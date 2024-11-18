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الدكتورة سعاد المنفردي محذرة:الانسداد الرئوي المزمن هو السبب الثالث للوفاة عالميا

11/18/2024 7:07:48 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) يحتفل‭ ‬العالم‭ ‬باليوم‭ ‬العالمي‭ ‬لمرض‭ ‬الانسداد‭ ‬الرئوي‭ ‬المزمن‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬من‭ ‬الاسبوع‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬نوفمبر‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬ويسلط‭ ‬الضوء‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬قياس‭ ‬وظائف‭ ‬الرئة‭ ‬في‭ ‬المقال‭ ‬التالي‭ ‬توضح‭ ‬لنا‭ ‬الدكتورة‭ ‬سعاد‭ ‬المنفردي‭ ‬اختصاصي‭ ‬الامراض‭ ‬الصدرية‭ ‬بمركز‭ ‬اليا‭ ‬كلينيك‭ ‬مرض‭ ‬الانسداد‭ ‬الرئوي‭ ‬وكيفية‭ ‬علاجه

استجابة‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية

تتخذ‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬إجراءات‭ ‬لتوسيع‭ ‬نطاق‭ ‬تشخيص‭ ‬مرض‭ ‬الانسداد‭ ‬الرئوي‭ ‬المزمن‭ ‬وعلاجه‭ ‬بطرق‭ ‬عديدة‭. ‬وتشمل‭ ‬مجموعة‭ ‬التدخلات‭ ‬بروتوكولات‭ ‬لتقييم‭ ‬أمراض‭ ‬الجهاز‭ ‬التنفسي‭ ‬المزمنة‭ (‬الربو‭ ‬ومرض‭ ‬الانسداد‭ ‬الرئوي‭ ‬المزمن‭) ‬وتشخيصها‭ ‬واتخاذ‭ ‬تدابير‭ ‬علاجها،‭ ‬ووحدات‭ ‬إرشادية‭ ‬بشأن‭ ‬نمط‭ ‬الحياة‭ ‬الصحي،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الإقلاع‭ ‬عن‭ ‬التبغ‭ ‬والرعاية‭ ‬الذاتية‭. ‬ومن‭ ‬المهم‭ ‬تقليل‭ ‬التعرض‭ ‬لدخان‭ ‬التبغ‭ ‬للوقاية‭ ‬الأولية‭ ‬من‭ ‬مرض‭ ‬الانسداد‭ ‬الرئوي‭ ‬المزمن‭ ‬وبوصفه‭ ‬أحد‭ ‬تدابير‭ ‬علاج‭ ‬المرض‭.‬

مرض‭ ‬الانسداد‭ ‬الرئوي‭ ‬المزمن

في‭ ‬الدراسة‭ ‬النموذجية‭ ‬لمرض‭ ‬الانسداد‭ ‬الرئوي‭ ‬المزمن‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬العالمي،‭ ‬قُدِّر‭ ‬معدل‭ ‬انتشار‭ ‬مرض‭ ‬الانسداد‭ ‬الرئوي‭ ‬المزمن‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2020،‭ ‬بين‭ ‬الذكور‭ ‬والإناث،‭ ‬بنحو‭ ‬10‭.‬6 % ‭. ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يقترب‭ ‬معدل‭ ‬انتشار‭ ‬مرض‭ ‬الانسداد‭ ‬الرئوي‭ ‬المزمن‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭ ‬من‭ ‬600‭ ‬مليون‭ ‬حالة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2050،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يمثل‭ ‬نموًا‭ ‬نسبيًا‭ ‬بنسبة‭ ‬23 % ‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬الأفراد‭ ‬المصابين‭ ‬بمرض‭ ‬الانسداد‭ ‬الرئوي‭ ‬المزمن‭ ‬مقارنة‭ ‬بعام‭ ‬2020‭. ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يحدث‭ ‬أكبر‭ ‬نمو‭ ‬بين‭ ‬الإناث‭ ‬في‭ ‬البلدان‭ ‬والمناطق‭ ‬ذات‭ ‬الدخل‭ ‬المتوسط‭ ‬والمنخفض‭. ‬

مرض‭ ‬الانسداد‭ ‬الرئوي‭ ‬المزمن‭ ‬هو‭ ‬السبب‭ ‬الرئيسي‭ ‬الثالث‭ ‬للوفاة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭. ‬يحدث‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬90 % ‭ ‬من‭ ‬وفيات‭ ‬مرض‭ ‬الانسداد‭ ‬الرئوي‭ ‬المزمن‭ ‬بين‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬تقل‭ ‬أعمارهم‭ ‬عن‭ ‬70‭ ‬عامًا‭ ‬في‭ ‬البلدان‭ ‬المنخفضة‭ ‬وتلك‭ ‬المتوسطة‭ ‬الدخل‭. ‬مرض‭ ‬الانسداد‭ ‬الرئوي‭ ‬المزمن‭ ‬هو‭ ‬السبب‭ ‬الرئيسي‭ ‬السابع‭ ‬في‭ ‬تدهور‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ (‬تقاس‭ ‬بسنوات‭ ‬العمر‭ ‬المعدلة‭ ‬باحتساب‭ ‬مدد‭ ‬العجز‭).‬

أكثر‭ ‬من‭ ‬70 % ‭ ‬من‭ ‬حالات‭ ‬مرض‭ ‬الانسداد‭ ‬الرئوي‭ ‬المزمن‭ ‬في‭ ‬البلدان‭ ‬المرتفعة‭ ‬الدخل‭ ‬تُعزى‭ ‬إلى‭ ‬تدخين‭ ‬التبغ‭. ‬في‭ ‬حين‭ ‬تصل‭ ‬هذه‭ ‬النسبة‭ ‬إلى‭ ‬30‭-‬40 ? ‭ ‬في‭ ‬البلدان‭ ‬المنخفضة‭ ‬الدخل‭ ‬وتلك‭ ‬المتوسطة‭ ‬الدخل،‭ ‬ويعد‭ ‬تلوث‭ ‬الهواء‭ ‬في‭ ‬المنازل‭ ‬عامل‭ ‬خطر‭ ‬رئيسي‭ ‬في‭ ‬الإصابة‭ ‬بالمرض‭.‬

مرض‭ ‬الانسداد‭ ‬الرئوي‭ ‬المزمن‭ ‬هو‭ ‬مرض‭ ‬رئوي‭ ‬شائع‭ ‬يتسبب‭ ‬في‭ ‬نقصٍ‭ ‬في‭ ‬تدفق‭ ‬الهواء‭ ‬ومشكلات‭ ‬في‭ ‬التنفس‭. ‬ويطلق‭ ‬عليه‭ ‬أحيانًا‭ ‬انتفاخ‭ ‬الرئة‭ ‬أو‭ ‬التهاب‭ ‬الشعب‭ ‬الهوائية‭ ‬المزمن‭. ‬ويشير‭ ‬انتفاخ‭ ‬الرئة‭ ‬عادة‭ ‬إلى‭ ‬تلف‭ ‬الأكياس‭ ‬الهوائية‭ ‬الصغيرة‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الشعب‭ ‬الهوائية‭ ‬في‭ ‬الرئتين‭.‬

ويمكن‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬مرض‭ ‬الانسداد‭ ‬الرئوي‭ ‬المزمن‭ ‬في‭ ‬الأشخاص‭ ‬المصابين‭ ‬به‭ ‬إلى‭ ‬تلف‭ ‬الرئتين‭ ‬أو‭ ‬انسدادهما‭ ‬بالبلغم‭. ‬ولا‭ ‬يمكن‭ ‬التعافي‭ ‬من‭ ‬مرض‭ ‬الانسداد‭ ‬الرئوي‭ ‬المزمن،‭ ‬ولكن‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تتحسن‭ ‬الأعراض‭ ‬إذا‭ ‬تجنب‭ ‬المرء‭ ‬التدخين،‭ ‬والتعرض‭ ‬لتلوث‭ ‬الهواء،‭ ‬وحصل‭ ‬على‭ ‬اللقاحات‭ ‬اللازمة‭ ‬لمنع‭ ‬العدوى‭. ‬ويمكن‭ ‬أيضًا‭ ‬علاجه‭ ‬بالأدوية‭ ‬والأكسجين‭ ‬وإعادة‭ ‬التأهيل‭ ‬الرئوي‭.‬

ويعد‭ ‬التدخين‭ ‬وتلوث‭ ‬الهواء‭ ‬السببين‭ ‬الأكثر‭ ‬شيوعًا‭ ‬لمرض‭ ‬الانسداد‭ ‬الرئوي‭ ‬المزمن‭. ‬والأشخاص‭ ‬المصابون‭ ‬بمرض‭ ‬الانسداد‭ ‬الرئوي‭ ‬المزمن‭ ‬أكثر‭ ‬عرضة‭ ‬للإصابة‭ ‬بمشكلات‭ ‬صحية‭ ‬أخرى‭.‬

وتحدث‭ ‬الأعراض‭ ‬الشائعة‭ ‬لمرض‭ ‬الانسداد‭ ‬الرئوي‭ ‬المزمن‭ ‬من‭ ‬منتصف‭ ‬العمر‭ ‬فصاعدًا‭. ‬ومن‭ ‬الأعراض‭ ‬لمرض‭ ‬الانسداد‭ ‬الرئوي‭ ‬المزمن‭ ‬هي‭ ‬صعوبة‭ ‬التنفس‭ ‬والسعال‭ ‬المزمن‭ (‬مصحوبة‭ ‬بالبلغم‭) ‬والشعور‭ ‬بالتعب‭. ‬ومرض‭ ‬الانسداد‭ ‬الرئوي‭ ‬المزمن‭ ‬له‭ ‬نفس‭ ‬الأعراض‭ ‬المعروفة‭ ‬في‭ ‬الربو‭ (‬السعال‭ ‬والصفير‭ ‬وصعوبة‭ ‬التنفس‭) ‬وقد‭ ‬يصاب‭ ‬الشخص‭ ‬بالمرضِيْن‭ ‬معًا‭.‬

الأعراض

صعوبة‭ ‬في‭ ‬التنفس‭ ‬خاصة‭ ‬أثناء‭ ‬ممارسة‭ ‬الأنشطة‭ ‬البدنية‭.‬

صفير‭ ‬عند‭ ‬التنفس‭.‬

السعال‭ ‬المستمر‭ ‬الذي‭ ‬قد‭ ‬يصاحبه‭ ‬كمية‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬المخاط‭.‬

وقد‭ ‬يكون‭ ‬المخاط‭ (‬شفافًا‭ ‬أو‭ ‬أبيض‭ ‬أو‭ ‬أصفر‭ ‬أو‭ ‬أخضر‭).‬

ضيق‭ ‬أو‭ ‬ثقل‭ ‬في‭ ‬الصدر‭.‬

نقص‭ ‬الطاقة‭ ‬أو‭ ‬الشعور‭ ‬بالتعب‭ ‬الشديد‭.‬

التهابات‭ ‬الرئة‭ ‬المتكررة‭.‬

فقدان‭ ‬الوزن‭ ‬دون‭ ‬قصد‭. ‬وقد‭ ‬يحدث‭ ‬هذا‭ ‬مع‭ ‬تفاقم‭ ‬الحالة‭.‬

تورم‭ ‬في‭ ‬الكاحلين‭ ‬أو‭ ‬القدمين‭ ‬أو‭ ‬الساقين‭.‬

ويمكن‭ ‬أن‭ ‬تسوء‭ ‬أعراض‭ ‬مرض‭ ‬الانسداد‭ ‬الرئوي‭ ‬المزمن‭ ‬سريعًا،‭ ‬في‭ ‬نوبات‭ ‬هيجان‭ ‬مفاجئة‭ ‬عادة‭ ‬ما‭ ‬تستمر‭ ‬بضعة‭ ‬أيام‭ ‬وغالبًا‭ ‬ما‭ ‬تتطلب‭ ‬أدوية‭ ‬إضافية‭. ‬ومع‭ ‬تطور‭ ‬مرض‭ ‬الانسداد‭ ‬الرئوي‭ ‬المزمن،‭ ‬يجد‭ ‬الناس‭ ‬صعوبة‭ ‬أكبر‭ ‬في‭ ‬تأدية‭ ‬أنشطتهم‭ ‬اليومية‭ ‬العادية،‭ ‬غالبًا‭ ‬بسبب‭ ‬ضيق‭ ‬التنفس‭. ‬وقد‭ ‬يتسبب‭ ‬في‭ ‬عبء‭ ‬مالي‭ ‬كبير‭ ‬بسبب‭ ‬انخفاض‭ ‬الإنتاجية‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬العمل‭ ‬والمنزل،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬تكاليف‭ ‬العلاج‭ ‬الطبي

والأشخاص‭ ‬المصابون‭ ‬بمرض‭ ‬الانسداد‭ ‬الرئوي‭ ‬المزمن‭ ‬أكثر‭ ‬عرضة‭ ‬للإصابة‭ ‬بمشكلات‭ ‬صحية‭ ‬أخرى‭ ‬منها‭:‬

التهابات‭ ‬الرئة،‭ ‬مثل‭ ‬الإنفلونزا‭ ‬أو‭ ‬الالتهاب‭ ‬الرئوي

سرطان‭ ‬الرئة

مشكلات‭ ‬قلبية

ضعف‭ ‬العضلات‭ ‬وهشاشة‭ ‬العظام

الاكتئاب‭ ‬والقلق

ما‭ ‬السبب‭ ‬وعوامل‭ ‬الخطر‭ ‬لمرض‭ ‬الانسداد‭ ‬الرئوي‭ ‬المزمن؟

يعد‭ ‬التدخين‭ ‬السبب‭ ‬الرئيسي‭ ‬وتلوث‭ ‬الهواء‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬الأسباب‭ ‬شيوعًا‭ ‬لمرض‭ ‬الانسداد‭ ‬الرئوي‭ ‬المزمن‭ ‬يتطور‭ ‬مرض‭ ‬الانسداد‭ ‬الرئوي‭ ‬المزمن‭ ‬تدريجيا‭ ‬مع‭ ‬مرور‭ ‬الوقت‭ ‬ومع‭ ‬استمرارية‭ ‬التدخين‭. ‬

بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬عوامل‭ ‬أخرى‭ ‬تنتج‭ ‬بالإصابة‭ ‬بمرض‭ ‬الانسداد‭ ‬الرئوي‭ ‬المزمن‭ ‬كما‭ ‬يلي‭:‬

التعرض‭ ‬للتدخين‭ ‬السلبي

تكرر‭ ‬التهابات‭ ‬الجهاز‭ ‬التنفسي‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬الطفولة،‭ ‬ضعف‭ ‬النمو‭ ‬في‭ ‬الرحم‭ ‬التي‭ ‬تمنع‭ ‬الحد‭ ‬الأقصى‭ ‬لنمو‭ ‬الرئة،‭ ‬والخداج‭.‬

التعرض‭ ‬المستمر‭ ‬للهواء‭ ‬الملوث‭ ‬واستنشاق‭ ‬الغبار‭ ‬والدخان‭ ‬الناتج‭ ‬عن‭ ‬موقد‭ ‬حرق‭ ‬الفحم‭ ‬أو‭ ‬الخشب

استنشاق‭ ‬المواد‭ ‬الكيميائية‭ ‬المهيجة

التعرض‭ ‬المهني‭ ‬للغبار‭ ‬أو‭ ‬الأبخرة‭ ‬أو‭ ‬المواد‭ ‬الكيميائية

الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬لديهم‭ ‬تاريخ‭ ‬من‭ ‬الربو

حالة‭ ‬وراثية‭ ‬نادرة‭ ‬تسمى‭ ‬نقص‭ ‬ألفا‭-‬1‭ ‬أنتيتريبسين،‭ ‬والتي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تسبب‭ ‬مرض‭ ‬الانسداد‭ ‬الرئوي‭ ‬المزمن‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬مبكرة

أولئك‭ ‬الذين‭ ‬يبلغون‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬40‭ ‬عامًا‭ ‬أو‭ ‬أكثر،‭ ‬حيث‭ ‬تتراجع‭ ‬وظائف‭ ‬الرئة‭ ‬مع‭ ‬تقدم‭ ‬العمر

العلاج

لا‭ ‬يمكن‭ ‬التعافي‭ ‬من‭ ‬مرض‭ ‬الانسداد‭ ‬الرئوي،‭ ‬ولكن‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يتحسن‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عدم‭ ‬التدخين‭ ‬وتجنب‭ ‬الهواء‭ ‬الملوث‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬اللقاحات‭. ‬ويمكن‭ ‬أيضًا‭ ‬علاجه‭ ‬بالأدوية‭ ‬والأكسجين‭ ‬وإعادة‭ ‬التأهيل‭ ‬الرئوي‭.‬

وأهم‭ ‬العلاجات‭ ‬هي‭ ‬الأدوية‭ ‬المستنشقة‭ ‬التي‭ ‬تفتح‭ ‬الشعب‭ ‬الهوائية‭ ‬وتقلل‭ ‬تورمها‭:‬

1-موسِّعات‭ ‬الشعب‭ ‬الهوائية‭ ‬القصيرة‭ ‬المفعول‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬ثوان‭ ‬ويمكن‭ ‬أن‭ ‬يستمر‭ ‬مفعولها‭ ‬لمدة‭ ‬4‭-‬6‭ ‬ساعات‭. ‬وغالبًا‭ ‬ما‭ ‬تستخدم‭ ‬هذه‭ ‬أثناء‭ ‬نوبات‭ ‬الهياجان‭ ‬المفاجئة‭.‬

2-موسِّعات‭ ‬الشعب‭ ‬الهوائية‭ ‬الطويلة‭ ‬المفعول‭ ‬وقتًا‭ ‬أطول‭ ‬لبدء‭ ‬العمل‭ ‬ولكنها‭ ‬تدوم‭ ‬لفترة‭ ‬أطول‭. ‬وتؤخذ‭ ‬هذه‭ ‬يوميًا‭ ‬ويمكن‭ ‬استخدامها‭ ‬جنبًا‭ ‬إلى‭ ‬جنب‭ ‬مع‭ ‬الستيرويدات‭ ‬المستنشَّقة

علاجات‭ ‬أخرى‭ ‬لمرض‭ ‬الانسداد‭ ‬الرئوي‭ ‬المزمن

1‭ -‬تستخدم‭ ‬أقراص‭ ‬الستيرويد‭ ‬والمضادات‭ ‬الحيوية‭ ‬لعلاج‭ ‬نوبات‭ ‬الهيجان‭ ‬المفاجئة

2‭ -‬يستخدم‭ ‬الأكسجين‭ ‬للأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬ظلوا‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬مرض‭ ‬الانسداد‭ ‬الرئوي‭ ‬المزمن‭ ‬لفترة‭ ‬طويلة‭ ‬أو‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬مرض‭ ‬الانسداد‭ ‬الرئوي‭ ‬المزمن‭ ‬الحاد

3‭ -‬إعادة‭ ‬التأهيل‭ ‬الرئوي‭: ‬تحسين‭ ‬القدرة‭ ‬الوظيفية‭ ‬وصحة‭ ‬الجهاز‭ ‬التنفسي‭ ‬وتقليل‭ ‬الأعراض‭ ‬

التعايش‭ ‬مع‭ ‬مرض‭ ‬الانسداد‭ ‬الرئوي‭ ‬المزمن

يمكن‭ ‬أن‭ ‬يساعد‭ ‬التغيير‭ ‬في‭ ‬نمط‭ ‬الحياة‭ ‬على‭ ‬تحسين‭ ‬أعراض‭ ‬مرض‭ ‬الانسداد‭ ‬الرئوي‭ ‬المزمن‭.‬

الإقلاع‭ ‬عن‭ ‬التدخين‭ ‬أو‭ ‬استخدام‭ ‬أدوات‭ ‬التدخين‭ ‬الأخرى‭. ‬وهذا‭ ‬هو‭ ‬أهم‭ ‬إجراء‭ ‬يمكن‭ ‬اتخاذه‭. ‬وحتى‭ ‬لو‭ ‬كنت‭ ‬تدخن‭ ‬لسنوات‭ ‬عديدة،‭ ‬فإن‭ ‬الإقلاع‭ ‬عن‭ ‬التدخين‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يساعدك‭.‬

تجنب‭ ‬التدخين‭ ‬غير‭ ‬المباشر‭ ‬أو‭ ‬الدخان‭ ‬الناتج‭ ‬عن‭ ‬مواقد‭ ‬الطهي‭ ‬الداخلية‭.‬

حافظ‭ ‬على‭ ‬نشاطك‭ ‬البدني‭.‬

احم‭ ‬نفسك‭ ‬من‭ ‬التهابات‭ ‬الرئة‭:‬

‭-‬الإقلاع‭ ‬عن‭ ‬التدخين‭ ‬للمساعدة‭ ‬في‭ ‬تقليل‭ ‬فرص‭ ‬الإصابة‭ ‬بأمراض‭ ‬القلب‭ ‬وسرطان‭ ‬الرئة‭.‬

‭- ‬احصل‭ ‬على‭ ‬التطعيم‭ ‬السنوي‭ ‬ضد‭ ‬الإنفلونزا‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬والتطعيم‭ ‬المنتظم‭ ‬ضد‭ ‬التهاب‭ ‬المكورات‭ ‬الرئوية‭ ‬لتقليل‭ ‬فرص‭ ‬الإصابة‭ ‬ببعض‭ ‬أنواع‭ ‬العدوى‭ ‬أو‭ ‬الوقاية‭ ‬منها‭.‬

‭- ‬يعد‭ ‬القلق‭ ‬والاكتئاب‭ ‬أكثر‭ ‬شيوعًا‭ ‬لدى‭ ‬الأشخاص‭ ‬المصابين‭ ‬بمرض‭ ‬الانسداد‭ ‬الرئوي‭ ‬المزمن‭ ‬مقارنة‭ ‬بعامة‭ ‬السكان،‭ ‬تحدث‭ ‬إلى‭ ‬طبيبك‭ ‬إذا‭ ‬كنت‭ ‬تشعر‭ ‬بالحزن‭ ‬أو‭ ‬العجز‭ ‬أو‭ ‬كنت‭ ‬تعتقد‭ ‬أنك‭ ‬مصاب‭ ‬بالاكتئاب‭.‬

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