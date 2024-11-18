بلدي الشمالية يدعو إلى تطوير محطات باصات النقل العام

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب محمد القصاص:
دعا ممثل الدائرة الثالثة في مجلس بلدي الشمالية محمد سعد الدوسري إلى تطوير محطات باصات النقل العام بسبب نقص المرافق الحيوية لها.
وقال إن الكثير من المحطات تفتقر إلى أهم الضروريات التي تخدم مرتاديها أثناء انتظارهم الباصات، منها على سبيل المثال المقاعد الخاصة بالجلوس حيث مازال البعض يجلس خارج المحطات بسبب افتقارها إلى وسيلة الانتظار، بالإضافة الى التكييف الذي يعتبر غاية في الأهمية لكون طقس البحرين يتصف بالحرارة الشديدة في معظم شهور السنة، الأمر الذي يعانيه مستخدمو الباصات جراء الوقوف في الشمس الحارقة والتعرض لدرجات الحرارة العالية في فصل الصيف، مستذكرا وقوف احدى السيدات قبل ثلاث سنوات وهي تحتمي بظل الجدار القريب من موقع موقف الحافلات (محطة النقل الجماعي) في شارع المزارع بالجسرة بسبب حرارة الطقس ورطوبته العالية في الفصل اللاهب.
وأوضح أن الباصات (الحافلات) التي تمثل شرايين الحياة للعمل والتعليم لا غنى عنها لكونها تخدم شريحة كبيرة من أفراد المجتمعات وخاصة الطلاب والمسنين فضلا عن ذوي الاحتياجات الخاصة والعمال، منوها بإدخال التحسينات التكنولوجية الأخيرة على الحافلات، منها التذاكر الذكية التي من شأنها تسهيل التنقل والاستخدام الأمثل في تحديث الشبكة والارتقاء بنموذج النقل العام الوطني.. بيد أن النقص المؤثر سلبا حاليا على راحة المستخدمين يكمن في المحطات غير المكيفة، وذلك لإكمال الرؤية البعيدة المدى بالتحسينات المتطورة أسوة بالدول المتقدمة.
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