ألديرفيلد يكشف سبب اعتزاله

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وكان‭ ‬ألديرفيلد‭ ‬35‭ ‬عاما‭ ‬والذي‭ ‬لازال‭ ‬يلعب‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬رويال‭ ‬أنتويرب‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬البلجيكي،‭ ‬قد‭ ‬اعتزل‭ ‬دوليا‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬2023‭ ‬وذلك‭ ‬بعدما‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬127‭ ‬مباراة‭ ‬دولية‭. ‬

وكان‭ ‬ألديرفيلد‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬الجيل‭ ‬الذهبي‭ ‬للمنتخب‭ ‬البلجيكي‭ ‬الذي‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2018،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬نسختي‭ ‬2014‭ ‬و2022‭ ‬بالبطولة‭. ‬

وقال‭ ‬اللاعب‭ ‬إن‭ ‬أول‭ ‬تهديد‭ ‬خطير‭ ‬لصحته‭ ‬جاء‭ ‬بعد‭ ‬مباراة‭ ‬خسرها‭ ‬فريقه‭ ‬أمام‭ ‬يونيون‭ ‬سانت‭ ‬جيلواز‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬بلجيكا‭. ‬

وأضاف‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬لقناة‭ ‬‮«‬في‭ ‬آر‭ ‬تي‮»‬‭ ‬البلجيكية‭: ‬‮«‬هذا‭ ‬سبب‭ ‬تركي‭ ‬للمنتخب‭ ‬البلجيكي‮»‬‭. ‬

وأوضح‭ ‬نجم‭ ‬توتنهام‭ ‬السابق‭: ‬‮«‬لم‭ ‬أتمكن‭ ‬من‭ ‬النوم‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬الليلة‭ ‬وذهبت‭ ‬إلى‭ ‬النادي‭ ‬مبكرا‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تدريبات‭ ‬التقوية،‭ ‬وقبل‭ ‬المغادرة‭ ‬تناولت‭ ‬حبة‭ ‬الكافيين‭ ‬لأنني‭ ‬لا‭ ‬أحب‭ ‬القهوة،‭ ‬حينما‭ ‬ركبت‭ ‬سيارتي‭ ‬تسارعت‭ ‬نبضات‭ ‬قلبي‭ ‬بمعدل‭ ‬ألف‭ ‬نبضة‭ ‬في‭ ‬الساعة،‭ ‬لقد‭ ‬اعتقدت‭ ‬أنني‭ ‬سأتعرض‭ ‬لأزمة‭ ‬قلبية،‭ ‬اعتقدت‭ ‬أنني‭ ‬انتهيت‭ ‬وأنني‭ ‬لن‭ ‬أرى‭ ‬أطفالي‭ ‬مجددا،‭ ‬دخلت‭ ‬إلى‭ ‬محل‭ ‬أثاث‭ ‬وطلبت‭ ‬منهم‭ ‬الاتصال‭ ‬بـ911‮»‬،‭ ‬وخضع‭ ‬ألديرفيلد‭ ‬فيما‭ ‬بعد‭ ‬لفحوصات‭ ‬طبية‭. ‬

وقال‭: ‬‮«‬قمنا‭ ‬باختبارات‭ ‬إضافية‭ ‬لكن‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬كان‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يرام،‭ ‬ثم‭ ‬تحدثت‭ ‬إلى‭ ‬الناس‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬وأخبروني‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬بسبب‭ ‬الضغط‭ ‬الزائد،‭ ‬الآن‭ ‬لازلت‭ ‬أعاني‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الأوقات،‭ ‬لكنني‭ ‬أتقبله‭ ‬لأنني‭ ‬أعلم‭ ‬أنه‭ ‬ليس‭ ‬شيئا‭ ‬خطيرا‮»‬‭. ‬