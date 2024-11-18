منتخب تاهيتي يتأهل للدور قبل النهائي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أوكلاند - (د ب أ): تأهل منتخب تاهيتي للدور قبل النهائي بتصفيات أوقيانوسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم عقب فوزه على منتخب فانواتو 2-صفر في المباراة التي جمعتهما أمس الإثنين في الجولة الثالثة الأخيرة من المجموعة الثانية، التي شهدت أيضا فوز نيوزيلندا على ساموا 8-صفر. وسجل هدفي منتخب تاهيتي جوناثان سبوكيجاك، لاعب منتخب فانواتو، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الثامنة وبينوا ماثون في الدقيقة 67 من ركلة جزاء.
ورفع منتخب تاهيتي رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني، فيما توقف رصيد منتخب فانواتو عند ثلاث نقاط في المركز الثالث. وفي المباراة الثانية فاز منتخب نيوزيلندا على ساموا 8-صفر. وسجل أهداف منتخب نيوزيلندا كالوم ماكوات في الدقيقة 28 وكريس وود، ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق 28 و34 و60، وماركو ستامنيك في الدقيقة 62 وفرنسيس دي فريس في الدقيقة 75 وإيلياه جاست في الدقيقة 87، وبنيامين وين في الدقيقة الأخيرة من المباراة من ركلة جزاء.
ورفع منتخب نيوزيلندا رصيده إلى تسع نقاط في صدارة الترتيب، وظل منتخب ساموا بلا رصيد في قاع الترتيب.
ومن المقرر أن يلتقي منتخب نيوزيلندا مع ثاني المجموعة الأولى منتخب جزر فيجي، فيما يلتقي منتخب تاهيتي مع متصدر المجموعة الأولى منتخب كاليدونيا الجديدة، في الدور قبل النهائي من التصفيات.
وتقام تصفيات أوقيانوسيا من مجموعتين حيث يتأهل أول وثان من كل مجموعة للدور قبل النهائي، على أن يصعد الفائزان للمباراة النهائية، حيث يتأهل الفائز منها للمونديال مباشرة فيما يتأهل الوصيف لملحق الفيفا.
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