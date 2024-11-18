الملك يهنئ الرئيس الأمريكي المنتخب ترامببحث تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البحرين وأمريكا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أجرى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم اتصالا هاتفيا بفخامة الرئيس دونالد ترامب الرئيس المنتخب للولايات المتحدة الأمريكية، هنأه فيه بمناسبة فوزه بثقة الشعب الأمريكي الصديق في انتخابات الرئاسة الأمريكية، متمنيًا لجلالته دوام التوفيق في مهامه.
وأكد جلالة الملك المعظم خلال الاتصال التطلع الدائم إلى تعزيز وتنمية العلاقات التاريخية الوثيقة وتقوية الشراكة الاستراتيجية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، وتطوير أوجه التعاون الوثيق والتنسيق والعمل المشترك البناء في جميع المجالات التي تعزز المصالح المتبادلة للبلدين والشعبين الصديقين.
وأعرب جلالته عن تمنياته للشعب الأمريكي تحقيق المزيد من التطور والرقي والازدهار بقيادة فخامة الرئيس المنتخب دونالد ترامب.
كما جرى بحث تطورات الأحداث التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة لاستعادة الاستقرار وتعزيز السلام في المنطقة.
من جانبه، أعرب فخامة الرئيس المنتخب دونالد ترامب عن شكره وتقديره لجلالة الملك المعظم على تهنئة جلالته ولما أبداه من مشاعر طيبة، متطلعًا إلى العمل مع جلالته لترسيخ روابط الصداقة العريقة وعلاقات الشراكة المتميزة بين البلدين الصديقين بما يحقق المنفعة المشتركة.
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