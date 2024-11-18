25 نوفمبر الحكم على عشريني سرق عامل برادة بالإكراه بواسطة أسطوانة غاز

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
حجزت محكمة الاستئناف العليا الجنائية جلسة 25 نوفمبر للحكم في طعن متهم على حكم بسجنه مدة 5 سنوات ومصادرة أسطوانة الغاز والقداحتين اللتين استخدما في واقعة سرقة 8 علب سجائر وعصير من برادة بالإكراه ليومين متتالين، وكانت النيابة أسندت إلى المتهم وآخر أنهما سرقا المنقولات المملوكة لبرادة بطريق الإكراه الواقع على العامل بأن تم تهديه بحرقه عن طريق إشعال أسطوانة غاز ورش الغاز عليه وتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المسروقات والفرار بها.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن المتهمين توجها إلى البرادة التي يعمل بها المجني عليه وقاما باستنشاق علبة غاز سريعة الاشتعال وبعدها توجها ناحية المجني عليه وقام أحدهما بإشعال النار بعبوة الغاز وأخرج قداحة بالقرب من وجه عامل البرادة مما جعل الأخير يشعر بالخوف فشل حركته وتمكن المتهم الثاني بهذا الوسيلة من سرقة علبة سجائر.
وفي اليوم التالي حضر المتهمان مرة أخرى ليلا للمحل وقاما بكسر قفل ثلاجة وسرقة بعض المقتنيات إلا أن الكاميرات الأمنية التقطت الواقعة، ثم عادا وحضرا مجددا وقاما بذات الأفعال في اليوم السابق وتمكن المتهم الثاني من سرقة 7 علب سجائر، فأبلغ العامل الشرطة بالواقعة.
وبعد الاطلاع على تصوير الكاميرات الأمنية، تأكدت الواقعة واعترف المتهمان بتحقيقات النيابة العامة بارتكابهما للواقعة، كما ثبت بالتصوير الأمني الخاص بالواقعة تهديد المتهمين للمجني عليه من خلال إشعال النار في أسطوانة الغاز وسرقة علب السجائر، كما ثبت بمحضر تحريات الشرطة من ارتكاب المتهمين للواقعة.
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