الدكتورة سعاد المنفردي محذرة:الانسداد الرئوي المزمن هو السبب الثالث للوفاة عالميا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
يحتفل العالم باليوم العالمي لمرض الانسداد الرئوي المزمن في يوم الأربعاء من الاسبوع الثالث في شهر نوفمبر من كل عام ويسلط الضوء هذا العام على أهمية قياس وظائف الرئة في المقال التالي توضح لنا الدكتورة سعاد المنفردي اختصاصي الامراض الصدرية بمركز اليا كلينيك مرض الانسداد الرئوي وكيفية علاجه
استجابة منظمة الصحة العالمية
تتخذ منظمة الصحة العالمية إجراءات لتوسيع نطاق تشخيص مرض الانسداد الرئوي المزمن وعلاجه بطرق عديدة. وتشمل مجموعة التدخلات بروتوكولات لتقييم أمراض الجهاز التنفسي المزمنة (الربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن) وتشخيصها واتخاذ تدابير علاجها، ووحدات إرشادية بشأن نمط الحياة الصحي، بما في ذلك الإقلاع عن التبغ والرعاية الذاتية. ومن المهم تقليل التعرض لدخان التبغ للوقاية الأولية من مرض الانسداد الرئوي المزمن وبوصفه أحد تدابير علاج المرض.
مرض الانسداد الرئوي المزمن
في الدراسة النموذجية لمرض الانسداد الرئوي المزمن على المستوى العالمي، قُدِّر معدل انتشار مرض الانسداد الرئوي المزمن في عام 2020، بين الذكور والإناث، بنحو 10.6 % . ومن المتوقع أن يقترب معدل انتشار مرض الانسداد الرئوي المزمن على مستوى العالم من 600 مليون حالة في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2050، وهو ما يمثل نموًا نسبيًا بنسبة 23 % في عدد الأفراد المصابين بمرض الانسداد الرئوي المزمن مقارنة بعام 2020. ومن المتوقع أن يحدث أكبر نمو بين الإناث في البلدان والمناطق ذات الدخل المتوسط والمنخفض.
مرض الانسداد الرئوي المزمن هو السبب الرئيسي الثالث للوفاة في جميع أنحاء العالم. يحدث ما يقرب من 90 % من وفيات مرض الانسداد الرئوي المزمن بين أولئك الذين تقل أعمارهم عن 70 عامًا في البلدان المنخفضة وتلك المتوسطة الدخل. مرض الانسداد الرئوي المزمن هو السبب الرئيسي السابع في تدهور الصحة في جميع أنحاء العالم (تقاس بسنوات العمر المعدلة باحتساب مدد العجز).
أكثر من 70 % من حالات مرض الانسداد الرئوي المزمن في البلدان المرتفعة الدخل تُعزى إلى تدخين التبغ. في حين تصل هذه النسبة إلى 30-40 ? في البلدان المنخفضة الدخل وتلك المتوسطة الدخل، ويعد تلوث الهواء في المنازل عامل خطر رئيسي في الإصابة بالمرض.
مرض الانسداد الرئوي المزمن هو مرض رئوي شائع يتسبب في نقصٍ في تدفق الهواء ومشكلات في التنفس. ويطلق عليه أحيانًا انتفاخ الرئة أو التهاب الشعب الهوائية المزمن. ويشير انتفاخ الرئة عادة إلى تلف الأكياس الهوائية الصغيرة في نهاية الشعب الهوائية في الرئتين.
ويمكن أن يؤدي مرض الانسداد الرئوي المزمن في الأشخاص المصابين به إلى تلف الرئتين أو انسدادهما بالبلغم. ولا يمكن التعافي من مرض الانسداد الرئوي المزمن، ولكن يمكن أن تتحسن الأعراض إذا تجنب المرء التدخين، والتعرض لتلوث الهواء، وحصل على اللقاحات اللازمة لمنع العدوى. ويمكن أيضًا علاجه بالأدوية والأكسجين وإعادة التأهيل الرئوي.
ويعد التدخين وتلوث الهواء السببين الأكثر شيوعًا لمرض الانسداد الرئوي المزمن. والأشخاص المصابون بمرض الانسداد الرئوي المزمن أكثر عرضة للإصابة بمشكلات صحية أخرى.
وتحدث الأعراض الشائعة لمرض الانسداد الرئوي المزمن من منتصف العمر فصاعدًا. ومن الأعراض لمرض الانسداد الرئوي المزمن هي صعوبة التنفس والسعال المزمن (مصحوبة بالبلغم) والشعور بالتعب. ومرض الانسداد الرئوي المزمن له نفس الأعراض المعروفة في الربو (السعال والصفير وصعوبة التنفس) وقد يصاب الشخص بالمرضِيْن معًا.
الأعراض
صعوبة في التنفس خاصة أثناء ممارسة الأنشطة البدنية.
صفير عند التنفس.
السعال المستمر الذي قد يصاحبه كمية كبيرة من المخاط.
وقد يكون المخاط (شفافًا أو أبيض أو أصفر أو أخضر).
ضيق أو ثقل في الصدر.
نقص الطاقة أو الشعور بالتعب الشديد.
التهابات الرئة المتكررة.
فقدان الوزن دون قصد. وقد يحدث هذا مع تفاقم الحالة.
تورم في الكاحلين أو القدمين أو الساقين.
ويمكن أن تسوء أعراض مرض الانسداد الرئوي المزمن سريعًا، في نوبات هيجان مفاجئة عادة ما تستمر بضعة أيام وغالبًا ما تتطلب أدوية إضافية. ومع تطور مرض الانسداد الرئوي المزمن، يجد الناس صعوبة أكبر في تأدية أنشطتهم اليومية العادية، غالبًا بسبب ضيق التنفس. وقد يتسبب في عبء مالي كبير بسبب انخفاض الإنتاجية في مكان العمل والمنزل، فضلاً عن تكاليف العلاج الطبي
والأشخاص المصابون بمرض الانسداد الرئوي المزمن أكثر عرضة للإصابة بمشكلات صحية أخرى منها:
التهابات الرئة، مثل الإنفلونزا أو الالتهاب الرئوي
سرطان الرئة
مشكلات قلبية
ضعف العضلات وهشاشة العظام
الاكتئاب والقلق
ما السبب وعوامل الخطر لمرض الانسداد الرئوي المزمن؟
يعد التدخين السبب الرئيسي وتلوث الهواء من أكثر الأسباب شيوعًا لمرض الانسداد الرئوي المزمن يتطور مرض الانسداد الرئوي المزمن تدريجيا مع مرور الوقت ومع استمرارية التدخين.
بالإضافة إلى عوامل أخرى تنتج بالإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن كما يلي:
التعرض للتدخين السلبي
تكرر التهابات الجهاز التنفسي في مرحلة الطفولة، ضعف النمو في الرحم التي تمنع الحد الأقصى لنمو الرئة، والخداج.
التعرض المستمر للهواء الملوث واستنشاق الغبار والدخان الناتج عن موقد حرق الفحم أو الخشب
استنشاق المواد الكيميائية المهيجة
التعرض المهني للغبار أو الأبخرة أو المواد الكيميائية
الأشخاص الذين لديهم تاريخ من الربو
حالة وراثية نادرة تسمى نقص ألفا-1 أنتيتريبسين، والتي يمكن أن تسبب مرض الانسداد الرئوي المزمن في سن مبكرة
أولئك الذين يبلغون من العمر 40 عامًا أو أكثر، حيث تتراجع وظائف الرئة مع تقدم العمر
العلاج
لا يمكن التعافي من مرض الانسداد الرئوي، ولكن يمكن أن يتحسن من خلال عدم التدخين وتجنب الهواء الملوث والحصول على اللقاحات. ويمكن أيضًا علاجه بالأدوية والأكسجين وإعادة التأهيل الرئوي.
وأهم العلاجات هي الأدوية المستنشقة التي تفتح الشعب الهوائية وتقلل تورمها:
1-موسِّعات الشعب الهوائية القصيرة المفعول في العمل في غضون ثوان ويمكن أن يستمر مفعولها لمدة 4-6 ساعات. وغالبًا ما تستخدم هذه أثناء نوبات الهياجان المفاجئة.
2-موسِّعات الشعب الهوائية الطويلة المفعول وقتًا أطول لبدء العمل ولكنها تدوم لفترة أطول. وتؤخذ هذه يوميًا ويمكن استخدامها جنبًا إلى جنب مع الستيرويدات المستنشَّقة
علاجات أخرى لمرض الانسداد الرئوي المزمن
1 -تستخدم أقراص الستيرويد والمضادات الحيوية لعلاج نوبات الهيجان المفاجئة
2 -يستخدم الأكسجين للأشخاص الذين ظلوا يعانون من مرض الانسداد الرئوي المزمن لفترة طويلة أو يعانون من مرض الانسداد الرئوي المزمن الحاد
3 -إعادة التأهيل الرئوي: تحسين القدرة الوظيفية وصحة الجهاز التنفسي وتقليل الأعراض
التعايش مع مرض الانسداد الرئوي المزمن
يمكن أن يساعد التغيير في نمط الحياة على تحسين أعراض مرض الانسداد الرئوي المزمن.
الإقلاع عن التدخين أو استخدام أدوات التدخين الأخرى. وهذا هو أهم إجراء يمكن اتخاذه. وحتى لو كنت تدخن لسنوات عديدة، فإن الإقلاع عن التدخين يمكن أن يساعدك.
تجنب التدخين غير المباشر أو الدخان الناتج عن مواقد الطهي الداخلية.
حافظ على نشاطك البدني.
احم نفسك من التهابات الرئة:
-الإقلاع عن التدخين للمساعدة في تقليل فرص الإصابة بأمراض القلب وسرطان الرئة.
- احصل على التطعيم السنوي ضد الإنفلونزا كل عام والتطعيم المنتظم ضد التهاب المكورات الرئوية لتقليل فرص الإصابة ببعض أنواع العدوى أو الوقاية منها.
- يعد القلق والاكتئاب أكثر شيوعًا لدى الأشخاص المصابين بمرض الانسداد الرئوي المزمن مقارنة بعامة السكان، تحدث إلى طبيبك إذا كنت تشعر بالحزن أو العجز أو كنت تعتقد أنك مصاب بالاكتئاب.
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