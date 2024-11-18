وزيرة الشباب تلتقي الشباب المتطوعين في إدارة كأس البحرين الدولي للخيل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬لقاء‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬مع‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬الشباب‭ ‬المتطوعين‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬سباق‭ ‬النسخة‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬كأس‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للخيل‭ ‬والذي‭ ‬أقيم‭ ‬بنادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل‭.‬

ونوهت‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬بالدور‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬وقف‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬التعليمي‭ ‬الخيري‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العليا‭ ‬لنادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بسباقات‭ ‬الخيل‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬مشيدة‭ ‬باستراتيجية‭ ‬سموه‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬سباقات‭ ‬نادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬ومنحهم‭ ‬الثقة‭ ‬الكاملة‭ ‬لإبراز‭ ‬مواهبهم‭ ‬وقدراتهم‭ ‬وخبراتهم‭ ‬لإظهار‭ ‬السباقات‭ ‬بحلة‭ ‬تنظيمية‭ ‬زاهية‭. ‬

وأشادت‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬بالتعاون‭ ‬الوثيق‭ ‬بين‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬ونادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬انخراط‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬المتطوع‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬السباقات‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يؤكد‭ ‬حرص‭ ‬الجانبين‭ ‬على‭ ‬تمكين‭ ‬الشباب‭ ‬ومنحهم‭ ‬الفرصة‭ ‬المناسبة‭ ‬ليكون‭ ‬جزءا‭ ‬أصيلاً‭ ‬من‭ ‬النجاحات‭ ‬التي‭ ‬يحققها‭ ‬نادي‭ ‬راشد،‭ ‬معربة‭ ‬عن‭ ‬تمنياتها‭ ‬للشباب‭ ‬المتطوع‭ ‬بالتوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬مهامهم‭ ‬التطوعية‭. ‬