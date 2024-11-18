اليوم.. أكبر مؤتمر عالمي للاستثمار في الشركات الناشئة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتبت: نوال عباس
ينطلق اليوم تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء المنتدى العالمي للاستثمار في الشركات الناشئة (WBAF 2024) ، على مدار يومين، بفندق فورسيزونز - خليج البحرين، بمشاركة 42 دولة من أنحاء العالم، ونحو 400 مشارك.
ويُعد المؤتمر واحدًا من أهم المؤتمرات العالمية على صعيد ريادة الأعمال، ويشكل منصة عالمية للمناقشات حول الشمول المالي والابتكار ونمو الشركات الناشئة، ويوفر المؤتمر منصة مثالية لقادة الفكر والمستثمرين لتبادل الأفكار وإقامة شراكات جديدة، وبحث أفضل سبل التمويل للشركات الناشئة محليا وإقليميا وعالميا.
وسيركز المؤتمر على برنامج مكثف في ريادة الأعمال والابتكار والتكنولوجيا، ويشمل اليوم الأول الافتتاح الرسمي وثلاث طاولات مستديرة رفيعة المستوى تتناول مناقشات إقليمية حول أهم الملفات المطروحة، فيما يشمل اليوم الثاني برنامجًا مكثفًا يضم 4 منتديات و32 متحدثا في موضوعات من بينها القيادات النسائية العالمية في ريادة الأعمال، والعلوم والتكنولوجيا، والشركات الناشئة، والتمويل الذكي، ومنتدى business ethics ، كما يشتمل البرنامج على أربع ورش عمل متخصصة في الاستثمار وكيفية الحصول على التمويل الذكي للشركات الناشئة وغيرها من المواضيع المهمة التي تركز على الاستدامة في ريادة الأعمال.
ومن أبرز أحداث المؤتمر مرحلة جمع الدعم والتمويل، إذستعرض 100 شركة ناشئة عالمية من جميع أنحاء العالم حلولها المبتكرة أمام لجنة من كبار المستثمرين من جميع أنحاء العالم، ما يخلق فرصة فريدة لجذب رؤوس الأموال وتوسيع نطاق أعمالهم. وبالإضافة إلى ذلك سيشهد الحدث حضورًا دوليا قويا، مع وفود من الولايات المتحدة الأمريكية، وجمهورية الهند، وجمهورية كوريا، وكوت ديفوار، ما يعكس النطاق العالمي لمهمة WBAF لتعزيز الشمول المالي والابتكار.
وقالت فريال عبدالله ناس رئيس المؤسسة البحرينية لريادة الأعمال (BEO) المدير الإقليمي ل ـ WBAF في البحرين: «يمثل هذا المؤتمر فرصة فريدة للبحرين لعرض إمكاناتها كمركز إقليمي لريادة الأعمال والابتكار، ونحن متحمسون للتواصل مع المستثمرين الدوليين وتمكين الشركات الناشئة المحلية من التطور».
وأضافت: «يهمنا استقطاب وتعزيز الحضور من رواد الأعمال في البحرين والمنطقة، وتحفيزهم على الاستفادة بقوة من الفرص المهمة التي يتيحها المؤتمر بوجود نخبة من أكبر ممولي الاستثمارات الناشئة على صعيد المنطقة والعالم».
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