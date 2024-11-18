العاهل الأردني في خطاب العرش: نتمسك بالسلام العادل لرفع الظلم التاريخي عن الفلسطينيين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬الملك‭ ‬في‭ ‬خطابه‭ ‬الذي‭ ‬ألقاه‭ ‬أمام‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الأمة‭ ‬بشقيه‭ ‬النواب‭ ‬والأعيان‭ ‬إن‭ ‬‮«‬السلام‭ ‬العادل‭ ‬والمشرف‭ ‬هو‭ ‬السبيل‭ ‬لرفع‭ ‬الظلم‭ ‬التاريخي‭ ‬عن‭ ‬الأشقاء‭ ‬الفلسطينيين‮»‬‭. ‬

وأضاف‭: ‬‮«‬سنبقى‭ ‬متمسكين‭ ‬به‭ ‬خيارا‭ ‬يعيد‭ ‬كامل‭ ‬الحقوق‭ ‬لأصحابها‭ ‬ويمنح‭ ‬الأمن‭ ‬للجميع،‭ ‬رغم‭ ‬كل‭ ‬العقبات‭ ‬وتطرف‭ ‬الذين‭ ‬لا‭ ‬يؤمنون‭ ‬بالسلام‮»‬‭. ‬

ويؤكد‭ ‬الأردن‭ ‬أن‭ ‬‮«‬حل‭ ‬الدولتين‮»‬‭ ‬هو‭ ‬الطريق‭ ‬لتحقيق‭ ‬السلام‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬والفلسطينيين،‭ ‬ويحذر‭ ‬دائما‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬لا‭ ‬ترغب‭ ‬بسلوك‭ ‬هذا‭ ‬الطريق‭. ‬

وتدعو‭ ‬المملكة‭ ‬إلى‭ ‬إقامة‭ ‬دولة‭ ‬فلسطينية‭ ‬قابلة‭ ‬للحياة‭ ‬على‭ ‬خطوط‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬يونيو‭ ‬1967،‭ ‬وعاصمتها‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية‭ ‬وفق‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‭. ‬

ويبدأ‭ ‬مجلس‭ ‬الأمة‭ ‬دورته‭ ‬العادية‭ ‬الأولى‭ ‬بعد‭ ‬الانتخابات‭ ‬الأخيرة‭ ‬التي‭ ‬جرت‭ ‬في‭ ‬العاشر‭ ‬من‭ ‬سبتمبر‭ ‬وفق‭ ‬قانون‭ ‬جديد‭ ‬خصّص‭ ‬41‭ ‬مقعدا‭ ‬للأحزاب‭. ‬

وحصل‭ ‬حزب‭ ‬جبهة‭ ‬العمل‭ ‬الإسلامي،‭ ‬الذراع‭ ‬السياسية‭ ‬للإخوان‭ ‬المسلمين‭ ‬في‭ ‬الأردن‭ ‬على‭ ‬31‭ ‬مقعدا‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬138‭. ‬

وتبع‭ ‬الانتخابات‭ ‬تشكيل‭ ‬حكومة‭ ‬جديدة‭ ‬يرأسها‭ ‬جعفر‭ ‬حسان،‭ ‬وتشكيل‭ ‬مجلس‭ ‬أعيان‭ ‬جديد‭. ‬

وقال‭ ‬الملك‭ ‬خلال‭ ‬الخطاب‭ ‬إن‭ ‬‮«‬قدس‭ ‬العروبة‭ ‬ستبقى‭ ‬أولوية‭ ‬أردنية‭ ‬هاشمية،‭ ‬وسنواصل‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬مقدساتها‭ ‬والحفاظ‭ ‬عليها،‭ ‬استنادا‭ ‬إلى‭ ‬الوصاية‭ ‬الهاشمية،‭ ‬التي‭ ‬نؤديها‭ ‬بشرف‭ ‬وأمانة‮»‬‭. ‬

من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬أكد‭ ‬الملك‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الأردن‭ ‬يقف‭ ‬بكل‭ ‬صلابة،‭ ‬في‭ ‬وجه‭ ‬العدوان‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬والاعتداءات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‮»‬‭. ‬

وأضاف‭: ‬‮«‬نعمل‭ ‬جاهدين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تحركات‭ ‬عربية‭ ‬ودولية‭ ‬لوقف‭ ‬هذه‭ ‬الحرب‮»‬‭. ‬