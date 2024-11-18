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اليوم.. أكبر مؤتمر عالمي للاستثمار في الشركات الناشئة

11/18/2024 7:07:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت‭: ‬نوال‭ ‬عباس‭ ‬

ينطلق‭ ‬اليوم‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬المنتدى‭ ‬العالمي‭ ‬للاستثمار‭ ‬في‭ ‬الشركات‭ ‬الناشئة‭ ‬ (WBAF 2024) ، ‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬يومين،‭ ‬بفندق‭ ‬فورسيزونز‭ - ‬خليج‭ ‬البحرين،‭ ‬بمشاركة‭ ‬42‭ ‬دولة‭ ‬من‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬ونحو‭ ‬400‭ ‬مشارك‭.‬

ويُعد‭ ‬المؤتمر‭ ‬واحدًا‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬المؤتمرات‭ ‬العالمية‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال،‭ ‬ويشكل‭ ‬منصة‭ ‬عالمية‭ ‬للمناقشات‭ ‬حول‭ ‬الشمول‭ ‬المالي‭ ‬والابتكار‭ ‬ونمو‭ ‬الشركات‭ ‬الناشئة،‭ ‬ويوفر‭ ‬المؤتمر‭ ‬منصة‭ ‬مثالية‭ ‬لقادة‭ ‬الفكر‭ ‬والمستثمرين‭ ‬لتبادل‭ ‬الأفكار‭ ‬وإقامة‭ ‬شراكات‭ ‬جديدة،‭ ‬وبحث‭ ‬أفضل‭ ‬سبل‭ ‬التمويل‭ ‬للشركات‭ ‬الناشئة‭ ‬محليا‭ ‬وإقليميا‭ ‬وعالميا‭.‬

وسيركز‭ ‬المؤتمر‭ ‬على‭ ‬برنامج‭ ‬مكثف‭ ‬في‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬والابتكار‭ ‬والتكنولوجيا،‭ ‬ويشمل‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬الافتتاح‭ ‬الرسمي‭ ‬وثلاث‭ ‬طاولات‭ ‬مستديرة‭ ‬رفيعة‭ ‬المستوى‭ ‬تتناول‭ ‬مناقشات‭ ‬إقليمية‭ ‬حول‭ ‬أهم‭ ‬الملفات‭ ‬المطروحة،‭ ‬فيما‭ ‬يشمل‭ ‬اليوم‭ ‬الثاني‭ ‬برنامجًا‭ ‬مكثفًا‭ ‬يضم‭ ‬4‭ ‬منتديات‭ ‬و32‭ ‬متحدثا‭ ‬في‭ ‬موضوعات‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬القيادات‭ ‬النسائية‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال،‭ ‬والعلوم‭ ‬والتكنولوجيا،‭ ‬والشركات‭ ‬الناشئة،‭ ‬والتمويل‭ ‬الذكي،‭ ‬ومنتدى business ethics ، ‭ ‬كما‭ ‬يشتمل‭ ‬البرنامج‭ ‬على‭ ‬أربع‭ ‬ورش‭ ‬عمل‭ ‬متخصصة‭ ‬في‭ ‬الاستثمار‭ ‬وكيفية‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬التمويل‭ ‬الذكي‭ ‬للشركات‭ ‬الناشئة‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬المهمة‭ ‬التي‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬الاستدامة‭ ‬في‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال‭.‬

ومن‭ ‬أبرز‭ ‬أحداث‭ ‬المؤتمر‭ ‬مرحلة‭ ‬جمع‭ ‬الدعم‭ ‬والتمويل،‭ ‬إذستعرض‭ ‬100‭ ‬شركة‭ ‬ناشئة‭ ‬عالمية‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬حلولها‭ ‬المبتكرة‭ ‬أمام‭ ‬لجنة‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬المستثمرين‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬ما‭ ‬يخلق‭ ‬فرصة‭ ‬فريدة‭ ‬لجذب‭ ‬رؤوس‭ ‬الأموال‭ ‬وتوسيع‭ ‬نطاق‭ ‬أعمالهم‭. ‬وبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭ ‬سيشهد‭ ‬الحدث‭ ‬حضورًا‭ ‬دوليا‭ ‬قويا،‭ ‬مع‭ ‬وفود‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬وجمهورية‭ ‬الهند،‭ ‬وجمهورية‭ ‬كوريا،‭ ‬وكوت‭ ‬ديفوار،‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬النطاق‭ ‬العالمي‭ ‬لمهمة‭ ‬ WBAF لتعزيز‭ ‬الشمول‭ ‬المالي‭ ‬والابتكار‭.‬

وقالت‭ ‬فريال‭ ‬عبدالله‭ ‬ناس‭ ‬رئيس‭ ‬المؤسسة‭ ‬البحرينية‭ ‬لريادة‭ ‬الأعمال (BEO) ‭ ‬المدير‭ ‬الإقليمي‭ ‬ل ـ WBAF في‭ ‬البحرين‭: ‬‮«‬يمثل‭ ‬هذا‭ ‬المؤتمر‭ ‬فرصة‭ ‬فريدة‭ ‬للبحرين‭ ‬لعرض‭ ‬إمكاناتها‭ ‬كمركز‭ ‬إقليمي‭ ‬لريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬والابتكار،‭ ‬ونحن‭ ‬متحمسون‭ ‬للتواصل‭ ‬مع‭ ‬المستثمرين‭ ‬الدوليين‭ ‬وتمكين‭ ‬الشركات‭ ‬الناشئة‭ ‬المحلية‭ ‬من‭ ‬التطور‮»‬‭.‬

وأضافت‭: ‬‮«‬يهمنا‭ ‬استقطاب‭ ‬وتعزيز‭ ‬الحضور‭ ‬من‭ ‬رواد‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬والمنطقة،‭ ‬وتحفيزهم‭ ‬على‭ ‬الاستفادة‭ ‬بقوة‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬المهمة‭ ‬التي‭ ‬يتيحها‭ ‬المؤتمر‭ ‬بوجود‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬ممولي‭ ‬الاستثمارات‭ ‬الناشئة‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬المنطقة‭ ‬والعالم‮»‬‭.‬

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