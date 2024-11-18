وزارة الصحة تنظم ورشة عمل حول برنامج الجامعات الصحية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وخلال‭ ‬افتتاح‭ ‬الورشة‭ ‬أكّدت‭ ‬الدكتورة‭ ‬تسنيم‭ ‬عطاطرة‭ ‬ممثل‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬أن‭ ‬البرنامج‭ ‬يُشكّل‭ ‬امتداداً‭ ‬لمبادرة‭ ‬المدن‭ ‬الصحية،‭ ‬ويُعزز‭ ‬دور‭ ‬الجامعات‭ ‬الصحية‭ ‬كبيئة‭ ‬داعمة‭ ‬للصحة‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬الأصعدة‭. ‬وأعربت‭ ‬الدكتورة‭ ‬تسنيم‭ ‬عطاطرة‭ ‬عن‭ ‬تقديرها‭ ‬لدعم‭ ‬حكومة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجهود‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬ومجلس‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬والجامعات،‭ ‬مشيرةً‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬البرنامج‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬أوسع‭. ‬من‭ ‬جانبها،‭ ‬أوضحت‭ ‬الدكتورة‭ ‬وفاء‭ ‬الشربتي‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬تعزيز‭ ‬الصحة‭ ‬أن‭ ‬برنامج‭ ‬الجامعات‭ ‬الصحية‭ ‬يسعى‭ ‬لبناء‭ ‬سياسات‭ ‬صحية‭ ‬مستدامة‭ ‬في‭ ‬الجامعات‭ ‬وتوفير‭ ‬بيئة‭ ‬تعليمية‭ ‬وعملية‭ ‬صحية،‭ ‬مؤكدة‭ ‬اعتزازها‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كونها‭ ‬أول‭ ‬دولة‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬شرق‭ ‬المتوسط‭ ‬تعلن‭ ‬اعتماد‭ ‬خمس‭ ‬جامعات‭ ‬كجامعات‭ ‬صحية‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023‭. ‬