ‬نار‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الشارع،‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬حوالي‭ ‬نصف‭ ‬ميل‭ (‬8ر0‭ ‬كم‭) ‬إلى‭ ‬الشمال‭.‬

وأفاد‭ ‬البيان‭ ‬بمقتل‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬الحادث‭ ‬بينما‭ ‬لقي‭ ‬شخص‭ ‬آخر‭ ‬حتفه‭ ‬في‭ ‬المستشفى‭. ‬

وقالت‭ ‬الشرطة‭ ‬إن‭ ‬ضحية‭ ‬ثالثة‭ ‬نقلت‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى‭ ‬بسيارة‭ ‬خاصة‭ ‬وحالتها‭ ‬مستقرة‭.

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وقال‭ ‬مسؤولون‭ ‬إن‭ ‬حادثي‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬وقعا‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬يقام‭ ‬فيها‭ ‬احتفال‭ ‬يقام‭ ‬بعد‭ ‬أحد‭ ‬العروض‭ ‬التاريخية‭ ‬في‭ ‬المدينة‭. ‬ولم‭ ‬يتم‭ ‬إعلان‭ ‬أي‭ ‬عملية‭ ‬اعتقال‭. ‬