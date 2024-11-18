25 نوفمبر الحكم على عشريني سرق عامل برادة بالإكراه بواسطة أسطوانة غاز

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتعود‭ ‬تفاصيل‭ ‬الواقعة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المتهمين‭ ‬توجها‭ ‬إلى‭ ‬البرادة‭ ‬التي‭ ‬يعمل‭ ‬بها‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬وقاما‭ ‬باستنشاق‭ ‬علبة‭ ‬غاز‭ ‬سريعة‭ ‬الاشتعال‭ ‬وبعدها‭ ‬توجها‭ ‬ناحية‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬وقام‭ ‬أحدهما‭ ‬بإشعال‭ ‬النار‭ ‬بعبوة‭ ‬الغاز‭ ‬وأخرج‭ ‬قداحة‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬وجه‭ ‬عامل‭ ‬البرادة‭ ‬مما‭ ‬جعل‭ ‬الأخير‭ ‬يشعر‭ ‬بالخوف‭ ‬فشل‭ ‬حركته‭ ‬وتمكن‭ ‬المتهم‭ ‬الثاني‭ ‬بهذا‭ ‬الوسيلة‭ ‬من‭ ‬سرقة‭ ‬علبة‭ ‬سجائر‭.‬

وفي‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭ ‬حضر‭ ‬المتهمان‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬ليلا‭ ‬للمحل‭ ‬وقاما‭ ‬بكسر‭ ‬قفل‭ ‬ثلاجة‭ ‬وسرقة‭ ‬بعض‭ ‬المقتنيات‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الكاميرات‭ ‬الأمنية‭ ‬التقطت‭ ‬الواقعة،‭ ‬ثم‭ ‬عادا‭ ‬وحضرا‭ ‬مجددا‭ ‬وقاما‭ ‬بذات‭ ‬الأفعال‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬السابق‭ ‬وتمكن‭ ‬المتهم‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬سرقة‭ ‬7‭ ‬علب‭ ‬سجائر،‭ ‬فأبلغ‭ ‬العامل‭ ‬الشرطة‭ ‬بالواقعة‭.‬

وبعد‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬تصوير‭ ‬الكاميرات‭ ‬الأمنية،‭ ‬تأكدت‭ ‬الواقعة‭ ‬واعترف‭ ‬المتهمان‭ ‬بتحقيقات‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬بارتكابهما‭ ‬للواقعة،‭ ‬كما‭ ‬ثبت‭ ‬بالتصوير‭ ‬الأمني‭ ‬الخاص‭ ‬بالواقعة‭ ‬تهديد‭ ‬المتهمين‭ ‬للمجني‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إشعال‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬أسطوانة‭ ‬الغاز‭ ‬وسرقة‭ ‬علب‭ ‬السجائر،‭ ‬كما‭ ‬ثبت‭ ‬بمحضر‭ ‬تحريات‭ ‬الشرطة‭ ‬من‭ ‬ارتكاب‭ ‬المتهمين‭ ‬للواقعة‭.‬