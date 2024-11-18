445 قصة نجاح لعربات الطعام في لقاء في الغرفة خالد الأمين توقعات بزيادة من 20 إلى 30 عربة خلال الموسم الحالي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

عربات الطعام عامل مهم فـي إنعاش قطاع السياحة فـي البحرين





كتبت‭ ‬نوال‭ ‬عباس‭: ‬





أكد‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬قطاع‭ ‬الأغذية‭ ‬في‭ ‬الغرفة‭ ‬خالد‭ ‬الامين‭ ‬ان‭ ‬مشاكل‭ ‬عربات‭ ‬الطعام‭ (‬الفود‭ ‬تراك‭) ‬عادية‭ ‬كأي‭ ‬مشاكل‭ ‬أخرى،‭ ‬وان‭ ‬الغرفة‭ ‬أخذت‭ ‬على‭ ‬عاتقها‭ ‬ترتيب‭ ‬لقاء‭ ‬بين‭ ‬أصحاب‭ ‬العربات‭ ‬وجميع‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة‭ ‬لتحل‭ ‬المشاكل‭ ‬العالقة،‭ ‬وتنور‭ ‬لهم‭ ‬الطريق‭ ‬وتعطيهم‭ ‬كل‭ ‬الشروط‭ ‬والاحكام‭ ‬التي‭ ‬صدرت،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬ان‭ ‬دور‭ ‬الغرفة‭ ‬يركز‭ ‬على‭ ‬المشاكل‭ ‬وحلها،‭ ‬كما‭ ‬ان‭ ‬الحكومة‭ ‬دائما‭ ‬على‭ ‬أهبة‭ ‬الاستعداد‭ ‬لتسهيل‭ ‬الاعمال‭ ‬لأصحاب‭ ‬العربات‭. ‬

زيادة‭ ‬أعداد‭ ‬العربات‭ ‬

وأضاف‭ ‬الأمين‭ ‬خلال‭ ‬لقاء‭ (‬أصحاب‭ ‬عربات‭ ‬الاطعمة،‭ ‬الأنظمة‭ ‬والتشريعات‭): ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬في‭ ‬الغرفة‭ ‬صباح‭ ‬امس‭ ‬‮«‬لا‭ ‬توجد‭ ‬مشاكل‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬عربات‭ ‬الطعام‭ ‬ولكن‭ ‬هناك‭ ‬عقبات،‭ ‬اهمها‭ ‬عدم‭ ‬توافر‭ ‬المواقف‭ ‬المناسبة‭ ‬للعربات،‭ ‬لذلك‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬تحل‭ ‬هذه‭ ‬المشكلة‭ ‬وتعمل‭ ‬لجنة‭ ‬الأسواق‭ ‬والاطعمة‭ ‬والغذاء‭ ‬في‭ ‬الغرفة‭ ‬على‭ ‬التسهيل‭ ‬عليهم‭ ‬كل‭ ‬مشاكلهم،‭ ‬وخاصة‭ ‬ان‭ ‬الغرفة‭ ‬تمثل‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬وتعمل‭ ‬على‭ ‬خدمته،‭ ‬ونحن‭ ‬نفتخر‭ ‬بهم،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬معظم‭ ‬المشاكل‭ ‬عادية‭ ‬وتنحل‭ ‬بمجرد‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬الهيئات‭ ‬الحكومية‭ ‬المختصة،‭ ‬كما‭ ‬ان‭ ‬جميع‭ ‬الهيئات‭ ‬الحكومية‭ ‬عندها‭ ‬توجيهات‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬بأن‭ ‬يسهلوا‭ ‬لمجتمع‭ ‬المال‭ ‬والأعمال‭ ‬كل‭ ‬اعمالهم،‭ ‬منهم‭ ‬أصحاب‭ ‬عربات‭ ‬الطعام‭ ‬التي‭ ‬يصل‭ ‬عددها‭ ‬الى‭ ‬445‭ ‬عربة‭ ‬طعام،‭ ‬واتوقع‭ ‬ان‭ ‬ترتفع‭ ‬اعدادها‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬الى‭ ‬30‭ ‬عربة‭ ‬لتحسن‭ ‬الطقس‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الفترة،‭ ‬واكد‭ ‬أهمية‭ ‬نشاط‭ ‬الفود‭ ‬تراك‭ ‬وخصوصا‭ ‬أن‭ ‬اغلبهم‭ ‬بحرينيون،‭ ‬وهذا‭ ‬يعتبر‭ ‬فخرا‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلينا‭ ‬وسنعمل‭ ‬على‭ ‬مساعدتهم‭ ‬وتذليل‭ ‬كل‭ ‬الصعاب‭ ‬مع‭ ‬الحكومة‭ ‬لضمان‭ ‬نجاح‭ ‬كل‭ ‬البحرينيين‭. ‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬تعاونا‭ ‬مع‭ ‬البلدية‭ ‬ووزارة‭ ‬التجارة‭ ‬والصناعة‭ ‬لتوفير‭ ‬أماكن‭ ‬لهم،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬ان‭ ‬البحرين‭ ‬بلد‭ ‬مفتوح‭ ‬ولا‭ ‬توجد‭ ‬رقابة‭ ‬على‭ ‬الأسعار،‭ ‬وكل‭ ‬واحد‭ ‬له‭ ‬مستهلك،‭ ‬ولكن‭ ‬الموضوع‭ ‬المنافسة‭. ‬

أهمية‭ ‬اللقاء‭ ‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬يقول‭ ‬عارف‭ ‬هجرس،‭ ‬الأمين‭ ‬المالي‭ ‬لغرفة‭ ‬التجارة‭ ‬والصناعة،‭ ‬إن‭ ‬جميع‭ ‬الشركاء‭ ‬الرئيسين‭ ‬قد‭ ‬استقبلوا‭ ‬الآراء‭ ‬والمقترحات‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬الضيوف،‭ ‬سواء‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬المدعوة‭ ‬أو‭ ‬أصحاب‭ ‬عربات‭ ‬الطعام،‭ ‬مما‭ ‬يعكس‭ ‬روح‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬الأطراف‭ ‬المعنية،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬دور‭ ‬غرفة‭ ‬التجارة‭ ‬والصناعة‭ ‬هو‭ ‬تقريب‭ ‬وجهات‭ ‬النظر‭ ‬بين‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص،‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬حل‭ ‬القضايا‭ ‬المطروحة‭ ‬بشكل‭ ‬فعال‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬الرسالة‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تبادلها‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬الجميع،‭ ‬وأن‭ ‬هناك‭ ‬استعدادًا‭ ‬لعقد‭ ‬نسخة‭ ‬ثانية‭ ‬من‭ ‬اللقاء،‭ ‬مما‭ ‬يدل‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬الموضوع‭ ‬وتطلع‭ ‬الجميع‭ ‬للعمل‭ ‬على‭ ‬تذليل‭ ‬العقبات،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ممثلي‭ ‬الحكومة‭ ‬أبدوا‭ ‬استعدادهم‭ ‬للتعاون‭ ‬وحل‭ ‬أي‭ ‬مشكلة‭ ‬تواجه‭ ‬أصحاب‭ ‬عربات‭ ‬الطعام،‭ ‬مما‭ ‬يعكس‭ ‬التزام‭ ‬الحكومة‭ ‬بتسهيل‭ ‬الأعمال‭ ‬ودعم‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭.‬

وأكد‭ ‬أهمية‭ ‬استمرار‭ ‬الحوار‭ ‬والتواصل،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬سيكون‭ ‬هناك‭ ‬لقاء‭ ‬آخر‭ ‬في‭ ‬المستقبل،‭ ‬مما‭ ‬يعزز‭ ‬التناغم‭ ‬بين‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭.‬

نقص‭ ‬التوعية‭ ‬

يقول‭ ‬صاحب‭ ‬أحد‭ ‬عربات‭ ‬الطعام‭ ‬محمد‭ ‬الشنو‭ (‬بوحمان‭): ‬‮«‬إن‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬العقبات‭ ‬عدم‭ ‬توافر‭ ‬التوعية‭ ‬من‭ ‬البلديات‭ ‬لأصحاب‭ ‬العربات،‭ ‬منها‭ ‬إزالة‭ ‬العربة‭ ‬بدون‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬صاحب‭ ‬العربة‭ ‬وتوعيته‭ ‬بالأسباب،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬توافر‭ ‬الدعم‭ ‬للبحرينيين‭ ‬سواء‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة‭ ‬أو‭ ‬المستهلكين،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬بعض‭ ‬المستهلكين‭ ‬يعمدون‭ ‬الى‭ ‬تخريب‭ ‬عربات‭ ‬الطعام‭ ‬أو‭ ‬التعليق‭ ‬على‭ ‬طعامهم‭ ‬تعليقات‭ ‬سلبية‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬النصيحة‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬كذلك‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬المشاكل‭ ‬عدم‭ ‬تسهيل‭ ‬الاجراءات‭ ‬من‭ ‬البلديات‭ ‬لصاحب‭ ‬العربة،‭ ‬فنحن‭ ‬نفتقد‭ ‬الإجراءات‭ ‬الصحية‭ ‬لبداية‭ ‬المشروع،‭ ‬وأصبح‭ ‬السوشيل‭ ‬الميديا‭ ‬طريقنا‭ ‬لعرض‭ ‬مشاكلنا،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬البيروقراطية‭ ‬كذلك‭ ‬مشكلة‭ ‬كبيرة‭ ‬رغم‭ ‬توجيهات‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬وسمو‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬بأن‭ ‬تكون‭ ‬الأبواب‭ ‬مفتوحة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬لاستقبال‭ ‬الناس‭ ‬وحل‭ ‬مشاكلهم‭.‬

وأشاد‭ ‬الشنو‭ ‬بالمبادرة‭ ‬الجميلة‭ ‬من‭ ‬الغرفة‭ ‬بتنظيم‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية،‭ ‬وأنها‭ ‬خصصت‭ ‬وقتا‭ ‬لأصحاب‭ ‬العربات‭ ‬لتعريفهم‭ ‬بالاشتراطات‭ ‬والقوانين،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الفود‭ ‬تراك‭ ‬عامل‭ ‬مهم‭ ‬في‭ ‬إنعاش‭ ‬قطاع‭ ‬السياحة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬وتمنى‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬تركيز‭ ‬على‭ ‬الأطعمة‭ ‬الشعبية‭ ‬حتى‭ ‬يتم‭ ‬تقدميها‭ ‬للسواح‭ ‬لتعبر‭ ‬عن‭ ‬التراث‭ ‬البحريني‭.‬

تطور‭ ‬القطاع‭ ‬

وأشار‭ ‬محمد‭ ‬عيد‭ ‬الرويمي‭ ‬عضو‭ ‬غرفة‭ ‬التجارة‭ ‬والصناعة‭ ‬ومؤسس‭ ‬عربات‭ ‬الطعام‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬الى‭ ‬تطور‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬ودوره‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد‭ ‬المحلي‭ ‬حيث‭ ‬إنه‭ ‬أسس‭ ‬عربات‭ ‬الطعام‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬منذ‭ ‬سبع‭ ‬سنوات،‭ ‬وأن‭ ‬لديه‭ ‬فريقًا‭ ‬متكاملاً‭ ‬يتجاوز‭ ‬عدد‭ ‬عرباتهم‭ ‬الخمسمائة،‭ ‬تشمل‭ ‬جميع‭ ‬أنواع‭ ‬الأغذية‭ ‬والمشروبات‭ ‬والأيس‭ ‬كريم،‭ ‬كما‭ ‬أنهم‭ ‬أنشأوا‭ ‬صفحة‭ ‬رسمية‭ ‬ومجموعة‭ ‬على‭ ‬واتساب‭ ‬لملاك‭ ‬عربات‭ ‬الطعام،‭ ‬حيث‭ ‬يقومون‭ ‬بتقديم‭ ‬المساعدة‭ ‬في‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬القوانين‭ ‬والمسار‭ ‬الصحيح‭ ‬لامتلاك‭ ‬العربات‭.. ‬لافتا‭ ‬الى‭ ‬أنهم‭ ‬واجهوا‭ ‬مشاكل‭ ‬في‭ ‬البداية،‭ ‬ولكن‭ ‬مع‭ ‬الدعم‭ ‬من‭ ‬القيادة‭ ‬الرشيدة،‭ ‬استطاعوا‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬نجاح‭ ‬الفعاليات‭ ‬السياحية‭ ‬والشبابية‭ ‬والرياضية‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬كما‭ ‬أنهم‭ ‬انتقلوا‭ ‬من‭ ‬إدارة‭ ‬عربات‭ ‬الطعام‭ ‬إلى‭ ‬تصنيعها،‭ ‬حيث‭ ‬أصبحوا‭ ‬مصدرين‭ ‬إلى‭ ‬العراق‭ ‬والسعودية‭ ‬وجميع‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي،‭ ‬مما‭ ‬يعكس‭ ‬نجاحهم‭ ‬ونموهم‭.‬

‭ ‬وكشف‭ ‬الرويمي‭ ‬عن‭ ‬مخططاتهم‭ ‬لإنشاء‭ ‬جمعية‭ ‬خاصة‭ ‬بأصحاب‭ ‬عربات‭ ‬الطعام،‭ ‬مما‭ ‬يعكس‭ ‬تطلعاتهم‭ ‬إلى‭ ‬توحيد‭ ‬الجهود‭ ‬وتحسين‭ ‬القطاع،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬لديهم‭ ‬رؤية‭ ‬واضحة‭ ‬وخططا‭ ‬طويلة‭ ‬الأمد،‭ ‬حيث‭ ‬يتطلعون‭ ‬إلى‭ ‬تطبيق‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬جديد‭ ‬وموجود‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬الأوروبية‭ ‬والآسيوية‭. ‬وأعرب‭ ‬عن‭ ‬توقعاتهم‭ ‬بوجود‭ ‬إقبال‭ ‬كثيف‭ ‬على‭ ‬شراء‭ ‬عربات‭ ‬الشاي‭ ‬بنسبة‭ ‬100 ‭%‬ ‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬الجاري،‭ ‬مما‭ ‬يدل‭ ‬على‭ ‬النمو‭ ‬المتوقع‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭.‬

وقد‭ ‬أعرب‭ ‬أصحاب‭ ‬العربات‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬عن‭ ‬بعض‭ ‬الاقتراحات‭ ‬لتسهيل‭ ‬عملهم،‭ ‬منها‭ ‬وضع‭ ‬حل‭ ‬بديل‭ ‬للفحص‭ ‬السنوي‭ ‬للعربات‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬اخذها‭ ‬للمرور،‭ ‬والسماح‭ ‬لهم‭ ‬بوضع‭ ‬جلسات‭ ‬خارجية‭ ‬عند‭ ‬تحسن‭ ‬الطقس،‭ ‬بينما‭ ‬اقترح‭ ‬البعض‭ ‬وضع‭ ‬رقم‭ ‬للعربة‭ ‬مثل‭ ‬أرقام‭ ‬السيارات،‭ ‬وطالبوا‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬هناك‭ ‬أماكن‭ ‬مخصصة‭ ‬لهم‭ ‬تتوافر‭ ‬فيها‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬لتسهيل‭ ‬أعمالهم‭.‬

شارك‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة،‭ ‬وأمانة‭ ‬العاصمة‭ ‬ووزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمرور،‭ ‬قسم‭ ‬شعبة‭ ‬الفحص‭ ‬الفني،‭ ‬ووزارة‭ ‬الصحة،‭ ‬وزارة‭ ‬التجارة‭ ‬والصناعة‭.‬