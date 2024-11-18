موسكو تحذر من التصعيد في أوكرانيا وتضرب أوديسا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وسعت‭ ‬أوكرانيا‭ ‬منذ‭ ‬أشهر‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬إذن‭ ‬من‭ ‬واشنطن‭ ‬يتيح‭ ‬لها‭ ‬استخدام‭ ‬نظام‭ ‬‮«‬أتاكمس‮»‬‭ ‬الصاروخي‭ ‬التكتيكي‭ ‬الأمريكي‭ ‬لضرب‭ ‬منشآت‭ ‬عسكرية‭ ‬في‭ ‬روسيا‭ ‬لاسيما‭ ‬مطارات‭ ‬تقلع‭ ‬منها‭ ‬قاذفاتها‭. ‬وتؤكد‭ ‬أوكرانيا‭ ‬أنها‭ ‬تهدف‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الصواريخ‭ ‬إلى‭ ‬شل‭ ‬القصف‭ ‬الجوي‭ ‬الروسي‭ ‬الذي‭ ‬هدم‭ ‬مناطق‭ ‬وبلدات‭ ‬بأكملها‭ ‬قرب‭ ‬خط‭ ‬الجبهة‭ ‬ودمر‭ ‬منشآت‭ ‬للطاقة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬أنحاء‭ ‬البلاد‭. ‬

وأكد‭ ‬مسؤول‭ ‬أمريكي‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬الأحد‭ ‬طالبا‭ ‬عدم‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬هويته‭ ‬أن‭ ‬واشنطن‭ ‬أجازت‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬إطلاق‭ ‬صواريخ‭ ‬بعيدة‭ ‬المدى‭ ‬سلمتها‭ ‬إياها،‭ ‬نحو‭ ‬عمق‭ ‬الأراضي‭ ‬الروسية،‭ ‬وذلك‭ ‬قبل‭ ‬أسابيع‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬تسليم‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬المنتهية‭ ‬ولايته‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬السلطة‭ ‬للرئيس‭ ‬المنتخب‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬الذي‭ ‬ينتقد‭ ‬بشدة‭ ‬مساعدات‭ ‬بلاده‭ ‬لأوكرانيا‭. ‬وأعلن‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الكرملين‭ ‬دميتري‭ ‬بيسكوف‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭ ‬أن‭ ‬سماح‭ ‬بايدن‭ ‬لكييف‭ ‬باستخدام‭ ‬صواريخ‭ ‬أمريكية‭ ‬بعيدة‭ ‬المدى‭ ‬لضرب‭ ‬الأراضي‭ ‬الروسية‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬‮«‬يصب‭ ‬الزيت‭ ‬على‭ ‬النار‮»‬‭ ‬في‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬ويؤدي‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬إثارة‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التوترات‮»‬‭.

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وحذر‭ ‬بيسكوف‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الإذن،‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬أكدته‭ ‬واشنطن‭ ‬رسميا،‭ ‬سيؤدي‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬وضع‭ ‬جديد‭ ‬تماما‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بضلوع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬النزاع‮»‬‭. ‬ونقل‭ ‬بيسكوف‭ ‬امس‭ ‬الاثنين‭ ‬عن‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬قوله‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬إن‭ ‬الضربات‭ ‬على‭ ‬الأراضي‭ ‬الروسية‭ ‬‮«‬لن‭ ‬تنفذها‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬بل‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬تمنح‭ ‬الإذن‮»‬‭. ‬وأكد‭ ‬بيسكوف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬إحداثيات‭ ‬الأهداف‭ ‬لا‭ ‬يقدمها‭ ‬الجيش‭ ‬الأوكراني،‭ ‬بل‭ ‬متخصصون‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الدول‭ ‬الغربية،‭ ‬ما‭ ‬يغير‭ ‬طبيعة‭ ‬تورطها‭ ‬بشكل‭ ‬جذري‮»‬‭. ‬

وأكد‭ ‬مسؤول‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬الرئاسة‭ ‬الأوكرانية‭ ‬طالبا‭ ‬عدم‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬هويته‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬لم‭ ‬تجز‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬استخدام‭ ‬صواريخ‭ ‬بعيدة‭ ‬المدى‭ ‬زودتها‭ ‬بها‭ ‬إلا‭ ‬بعدما‭ ‬نشرت‭ ‬روسيا‭ ‬آلاف‭ ‬الجنود‭ ‬الكوريين‭ ‬الشماليين‭ ‬لدعمها‭ ‬في‭ ‬الحرب‭. ‬لكنه‭ ‬اعتبر‭ ‬أن‭ ‬الخطوة‭ ‬الأمريكية‭ ‬أتت‭ ‬متأخرة‭ ‬إذ‭ ‬تواجه‭ ‬أوكرانيا‭ ‬صعوبات‭ ‬على‭ ‬الجبهة‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عام‭. ‬وقال‭: ‬‮«‬من‭ ‬الواضح‭ ‬أن‭ ‬الكتيبة‭ ‬الكورية‭ ‬الشمالية‭ ‬حقيقة‭ ‬جعلت‭ ‬عدم‭ ‬منح‭ ‬هذا‭ ‬الاذن‭... ‬غريبا‭ ‬تماما،‭ ‬لكن‭ ‬القرار‭ ‬كان‭ ‬ضروريا‭ ‬قبل‭ ‬عام‮»‬‭. ‬ورفض‭ ‬التنبؤ‭ ‬بتأثير‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬على‭ ‬ساحة‭ ‬المعركة‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬سنرى‭ ‬عما‭ ‬ستُسفر‮»‬‭.

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ميدانيا،‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬شكك‭ ‬جنود‭ ‬أوكرانيون‭ ‬بقدرة‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬على‭ ‬إحداث‭ ‬فرق،‭ ‬بينما‭ ‬يخسرون‭ ‬أراض‭ ‬يوميا‭ ‬تقريبا‭.

‬وقال‭ ‬أحد‭ ‬الجنود‭ ‬الذي‭ ‬يخدم‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬بوكروفسك،‭ ‬وهي‭ ‬مركز‭ ‬لوجستي‭ ‬رئيسي‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬أوكرانيا‭ ‬يتقدم‭ ‬نحوه‭ ‬الروس،‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس،‭ ‬إن‭ ‬القرار‭ ‬الأمريكي‭ ‬‮«‬ربما‭ ‬جاء‭ ‬متأخرا‭ ‬جدا‮»‬‭. ‬