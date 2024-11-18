ضمن مشاركتها في ((سيتي سكيب البحرين 2024))إدامة تدشن مبيعات وحدات ((تيفولي ريزيدنسز)) الفندقيّة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعلن الشيخ عبد الله بن خليفة آل خليفة،
رئيس مجلس إدارة إدامة، أن الشركة تعتزم تدشين مبيعات وحدات مشروعها الذي يتم تطويره في بلاج الجزائر «تيفولي ريزيدنسز» الفندقيّة، وذلك في معرض «سيتي سكيب البحرين 2024»، والذي سيُقام برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في الفترة من 26 إلى 30 نوفمبر 2024.
وأشار إلى أن «تيفولي ريزيدنسز» يعد من المحطات المهمة في مسار تطوير بلاج الجزائر ليصبح وجهة بحرية متكاملة ذات أسلوب حياة عصري، كما يمثل علامة بارزة في المشهدين العقاري والسياحي في مملكة البحرين. وأوضح أن المشروع يعكس رؤية إدامة وتوجهها الاستراتيجي في قطاع التطوير العقاري الذي يركز على طرح مشاريع مستدامة وعالية الجودة قادرة على تلبية متطلبات السوق والمساهمة في دعم أهداف التنمية الاقتصادية للمملكة، خصوصاً وأن مشروع بلاج الجزائر في صورته المتكاملة يعتبر مثالاً يجسد قدرة الشركة على إنجاز مشاريع عقارية ذات معايير عالية تستقطب الاهتمام المحلي والعالمي.
ومن منطلق حرص إدامة على المشاركة في معرض «سيتي سكيب البحرين» الذي يعتبر منصة عقارية مهمة لعرض آخر المستجدات والمشاريع المبتكرة في القطاع العقاري، فإن زوار جناح إدامة في المعرض سيتمكنون من التعرف على مزايا «تيفولي ريزيدنسز» من كثب، إلى جانب إمكانية حجز وحداتهم السكنية.
من جانبه، قال كريس كالفيرت، الرئيس التنفيذي لشركة إدامة: «يشكل» تيفولي ريزيدنسز «جزءاً أساسياً من رؤيتنا لتطوير مشروع شاطئ بلاج الجزائر، وذلك في إطار سعينا الدؤوب لبناء مجتمعات متميّزة تسهم في الارتقاء بجودة الحياة في مملكة البحرين وإثرائها. وأن تدشين المبيعات سيتيح للعملاء والمستثمرين فرصة تملك وحدات سكنية بإدارة فندقية في مشروع بلاج الجزائر».
وتقدم «تيفولي ريزيدنسز» مزيجاً فريداً من التصاميم العصرية المبتكرة التي تنسجم مع نمط الحياة الهادئة على الساحل الخلّاب، حيث يتميّز المشروع بأعلى معايير الرفاهية والفخامة والاستدامة والوعي البيئي، كما يوفر مجموعة متنوعة من المرافق الخدماتية ووسائل الراحة ذات المستوى العالي، بما في ذلك الأمن على مدار الساعة، وخدمات الكونسيرج، ومرافق اللياقة البدنية، هذا إلى جانب العديد من الخيارات المميّزة للمطاعم والمقاهي والأنشطة الترفيهية. هذا ويقع «تيفولي ريزيدنسز» في قلب بلاج الجزائر الذي يشكّل مدينة عصريّة متكاملة تمتد على مساحة 1.5 مليون متر مربع على الساحل الجنوبي الغربي لمملكة البحرين، كما يتميز بشاطئ ساحر بطول ثلاثة كيلومترات، ويضم مجموعة واسعة من عناصر الجذب مثل المتنزهات الترفيهيّة والشواطئ العامة والمطاعم والمقاهي الراقية، إلى جانب الفندقين، تيفولي من فئة خمس نجوم، وأڤاني من فئة أربع نجوم، ومن المقرر الانتهاء من مشروع فندقي أفاني وتيفولي و«تيفولي ريزيدنسز» في عام 2026، مما يعد بتقديم وجهة عالمية المستوى ستعيد تعريف مفهوم الضيافة الفاخرة في المنطقة. كما أعلنت إدامة مؤخرا بدء الأعمال في مشروع «بحرين سيرف بارك، كلوب هاواي اكسبيرينس» العالمي والذي يُطرح لأول مرة في المنطقة، والمتوقع اكتماله أيضا في الربع الأول من عام 2026.
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