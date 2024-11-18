بلدي الشمالية يدعو إلى تطوير محطات باصات النقل العام

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





دعا‭ ‬ممثل‭ ‬الدائرة‭ ‬الثالثة‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬بلدي‭ ‬الشمالية‭ ‬محمد‭ ‬سعد‭ ‬الدوسري‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬محطات‭ ‬باصات‭ ‬النقل‭ ‬العام‭ ‬بسبب‭ ‬نقص‭ ‬المرافق‭ ‬الحيوية‭ ‬لها‭.‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المحطات‭ ‬تفتقر‭ ‬إلى‭ ‬أهم‭ ‬الضروريات‭ ‬التي‭ ‬تخدم‭ ‬مرتاديها‭ ‬أثناء‭ ‬انتظارهم‭ ‬الباصات،‭ ‬منها‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭ ‬المقاعد‭ ‬الخاصة‭ ‬بالجلوس‭ ‬حيث‭ ‬مازال‭ ‬البعض‭ ‬يجلس‭ ‬خارج‭ ‬المحطات‭ ‬بسبب‭ ‬افتقارها‭ ‬إلى‭ ‬وسيلة‭ ‬الانتظار،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬التكييف‭ ‬الذي‭ ‬يعتبر‭ ‬غاية‭ ‬في‭ ‬الأهمية‭ ‬لكون‭ ‬طقس‭ ‬البحرين‭ ‬يتصف‭ ‬بالحرارة‭ ‬الشديدة‭ ‬في‭ ‬معظم‭ ‬شهور‭ ‬السنة،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يعانيه‭ ‬مستخدمو‭ ‬الباصات‭ ‬جراء‭ ‬الوقوف‭ ‬في‭ ‬الشمس‭ ‬الحارقة‭ ‬والتعرض‭ ‬لدرجات‭ ‬الحرارة‭ ‬العالية‭ ‬في‭ ‬فصل‭ ‬الصيف،‭ ‬مستذكرا‭ ‬وقوف‭ ‬احدى‭ ‬السيدات‭ ‬قبل‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬وهي‭ ‬تحتمي‭ ‬بظل‭ ‬الجدار‭ ‬القريب‭ ‬من‭ ‬موقع‭ ‬موقف‭ ‬الحافلات‭ (‬محطة‭ ‬النقل‭ ‬الجماعي‭) ‬في‭ ‬شارع‭ ‬المزارع‭ ‬بالجسرة‭ ‬بسبب‭ ‬حرارة‭ ‬الطقس‭ ‬ورطوبته‭ ‬العالية‭ ‬في‭ ‬الفصل‭ ‬اللاهب‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬الباصات‭ (‬الحافلات‭) ‬التي‭ ‬تمثل‭ ‬شرايين‭ ‬الحياة‭ ‬للعمل‭ ‬والتعليم‭ ‬لا‭ ‬غنى‭ ‬عنها‭ ‬لكونها‭ ‬تخدم‭ ‬شريحة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمعات‭ ‬وخاصة‭ ‬الطلاب‭ ‬والمسنين‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬ذوي‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الخاصة‭ ‬والعمال،‭ ‬منوها‭ ‬بإدخال‭ ‬التحسينات‭ ‬التكنولوجية‭ ‬الأخيرة‭ ‬على‭ ‬الحافلات،‭ ‬منها‭ ‬التذاكر‭ ‬الذكية‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬تسهيل‭ ‬التنقل‭ ‬والاستخدام‭ ‬الأمثل‭ ‬في‭ ‬تحديث‭ ‬الشبكة‭ ‬والارتقاء‭ ‬بنموذج‭ ‬النقل‭ ‬العام‭ ‬الوطني‭.. ‬بيد‭ ‬أن‭ ‬النقص‭ ‬المؤثر‭ ‬سلبا‭ ‬حاليا‭ ‬على‭ ‬راحة‭ ‬المستخدمين‭ ‬يكمن‭ ‬في‭ ‬المحطات‭ ‬غير‭ ‬المكيفة،‭ ‬وذلك‭ ‬لإكمال‭ ‬الرؤية‭ ‬البعيدة‭ ‬المدى‭ ‬بالتحسينات‭ ‬المتطورة‭ ‬أسوة‭ ‬بالدول‭ ‬المتقدمة‭.‬