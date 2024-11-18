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الخيول العربية الأصيلة تعود إلى العراق

11/18/2024 7:07:48 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) يعتبر‭ ‬مربط‭ ‬الوكيل‭ ‬في‭ ‬كربلاء‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬أوائل‭ ‬مزارع‭ ‬تربية‭ ‬الخيول‭ ‬العربية‭ ‬الأصيلة‭ ‬في‭ ‬العراق‭. ‬

تأسس‭ ‬المربط‭ ‬عام‭ ‬2017‭ ‬بهدف‭ ‬تنشيط‭ ‬تربية‭ ‬الخيول‭ ‬العراقية‭ ‬العربية‭ ‬الأصيلة‭ ‬بعد‭ ‬حرب‭ ‬التسعينيات‭ ‬التي‭ ‬أصبح‭ ‬المربون‭ ‬بعدها‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬نقص‭ ‬الأموال‭ ‬والأعلاف‭. ‬

وقال‭ ‬مدير‭ ‬المربط‭ ‬حسن‭ ‬كمال‭: ‬‮«‬الخيل‭ ‬يحتاج‭ ‬إلها‭ ‬عناية،‭ ‬يحتاج‭ ‬إلها‭ ‬أكل،‭ ‬يحتاج‭ ‬إلها‭ ‬صروف‭ (‬أموال‭)‬،‭ ‬بالتالي‭ ‬هاي‭ ‬لازم‭ ‬تدفع‭ ‬إلها‭ ‬فلوس‭ ‬حتى‭ ‬تحافظ‭ ‬عليها،‭ ‬فأنت‭ ‬بالحروب‭ ‬إذن‭ ‬تفقدها،‭ ‬لا‭ ‬عندك‭ ‬ثروة،‭ ‬لا‭ ‬عندك‭ ‬استقرار،‭ ‬لا‭ ‬عندك‭ ‬قضية‭ ‬الزراعة‭ ‬كانت‭ ‬معدومة،‭ ‬فإحنا‭ ‬كل‭ ‬ها‭ ‬الأمور‭ ‬نحتاج‭ ‬الى‭ ‬أكل‭ ‬وما‭ ‬أكل‭ ‬وكلها‭ ‬تيجي‭ ‬من‭ ‬الزراعة،‭ ‬القضية‭ ‬المادية،‭ ‬العناية‭ ‬وما‭ ‬العناية‭ ‬فيها‭ ‬إذن‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬الطبيب،‭ ‬الأدوية،‭ ‬الحصار‭ ‬إللي‭ ‬كان‭ ‬على‭ ‬العراق،‭ ‬هذا‭ ‬كله‭ ‬أثّر‭ ‬سلبا‭ ‬على‭ ‬قضية‭ ‬العراق‮»‬‭. ‬وبدأ‭ ‬المربط‭ ‬برنامجا‭ ‬لإعادة‭ ‬الخيول‭ ‬العراقية‭ ‬الأصل‭ ‬من‭ ‬مصر‭. ‬

وأردف‭ ‬كمال‭ ‬يقول‭: ‬‮«‬‭(‬كثير‭ ‬من‭ ‬هذه‭) ‬الخيل‭ ‬أصولها‭ ‬أصلا،‭ ‬أجدادها‭ ‬كانت‭ ‬بالعراق‭ ‬وراحت‭ ‬لمصر،‭ ‬طبعا‭ ‬جزاهم‭ ‬الله‭ ‬خير‭ ‬هما‭ ‬إللي‭ ‬حافظوا‭ ‬على‭ ‬هاي‭ ‬الدماء‭ ‬وحافظوا‭ ‬على‭ ‬نقاوة‭ ‬هاي‭ ‬الدماء‭ ‬وسجلوها‭ ‬في‭ ‬سجلات‭ ‬وإلى‭ ‬آخره،‭ ‬بس‭ ‬بالعراق‭ ‬إللي‭ ‬ظل‭ ‬الآن‭ ‬جدا‭ ‬جدا‭ ‬قليل‭ ‬إللي‭ ‬مسجل،‭ ‬طبعا‭ ‬إحنا‭ ‬موجودة‭ ‬الخيل‭ ‬الأصيلة‭ ‬بس‭ ‬لما‭ ‬الخيل‭ ‬مو‭ ‬مسجلة‭ ‬شو‭ ‬الفايدة؟‭ ‬إحنا‭ ‬ما‭ ‬حافظنا‭ ‬على‭ ‬دمائها‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬سجلناها،‭ ‬فإحنا‭ ‬الآن‭ ‬الخيل‭ ‬إللي‭ ‬موجودة‭ ‬حاليا‭ ‬كلها‭ ‬مسجلة‭ ‬ترجع‭ ‬إلى‭ ‬الأجداد‭ ‬إلى‭ ‬150‭ ‬سنة‭ ‬200‭ ‬سنة‭ ‬كلها‭ ‬مسجلة‭ ‬ونقية‭ ‬الدماء‭ ‬وما‭ ‬بها‭ ‬أي‭ ‬شبهة،‭ ‬بالتالي‭ ‬نقدر‭ ‬نعتبر‭ ‬إنه‭ ‬الخيل‭ ‬رجعت‭ ‬إلى‭ ‬موطنها‭ ‬الأصلي‮»‬‭. ‬

وسعى‭ ‬المربط‭ ‬إلى‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬تربية‭ ‬الخيول‭ ‬وتسجيل‭ ‬سلالاتها‭ ‬الأصلية‭ ‬بعد‭ ‬الحرب‭. ‬

وأضاف‭ ‬كمال‭: ‬‮«‬الهدف‭ ‬كان‭ ‬بالبداية‭ ‬إنه‭ ‬نرجع‭ ‬الخيل‭ ‬العربية‭ ‬الأصيلة‭ ‬للعراق‭ ‬هذا‭ ‬أول‭ ‬هدف،‭ ‬والهدف‭ ‬الثاني‭ ‬إنه‭ ‬كان‭ ‬نحسن‭ ‬من‭ ‬إنتاج‭ ‬الخيل‭ ‬العربية،‭ ‬وليش‭ (‬اختارنا‭) ‬الخط‭ (‬النوع‭) ‬المصري‭ ‬للخيل‭ ‬العربية،‭ ‬خط‭ ‬الجمال‭ ‬لأن‭ ‬هو‭ ‬يعتبر‭ ‬أنقى‭ ‬الدماء‭ ‬العربية‭ ‬إللي‭ ‬الموجودة،‭ ‬فإحنا‭ ‬اختارينا‭ ‬الدماء‭ ‬المصرية‮»‬‭. ‬

وذكر‭ ‬أن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المربين‭ ‬المهرة‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬عراقيون،‭ ‬لكنهم‭ ‬غادروا‭ ‬العراق‭ ‬بعد‭ ‬الحرب‭ ‬لأنه‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬لديهم‭ ‬وسائل‭ ‬تربية‭ ‬الخيول‭. ‬

وقال‭ ‬كمال‭: ‬‮«‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المربين‭ ‬الأقوياء‭ ‬بالعالم‭ ‬هم‭ ‬عراقيين‭ ‬لكن‭ ‬شنو‭ ‬السبب‭ ‬إللي‭ ‬طلعوا‭ ‬من‭ ‬العراق‭ ‬إنه‭ ‬ما‭ ‬كانت‭ ‬متوفرة‭ ‬إلهم‭ ‬وسائل‭ ‬تربية‭ ‬الخيل‭ ‬فطلعوا‭ ‬بره‭ ‬العراق،‭ ‬والباقين‭ ‬إللي‭ ‬بقوا‭ ‬هنا‭ ‬حافظوا‭ ‬على‭ ‬خيلهم‭ ‬جزاهم‭ ‬الله‭ ‬خيرا،‭ (‬كثيرا‭) ‬عانوا‭ ‬حتى‭ ‬يقدروا‭ ‬يحافظون‭ ‬على‭ ‬بعض‭ ‬السلالات‭ ‬العربية‭ ‬العراقية،‭ ‬عراقية‭ ‬المنشأ،‭ ‬بس‭ ‬الحمد‭ ‬لله‭ ‬اليوم‭ ‬إحنا‭ ‬قدرنا‭ ‬نرجع‭ ‬هاي‭ ‬الخيل‭ ‬إلى‭ ‬موطنها‭ ‬الأصلي‭ ‬الحمد‭ ‬لله،‭ ‬ونتمنى‭.. ‬نقدر‭ ‬نحافظ‭ ‬على‭ ‬نقاوة‭ ‬الدم‭ ‬ونقدر‭ ‬نصدرها‭ ‬ونرجع‭ ‬الناس‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬التراث‭ ‬الجميل‮»‬‭.‬

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