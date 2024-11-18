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ناغلسمان يعتزم تدوير اللاعبين

11/18/2024 7:07:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بودابست‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬‮
‬يدخل‭ ‬يوليان‭ ‬ناغلسمان،‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬للمنتخب‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬مواجهة‭ ‬مضيفه‭ ‬المجري،‭ ‬المقرر‭ ‬إقامتها‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬ببطولة‭ ‬دوري‭ ‬أمم‭ ‬أوروبا،‭ ‬وسط‭ ‬جاهزية‭ ‬كل‭ ‬اللاعبين‭ ‬المتاحين،‭ ‬حتى‭ ‬المدافع‭ ‬جوناثان‭ ‬تاه،‭ ‬الموقوف،‭ ‬سافر‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬إلى‭ ‬بودابست‭.‬

ويظل‭ ‬تاه‭ ‬مع‭ ‬الفريق،‭ ‬رغم‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬شيء‭ ‬للعب‭ ‬لأجله،‭ ‬لاسيما‭ ‬وأن‭ ‬المنتخب‭ ‬الألماني‭ ‬تصدر‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬في‭ ‬المستوى‭ ‬الأول‭ ‬وتأهل‭ ‬لدور‭ ‬الثمانية،‭ ‬فيما‭ ‬سينهي‭ ‬المنتخب‭ ‬المجري‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬وسينتقل‭ ‬الى‭ ‬اللعب‭ ‬ملحق‭ ‬الصعود‭ ‬والهبوط‭.‬

ولكن‭ ‬المنتخب‭ ‬الألماني‭ ‬يسعى‭ ‬لإنهاء‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬القوي‭ ‬بشكل‭ ‬رائع‭ ‬لتعزيز‭ ‬معنويات‭ ‬الفريق‭ ‬لعام‭ ‬2025،‭ ‬حيث‭ ‬سيشارك‭ ‬في‭ ‬الأدوار‭ ‬الاقصائية‭ ‬ببطولة‭ ‬دوري‭ ‬أمم‭ ‬أوروبا‭ ‬والتصفيات‭ ‬المؤهلة‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭.‬

وقال‭ ‬ناغلسمان‭ ‬إنه‭ ‬سيقوم‭ ‬بعملية‭ ‬التدوير،‭ ‬حيث‭ ‬سيدفع‭ ‬بألكسندر‭ ‬نوبل‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬أوليفر‭ ‬باومان،‭ ‬الذي‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬فاز‭ ‬فيها‭ ‬المنتخب‭ ‬الألماني‭ ‬على‭ ‬منتخب‭ ‬البوسنة‭ ‬والهرسك‭ ‬7‭ / ‬صفر‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬الماضي‭.‬

وينتظر‭ ‬أن‭ ‬يشارك‭ ‬نيكو‭ ‬شلوتربيك‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬تاه،‭ ‬الذي‭ ‬سيتم‭ ‬إيقافه‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المباراة‭.‬

وأصبح‭ ‬جوشوا‭ ‬كيميتش،‭ ‬قائد‭ ‬الفريق،‭ ‬جاهزا‭ ‬للمشاركة‭ ‬رغم‭ ‬إصابته‭ ‬بكدمة‭ ‬في‭ ‬الكاحل،‭ ‬ولكنه‭ ‬ربما‭ ‬لن‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬كلها‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬القليل‭ ‬من‭ ‬الراحة،‭ ‬مثل‭ ‬النجمين‭ ‬الشابين‭ ‬جمال‭ ‬موسيالا‭ ‬وفلوريان‭ ‬فيرتز،‭ ‬حيث‭ ‬كانوا‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬أربعة‭ ‬لاعبين‭ ‬تم‭ ‬استبدالهما‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬60‭ ‬دقيقة‭ ‬من‭ ‬مباراة‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬الماضي‭.‬

وقال‭ ‬ناغلسمان‭: ‬‮«‬يمكنني‭ ‬تحديد‭ ‬التشكيلة‭ ‬بطريقة‭ ‬تضمن‭ ‬وجود‭ ‬فريقين‭ ‬قويين‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الملعب،‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬قمنا‭ ‬بالتدوير‭ ‬10‭ ‬مرات‮»‬‭.‬

وأعرب‭ ‬ناغلسمان‭ ‬عن‭ ‬استعداده‭ ‬لأخذ‭ ‬مصالح‭ ‬الأندية‭ ‬في‭ ‬عين‭ ‬الاعتبار‭ ‬‮«‬في‭ ‬حدود‭ ‬المعقول‭ ‬‮«‬لأن‮»‬‭ ‬الفريق‭ ‬الذي‭ ‬يلعب‭ ‬دائما‭ ‬هو‭ ‬الأهم،‭ ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي،‭ ‬هذا‭ ‬الفريق‭ ‬هو‭ ‬فريقنا‮»‬‭.‬

وأردف‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬ولكنني‭ ‬لست‭ ‬ساذجا‭ ‬أو‭ ‬ضيق‭ ‬الأفق،‭ ‬وأعلم‭ ‬أن‭ ‬مازال‭ ‬هناك‭ ‬مباريات‭ ‬مهمة‭ ‬قبل‭ ‬عيد‭ ‬الميلاد‭. ‬لدينا‭ ‬نفس‭ ‬الرغبة‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬صحة‭ ‬اللاعبين‮»‬‭.‬

وتعهد‭ ‬موسيالا‭ ‬ببذل‭ ‬جهد‭ ‬مركز‭ ‬للغاية‭ ‬في‭ ‬بودابست‭ ‬لإنهاء‭ ‬عام‭ ‬شهد‭ ‬إشراف‭ ‬ناغلسمان‭ ‬على‭ ‬تحول‭ ‬مذهل‭ ‬للفريق‭ ‬بتحقيق‭ ‬10‭ ‬انتصارات‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬وثلاثة‭ ‬تعادلات‭ ‬وهزيمة،‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬الثمانية‭ ‬ببطولة‭ ‬أمم‭ ‬أوروبا‭ ‬2024‭ ‬أمام‭ ‬إسبانيا،‭ ‬التي‭ ‬توجت‭ ‬باللقب‭.‬

وقال‭ ‬موسيالا‭: ‬‮«‬سنظهر‭ ‬المتعة‭ ‬التي‭ ‬نريدها‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مباراة‭. ‬سنتقدم‮
‬خطوة‭ ‬للأمام‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مباراة‮»‬‭.‬


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