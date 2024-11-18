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25 نوفمبر الحكم على عشريني سرق عامل برادة بالإكراه بواسطة أسطوانة غاز

11/18/2024 7:07:44 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) حجزت‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬العليا‭ ‬الجنائية‭ ‬جلسة‭ ‬25‭ ‬نوفمبر‭ ‬للحكم‭ ‬في‭ ‬طعن‭ ‬متهم‭ ‬على‭ ‬حكم‭ ‬بسجنه‭ ‬مدة‭ ‬5‭ ‬سنوات‭ ‬ومصادرة‭ ‬أسطوانة‭ ‬الغاز‭ ‬والقداحتين‭ ‬اللتين‭ ‬استخدما‭ ‬في‭ ‬واقعة‭ ‬سرقة‭ ‬8‭ ‬علب‭ ‬سجائر‭ ‬وعصير‭ ‬من‭ ‬برادة‭ ‬بالإكراه‭ ‬ليومين‭ ‬متتالين،‭ ‬وكانت‭ ‬النيابة‭ ‬أسندت‭ ‬إلى‭ ‬المتهم‭ ‬وآخر‭ ‬أنهما‭ ‬سرقا‭ ‬المنقولات‭ ‬المملوكة‭ ‬لبرادة‭ ‬بطريق‭ ‬الإكراه‭ ‬الواقع‭ ‬على‭ ‬العامل‭ ‬بأن‭ ‬تم‭ ‬تهديه‭ ‬بحرقه‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬إشعال‭ ‬أسطوانة‭ ‬غاز‭ ‬ورش‭ ‬الغاز‭ ‬عليه‭ ‬وتمكنا‭ ‬بتلك‭ ‬الوسيلة‭ ‬القسرية‭ ‬من‭ ‬الاستيلاء‭ ‬على‭ ‬المسروقات‭ ‬والفرار‭ ‬بها‭.‬

وتعود‭ ‬تفاصيل‭ ‬الواقعة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المتهمين‭ ‬توجها‭ ‬إلى‭ ‬البرادة‭ ‬التي‭ ‬يعمل‭ ‬بها‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬وقاما‭ ‬باستنشاق‭ ‬علبة‭ ‬غاز‭ ‬سريعة‭ ‬الاشتعال‭ ‬وبعدها‭ ‬توجها‭ ‬ناحية‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬وقام‭ ‬أحدهما‭ ‬بإشعال‭ ‬النار‭ ‬بعبوة‭ ‬الغاز‭ ‬وأخرج‭ ‬قداحة‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬وجه‭ ‬عامل‭ ‬البرادة‭ ‬مما‭ ‬جعل‭ ‬الأخير‭ ‬يشعر‭ ‬بالخوف‭ ‬فشل‭ ‬حركته‭ ‬وتمكن‭ ‬المتهم‭ ‬الثاني‭ ‬بهذا‭ ‬الوسيلة‭ ‬من‭ ‬سرقة‭ ‬علبة‭ ‬سجائر‭.‬

وفي‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭ ‬حضر‭ ‬المتهمان‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬ليلا‭ ‬للمحل‭ ‬وقاما‭ ‬بكسر‭ ‬قفل‭ ‬ثلاجة‭ ‬وسرقة‭ ‬بعض‭ ‬المقتنيات‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الكاميرات‭ ‬الأمنية‭ ‬التقطت‭ ‬الواقعة،‭ ‬ثم‭ ‬عادا‭ ‬وحضرا‭ ‬مجددا‭ ‬وقاما‭ ‬بذات‭ ‬الأفعال‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬السابق‭ ‬وتمكن‭ ‬المتهم‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬سرقة‭ ‬7‭ ‬علب‭ ‬سجائر،‭ ‬فأبلغ‭ ‬العامل‭ ‬الشرطة‭ ‬بالواقعة‭.‬

وبعد‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬تصوير‭ ‬الكاميرات‭ ‬الأمنية،‭ ‬تأكدت‭ ‬الواقعة‭ ‬واعترف‭ ‬المتهمان‭ ‬بتحقيقات‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬بارتكابهما‭ ‬للواقعة،‭ ‬كما‭ ‬ثبت‭ ‬بالتصوير‭ ‬الأمني‭ ‬الخاص‭ ‬بالواقعة‭ ‬تهديد‭ ‬المتهمين‭ ‬للمجني‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إشعال‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬أسطوانة‭ ‬الغاز‭ ‬وسرقة‭ ‬علب‭ ‬السجائر،‭ ‬كما‭ ‬ثبت‭ ‬بمحضر‭ ‬تحريات‭ ‬الشرطة‭ ‬من‭ ‬ارتكاب‭ ‬المتهمين‭ ‬للواقعة‭.‬

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