د. ليال الفردان تحصد المركز الأول في مسابقة الشرق الأوسط لطب الأسنان

د. ليال الفردان تحصد المركز الأول في مسابقة الشرق الأوسط لطب الأسنان
التاريخ
11/18/2024 7:07:47 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أضافت ابنة البحرين طبيبة الأسنان البحرينية الدكتورة ليال عباس الفردان إنجازا جديدا يسجل لشباب مملكة البحرين في عهد جلالة الملك الزاهر بالإنجازات المتتالية حيث حصلت على الجائزة الأولى لأفضل حالة لعلاج تشوهات الوجه والفكين في مسابقة الشرق الأوسط لطب الأسنان التجميلي 2024 والتي عقدت في دبي من 15-16 نوفمبر الحالي حيث تم تكريم الدكتورة ليال فيها. ومن الجدير ذكره أن 150 طبيب أسنان من 25 دولة شاركوا في المسابقة، لتحصد الدكتورة ليال المركز الأول.
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