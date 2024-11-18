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د. ليال الفردان تحصد المركز الأول في مسابقة الشرق الأوسط لطب الأسنان

11/18/2024 7:07:47 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أضافت‭ ‬ابنة‭ ‬البحرين‭ ‬طبيبة‭ ‬الأسنان‭ ‬البحرينية‭ ‬الدكتورة‭ ‬ليال‭ ‬عباس‭ ‬الفردان‭ ‬إنجازا‭ ‬جديدا‭ ‬يسجل‭ ‬لشباب‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬الزاهر‭ ‬بالإنجازات‭ ‬المتتالية‭ ‬حيث‭ ‬حصلت‭ ‬على‭ ‬الجائزة‭ ‬الأولى‭ ‬لأفضل‭ ‬حالة‭ ‬لعلاج‭ ‬تشوهات‭ ‬الوجه‭ ‬والفكين‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬لطب‭ ‬الأسنان‭ ‬التجميلي‭ ‬2024‭ ‬والتي‭ ‬عقدت‭ ‬في‭ ‬دبي‭ ‬من‭ ‬15‭-‬16‭ ‬نوفمبر‭ ‬الحالي‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تكريم‭ ‬الدكتورة‭ ‬ليال‭ ‬فيها‭. ‬ومن‭ ‬الجدير‭ ‬ذكره‭ ‬أن‭ ‬150‭ ‬طبيب‭ ‬أسنان‭ ‬من‭ ‬25‭ ‬دولة‭ ‬شاركوا‭ ‬في‭ ‬المسابقة،‭ ‬لتحصد‭ ‬الدكتورة‭ ‬ليال‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭.‬

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