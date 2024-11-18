وزارة الصحة تنظم ورشة عمل حول برنامج الجامعات الصحية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
في إطار الشراكة المستمرة بين وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية في مملكة البحرين نظمت إدارة تعزيز الصحة ورشة عمل حول «برنامج الجامعات الصحية»؛ بهدف تعريف ممثلي الجامعات الصحية عن هذا البرنامج لدراسة إمكانية تطبيقه بفعالية في مؤسساتهم، بحضور عدد من المسؤولين والمعنيين، وذلك في الجامعة الأمريكية البحرين.
وخلال افتتاح الورشة أكّدت الدكتورة تسنيم عطاطرة ممثل منظمة الصحة العالمية في مملكة البحرين أن البرنامج يُشكّل امتداداً لمبادرة المدن الصحية، ويُعزز دور الجامعات الصحية كبيئة داعمة للصحة على مختلف الأصعدة. وأعربت الدكتورة تسنيم عطاطرة عن تقديرها لدعم حكومة مملكة البحرين وجهود وزارة الصحة ومجلس التعليم العالي والجامعات، مشيرةً إلى أهمية الاستمرار في تنفيذ البرنامج على نطاق أوسع. من جانبها، أوضحت الدكتورة وفاء الشربتي مدير إدارة تعزيز الصحة أن برنامج الجامعات الصحية يسعى لبناء سياسات صحية مستدامة في الجامعات وتوفير بيئة تعليمية وعملية صحية، مؤكدة اعتزازها بمملكة البحرين كونها أول دولة في إقليم شرق المتوسط تعلن اعتماد خمس جامعات كجامعات صحية في عام 2023.
MENAFN18112024000055011008ID1108899312
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.