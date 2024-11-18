الملك يهنئ الرئيس الأمريكي المنتخب ترامببحث تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البحرين وأمريكا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأكد‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬خلال‭ ‬الاتصال‭ ‬التطلع‭ ‬الدائم‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬وتنمية‭ ‬العلاقات‭ ‬التاريخية‭ ‬الوثيقة‭ ‬وتقوية‭ ‬الشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬الصديقة،‭ ‬وتطوير‭ ‬أوجه‭ ‬التعاون‭ ‬الوثيق‭ ‬والتنسيق‭ ‬والعمل‭ ‬المشترك‭ ‬البناء‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المجالات‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬المصالح‭ ‬المتبادلة‭ ‬للبلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الصديقين‭.‬

وأعرب‭ ‬جلالته‭ ‬عن‭ ‬تمنياته‭ ‬للشعب‭ ‬الأمريكي‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التطور‭ ‬والرقي‭ ‬والازدهار‭ ‬بقيادة‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬المنتخب‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭.‬

كما‭ ‬جرى‭ ‬بحث‭ ‬تطورات‭ ‬الأحداث‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬والجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬لاستعادة‭ ‬الاستقرار‭ ‬وتعزيز‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬المنتخب‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬على‭ ‬تهنئة‭ ‬جلالته‭ ‬ولما‭ ‬أبداه‭ ‬من‭ ‬مشاعر‭ ‬طيبة،‭ ‬متطلعًا‭ ‬إلى‭ ‬العمل‭ ‬مع‭ ‬جلالته‭ ‬لترسيخ‭ ‬روابط‭ ‬الصداقة‭ ‬العريقة‭ ‬وعلاقات‭ ‬الشراكة‭ ‬المتميزة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬المنفعة‭ ‬المشتركة‭.‬