منتخب تاهيتي يتأهل للدور قبل النهائي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ورفع‭ ‬منتخب‭ ‬تاهيتي‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬ست‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني،‭ ‬فيما‭ ‬توقف‭ ‬رصيد‭ ‬منتخب‭ ‬فانواتو‭ ‬عند‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭. ‬وفي‭ ‬المباراة‭ ‬الثانية‭ ‬فاز‭ ‬منتخب‭ ‬نيوزيلندا‭ ‬على‭ ‬ساموا‭ ‬8‭-‬صفر‭. ‬وسجل‭ ‬أهداف‭ ‬منتخب‭ ‬نيوزيلندا‭ ‬كالوم‭ ‬ماكوات‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬28‭ ‬وكريس‭ ‬وود،‭ ‬ثلاثة‭ ‬أهداف‭ (‬هاتريك‭) ‬في‭ ‬الدقائق‭ ‬28‭ ‬و34‭ ‬و60،‭ ‬وماركو‭ ‬ستامنيك‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬62‭ ‬وفرنسيس‭ ‬دي‭ ‬فريس‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬75‭ ‬وإيلياه‭ ‬جاست‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬87،‭ ‬وبنيامين‭ ‬وين‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬المباراة‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭.‬

ورفع‭ ‬منتخب‭ ‬نيوزيلندا‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬تسع‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬الترتيب،‭ ‬وظل‭ ‬منتخب‭ ‬ساموا‭ ‬بلا‭ ‬رصيد‭ ‬في‭ ‬قاع‭ ‬الترتيب‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يلتقي‭ ‬منتخب‭ ‬نيوزيلندا‭ ‬مع‭ ‬ثاني‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬منتخب‭ ‬جزر‭ ‬فيجي،‭ ‬فيما‭ ‬يلتقي‭ ‬منتخب‭ ‬تاهيتي‭ ‬مع‭ ‬متصدر‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬منتخب‭ ‬كاليدونيا‭ ‬الجديدة،‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬قبل‭ ‬النهائي‭ ‬من‭ ‬التصفيات‭.‬

وتقام‭ ‬تصفيات‭ ‬أوقيانوسيا‭ ‬من‭ ‬مجموعتين‭ ‬حيث‭ ‬يتأهل‭ ‬أول‭ ‬وثان‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬مجموعة‭ ‬للدور‭ ‬قبل‭ ‬النهائي،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يصعد‭ ‬الفائزان‭ ‬للمباراة‭ ‬النهائية،‭ ‬حيث‭ ‬يتأهل‭ ‬الفائز‭ ‬منها‭ ‬للمونديال‭ ‬مباشرة‭ ‬فيما‭ ‬يتأهل‭ ‬الوصيف‭ ‬لملحق‭ ‬الفيفا‭.‬











