ألديرفيلد يكشف سبب اعتزاله

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
بروكسل - (أ ب): قال توبي ألديرفيلد، مدافع توتنهام الإنجليزي ومنتخب بلجيكا السابق، إنه اختار إنهاء مسيرته الدولية وذلك بعدما ظن أنه سيموت.
وكان ألديرفيلد 35 عاما والذي لازال يلعب كرة القدم مع فريق رويال أنتويرب في الدوري البلجيكي، قد اعتزل دوليا في مارس 2023 وذلك بعدما شارك في 127 مباراة دولية.
وكان ألديرفيلد جزءا من الجيل الذهبي للمنتخب البلجيكي الذي حصل على المركز الثالث في كأس العالم 2018، كما أنه شارك في نسختي 2014 و2022 بالبطولة.
وقال اللاعب إن أول تهديد خطير لصحته جاء بعد مباراة خسرها فريقه أمام يونيون سانت جيلواز في كأس بلجيكا.
وأضاف في تصريحات لقناة «في آر تي» البلجيكية: «هذا سبب تركي للمنتخب البلجيكي».
وأوضح نجم توتنهام السابق: «لم أتمكن من النوم في تلك الليلة وذهبت إلى النادي مبكرا في اليوم التالي من أجل تدريبات التقوية، وقبل المغادرة تناولت حبة الكافيين لأنني لا أحب القهوة، حينما ركبت سيارتي تسارعت نبضات قلبي بمعدل ألف نبضة في الساعة، لقد اعتقدت أنني سأتعرض لأزمة قلبية، اعتقدت أنني انتهيت وأنني لن أرى أطفالي مجددا، دخلت إلى محل أثاث وطلبت منهم الاتصال بـ911»، وخضع ألديرفيلد فيما بعد لفحوصات طبية.
وقال: «قمنا باختبارات إضافية لكن كل شيء كان على ما يرام، ثم تحدثت إلى الناس بعد ذلك وأخبروني أن ذلك بسبب الضغط الزائد، الآن لازلت أعاني من ذلك في بعض الأوقات، لكنني أتقبله لأنني أعلم أنه ليس شيئا خطيرا».
MENAFN18112024000055011008ID1108899325
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.