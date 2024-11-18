سوق العمل تنظم 1700 زيارة تفتيشية وترحل 181 مخالفا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
نفذت هيئة تنظيم سوق العمل 1
, 701 حملة وزيارة تفتيشية، خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 16 نوفمبر 2024، والتي أسفرت عن ضبط 45 عاملاً مخالفاً وغير نظامي، فيما بلغ عدد المرحلين خلال الفترة المذكورة 181 مخالفاً.
كما أسفرت الحملات والزيارات التفتيشية عن رصد عدد من المخالفات التي تتعلق بأحكام عدد من القوانين المنظمة، لاسيما أحكام قانون هيئة تنظيم سوق العمل وقانون الإقامة بمملكة البحرين، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المخالفات المرصودة.
وأوضحت الهيئة أنه تم تنفيذ 1 , 668 زيارة تفتيشية على مختلف المحال التجارية بجميع المحافظات، إلى جانب 33 حملة تفتيشية مشتركة، منها 20 حملة في محافظة العاصمة، و4 حملات في محافظة المحرّق، و6 حملات في المحافظة الشمالية، و3 حملات في المحافظة الجنوبية، منوهةً بمشاركة كل من وزارة الداخلية ممثلة في شؤون الجنسية والجوازات والإقامة، والمديريات الأمنية في المحافظات، والإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، والإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة، وشرطة خدمة المجتمع، ووزارة الصناعة والتجارة، وأمانة العاصمة، والمجلس البلدي للمحافظة الشمالية.
وأكدت الهيئة استمرار التنسيق المشترك مع الجهات الحكومية لتكثيف الحملات التفتيشية في جميع محافظات المملكة، والتصدي لأي مخالفات أو ممارسات تؤثر سلباً في سوق العمل واستقراره وتنافسيته، أو تضر بالأمن الاقتصادي والاجتماعي في المملكة.
وجددت هيئة تنظيم سوق العمل دعوتها لجميع أفراد المجتمع لدعم جهود الجهات الحكومية للتصدي للممارسات غير القانونية في سوق العمل والعمالة غير النظامية حماية للمجتمع ككل، داعية الجميع للإبلاغ عن أية شكاوى تتعلق بمخالفات سوق العمل والعمالة غير النظامية من خلال ملء الاستمارة الإلكترونية المخصصة للإبلاغ على الموقع الرسمي للهيئة >. lmra . gov . bh أو عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل)، أو الاتصال على مركز اتصال الهيئة على 17506055.
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