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إيران تأمل محادثات بشأن الملف النووي ((بعيدة عن الضغوط السياسية))

11/18/2024 7:07:42 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) طهران‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعربت‭ ‬إيران‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭ ‬عن‭ ‬أملها‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تجري‭ ‬المحادثات‭ ‬بشأن‭ ‬برنامجها‭ ‬النووي‭ ‬‮«‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬الضغوط‭ ‬والاعتبارات‭ ‬السياسية‮»‬،‭ ‬قبل‭ ‬اجتماع‭ ‬حاسم‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬للوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية‭ ‬في‭ ‬فيينا‭. ‬زار‭ ‬رئيس‭ ‬الوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية‭ ‬رافاييل‭ ‬غروسي‭ ‬الجمعة‭ ‬موقعين‭ ‬نوويين‭ ‬مهمين‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬فيما‭ ‬يؤكد‭ ‬الرئيس‭ ‬الإيراني‭ ‬مسعود‭ ‬بزشكيان‭ ‬أنه‭ ‬يريد‭ ‬تبديد‭ ‬‮«‬الشكوك‭ ‬والغموض‮»‬‭ ‬بشأن‭ ‬برنامج‭ ‬طهران‭. ‬

جاءت‭ ‬زيارة‭ ‬غروسي‭ ‬قبل‭ ‬صدور‭ ‬قرار‭ ‬حساس‭ ‬محتمل‭ ‬ستطرحه‭ ‬بريطانيا‭ ‬وألمانيا‭ ‬وفرنسا‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬محافظي‭ ‬الوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية‭ ‬الذي‭ ‬يتخذ‭ ‬مقرا‭ ‬في‭ ‬فيينا‭. ‬وسيعقد‭ ‬المجلس‭ ‬اجتماعا‭ ‬من‭ ‬الأربعاء‭ ‬الى‭ ‬الجمعة‭. ‬وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الايرانية‭ ‬إسماعيل‭ ‬بقائي‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭ ‬إن‭ ‬إيران‭ ‬تأمل‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تتيح‭ ‬زيارة‭ ‬غروسي‭ ‬‮«‬مواصلة‭ ‬محادثات‭ ‬تقنية‭ ‬مع‭ ‬الوكالة‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬الضغوط‭ ‬والاعتبارات‭ ‬السياسية‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬بقائي‭ ‬أن‭ ‬الزيارة‭ ‬كانت‭ ‬تهدف‭ ‬‮«‬لإفساح‭ ‬المجال‭ ‬أمام‭ ‬الوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية‭ ‬بالقيام‭ ‬بعملها‭ ‬الفني‭ ‬بدون‭ ‬التعرض‭ ‬لضغوط‭ ‬مدمرة‭ ‬ومسيئة‭ ‬من‭ ‬بعض‭ ‬الأطراف‮»‬‭. ‬اعتبرت‭ ‬هذه‭ ‬الزيارة‭ ‬بانها‭ ‬إحدى‭ ‬الفرص‭ ‬الأخيرة‭ ‬للدبلوماسية‭ ‬قبل‭ ‬عودة‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬إلى‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬في‭ ‬يناير،‭ ‬مهندس‭ ‬ما‭ ‬يعرف‭ ‬بسياسة‭ ‬‮«‬الضغط‭ ‬الأقصى‮»‬‭ ‬ضد‭ ‬إيران‭ ‬خلال‭ ‬ولايته‭ ‬الأولى‭ (‬2017-2021‭)‬،‭ ‬بعدما‭ ‬اعتمد‭ ‬في‭ ‬ولايته‭ ‬الأولى‭ ‬بين‭ ‬2017‭ ‬و2021‭ ‬سياسة‭ ‬‮«‬ضغوط‭ ‬قصوى‮»‬‭ ‬على‭ ‬إيران‭. ‬

واعتبر‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الايراني‭ ‬عباس‭ ‬عراقجي‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬أن‭ ‬الملف‭ ‬النووي‭ ‬الإيراني‭ ‬‮«‬سيكون‭ ‬في‭ ‬السنة‭ ‬المقبلة‭ ‬حساسا‭ ‬ومعقدا،‭ ‬لكننا‭ ‬جاهزون‭ ‬لمواجهة‭ ‬أي‭ ‬سيناريو‭ ‬وظروف‮»‬‭. ‬وصرح‭ ‬عراقجي‭ ‬للتلفزيون‭ ‬الرسمي‭ ‬‮«‬لا‭ ‬تزال‭ ‬هناك‭ ‬فرصة‭ ‬للدبلوماسية،‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الفرصة‭ ‬ليست‭ ‬كبيرة‭ ‬جدا‭. ‬هناك‭ ‬فرصة‭ ‬محدودة‮»‬‭. ‬وأبرم‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬بين‭ ‬طهران‭ ‬وست‭ ‬قوى‭ ‬كبرى‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2015‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬الأسبق‭ ‬باراك‭ ‬أوباما،‭ ‬وأتاح‭ ‬رفع‭ ‬عقوبات‭ ‬عن‭ ‬إيران‭ ‬في‭ ‬مقابل‭ ‬تقييد‭ ‬نشاطاتها‭ ‬النووية‭ ‬وضمان‭ ‬سلميتها‭. ‬

وتنفي‭ ‬طهران‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬لديها‭ ‬طموحات‭ ‬نووية‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬العسكري‭ ‬وتدافع‭ ‬عن‭ ‬حقها‭ ‬بامتلاك‭ ‬برنامج‭ ‬نووي‭ ‬لأغراض‭ ‬مدنية‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطاقة‭. ‬وردا‭ ‬على‭ ‬انسحاب‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬الاتفاق،‭ ‬بدأت‭ ‬طهران‭ ‬التراجع‭ ‬تدريجا‭ ‬عن‭ ‬غالبية‭ ‬التزاماتها‭ ‬بموجب‭ ‬الاتفاق،‭ ‬واتخذت‭ ‬سلسلة‭ ‬خطوات‭ ‬أتاحت‭ ‬نمو‭ ‬برنامجها‭ ‬النووي‭ ‬وتوسّعه‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬كبير‭. ‬ومن‭ ‬أبرز‭ ‬تلك‭ ‬الخطوات‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬تخصيب‭ ‬اليورانيوم‭ ‬من‭ ‬3 , 67‭ ‬بالمائة،‭ ‬وهو‭ ‬السقف‭ ‬الذي‭ ‬حدّده‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي،‭ ‬إلى‭ ‬60‭ ‬بالمائة،‭ ‬وهو‭ ‬مستوى‭ ‬قريب‭ ‬من‭ ‬90‭ ‬بالمائة‭ ‬المطلوب‭ ‬لتطوير‭ ‬سلاح‭ ‬ذري‭.‬

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