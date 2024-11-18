ضمن مشاركتها في ((سيتي سكيب البحرين 2024))إدامة تدشن مبيعات وحدات ((تيفولي ريزيدنسز)) الفندقيّة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬تيفولي‭ ‬ريزيدنسز‮»‬‭ ‬يعد‭ ‬من‭ ‬المحطات‭ ‬المهمة‭ ‬في‭ ‬مسار‭ ‬تطوير‭ ‬بلاج‭ ‬الجزائر‭ ‬ليصبح‭ ‬وجهة‭ ‬بحرية‭ ‬متكاملة‭ ‬ذات‭ ‬أسلوب‭ ‬حياة‭ ‬عصري،‭ ‬كما‭ ‬يمثل‭ ‬علامة‭ ‬بارزة‭ ‬في‭ ‬المشهدين‭ ‬العقاري‭ ‬والسياحي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬وأوضح‭ ‬أن‭ ‬المشروع‭ ‬يعكس‭ ‬رؤية‭ ‬إدامة‭ ‬وتوجهها‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬التطوير‭ ‬العقاري‭ ‬الذي‭ ‬يركز‭ ‬على‭ ‬طرح‭ ‬مشاريع‭ ‬مستدامة‭ ‬وعالية‭ ‬الجودة‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬تلبية‭ ‬متطلبات‭ ‬السوق‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬للمملكة،‭ ‬خصوصاً‭ ‬وأن‭ ‬مشروع‭ ‬بلاج‭ ‬الجزائر‭ ‬في‭ ‬صورته‭ ‬المتكاملة‭ ‬يعتبر‭ ‬مثالاً‭ ‬يجسد‭ ‬قدرة‭ ‬الشركة‭ ‬على‭ ‬إنجاز‭ ‬مشاريع‭ ‬عقارية‭ ‬ذات‭ ‬معايير‭ ‬عالية‭ ‬تستقطب‭ ‬الاهتمام‭ ‬المحلي‭ ‬والعالمي‭. ‬

ومن‭ ‬منطلق‭ ‬حرص‭ ‬إدامة‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬‮«‬سيتي‭ ‬سكيب‭ ‬البحرين‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يعتبر‭ ‬منصة‭ ‬عقارية‭ ‬مهمة‭ ‬لعرض‭ ‬آخر‭ ‬المستجدات‭ ‬والمشاريع‭ ‬المبتكرة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬العقاري،‭ ‬فإن‭ ‬زوار‭ ‬جناح‭ ‬إدامة‭ ‬في‭ ‬المعرض‭ ‬سيتمكنون‭ ‬من‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬مزايا‭ ‬‮«‬تيفولي‭ ‬ريزيدنسز‮»‬‭ ‬من‭ ‬كثب،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬إمكانية‭ ‬حجز‭ ‬وحداتهم‭ ‬السكنية‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬كريس‭ ‬كالفيرت،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬إدامة‭: ‬‮«‬يشكل‮»‬‭ ‬تيفولي‭ ‬ريزيدنسز‭ ‬‮«‬جزءاً‭ ‬أساسياً‭ ‬من‭ ‬رؤيتنا‭ ‬لتطوير‭ ‬مشروع‭ ‬شاطئ‭ ‬بلاج‭ ‬الجزائر،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬سعينا‭ ‬الدؤوب‭ ‬لبناء‭ ‬مجتمعات‭ ‬متميّزة‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بجودة‭ ‬الحياة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وإثرائها‭. ‬وأن‭ ‬تدشين‭ ‬المبيعات‭ ‬سيتيح‭ ‬للعملاء‭ ‬والمستثمرين‭ ‬فرصة‭ ‬تملك‭ ‬وحدات‭ ‬سكنية‭ ‬بإدارة‭ ‬فندقية‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬بلاج‭ ‬الجزائر‮»‬‭.‬

وتقدم‭ ‬‮«‬تيفولي‭ ‬ريزيدنسز‮»‬‭ ‬مزيجاً‭ ‬فريداً‭ ‬من‭ ‬التصاميم‭ ‬العصرية‭ ‬المبتكرة‭ ‬التي‭ ‬تنسجم‭ ‬مع‭ ‬نمط‭ ‬الحياة‭ ‬الهادئة‭ ‬على‭ ‬الساحل‭ ‬الخلّاب،‭ ‬حيث‭ ‬يتميّز‭ ‬المشروع‭ ‬بأعلى‭ ‬معايير‭ ‬الرفاهية‭ ‬والفخامة‭ ‬والاستدامة‭ ‬والوعي‭ ‬البيئي،‭ ‬كما‭ ‬يوفر‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬المرافق‭ ‬الخدماتية‭ ‬ووسائل‭ ‬الراحة‭ ‬ذات‭ ‬المستوى‭ ‬العالي،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الأمن‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الساعة،‭ ‬وخدمات‭ ‬الكونسيرج،‭ ‬ومرافق‭ ‬اللياقة‭ ‬البدنية،‭ ‬هذا‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الخيارات‭ ‬المميّزة‭ ‬للمطاعم‭ ‬والمقاهي‭ ‬والأنشطة‭ ‬الترفيهية‭. ‬هذا‭ ‬ويقع‭ ‬‮«‬تيفولي‭ ‬ريزيدنسز‮»‬‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬بلاج‭ ‬الجزائر‭ ‬الذي‭ ‬يشكّل‭ ‬مدينة‭ ‬عصريّة‭ ‬متكاملة‭ ‬تمتد‭ ‬على‭ ‬مساحة‭ ‬1‭.‬5‭ ‬مليون‭ ‬متر‭ ‬مربع‭ ‬على‭ ‬الساحل‭ ‬الجنوبي‭ ‬الغربي‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬كما‭ ‬يتميز‭ ‬بشاطئ‭ ‬ساحر‭ ‬بطول‭ ‬ثلاثة‭ ‬كيلومترات،‭ ‬ويضم‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬عناصر‭ ‬الجذب‭ ‬مثل‭ ‬المتنزهات‭ ‬الترفيهيّة‭ ‬والشواطئ‭ ‬العامة‭ ‬والمطاعم‭ ‬والمقاهي‭ ‬الراقية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الفندقين،‭ ‬تيفولي‭ ‬من‭ ‬فئة‭ ‬خمس‭ ‬نجوم،‭ ‬وأڤاني‭ ‬من‭ ‬فئة‭ ‬أربع‭ ‬نجوم،‭ ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬مشروع‭ ‬فندقي‭ ‬أفاني‭ ‬وتيفولي‭ ‬و«تيفولي‭ ‬ريزيدنسز‮»‬‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2026،‭ ‬مما‭ ‬يعد‭ ‬بتقديم‭ ‬وجهة‭ ‬عالمية‭ ‬المستوى‭ ‬ستعيد‭ ‬تعريف‭ ‬مفهوم‭ ‬الضيافة‭ ‬الفاخرة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬كما‭ ‬أعلنت‭ ‬إدامة‭ ‬مؤخرا‭ ‬بدء‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬بحرين‭ ‬سيرف‭ ‬بارك،‭ ‬كلوب‭ ‬هاواي‭ ‬اكسبيرينس‮»‬‭ ‬العالمي‭ ‬والذي‭ ‬يُطرح‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬والمتوقع‭ ‬اكتماله‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2026‭.‬