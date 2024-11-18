يقام لأول مرة في الشرق الأوسطافتتاح المنتدى العالمي لمنظمة الأمم المتحدة لسياحة فن الطهي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
وزيرة السياحة: البحرين تسجل نموا سياحيا بنسبة 25% في الزوار و32% في الإيرادات
سارة بوحجي: البحرين تضم أكثر من 155 مطعما سياحيا
تصوير: محمد سرحان
افتتحت فاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة السياحة امس المنتدى العالمي التاسع لسياحة الطهي 2024 بحضور الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي وزير الإعلام، وكل من زوراب بولوليكاشفيلي، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، وجوكس ماري آيزيجا، المدير العام لمركز الباسك للطهي، وعدد من السفراء والمسؤولين والمختصين في مجال الطهي.
ورحبت وزيرة السياحة في كلمتها الافتتاحية بالحضور في المنتدى العالمي لسياحة الطهي، الذي يُعد حدثًا مهمًا، حيث تستضيفه مملكة البحرين لأول مرة في الشرق الأوسط
وذكرت أن استضافة مملكة البحرين لهذا الحدث المهم ولأول مرة في الشرق الأوسط يعد إنجازاً بارزاً يعكس مكانة البحرين المتقدمة في قطاع السياحة العالمية.
وأشادت الوزيرة بالدعم الكبير من الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، مشيرةً إلى أن رؤية استراتيجية السياحة 2022-2026 مهدت الطريق لتحقيق هذا الإنجاز وجعل انعقاد المنتدى واقعاً على أرض المملكة.
كما أعربت الصيرفي عن شكرها لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة على ثقتها في اختيار مملكة البحرين لاستضافة هذا الحدث المرموق، مؤكدةً أن هذا الاختيار يعكس التزام المملكة بتطوير قطاع السياحة وإبراز تراثها الثقافي الغني وتقاليدها الطهوية المتنوعة.
وأشارت إلى أن قطاع السياحة في البحرين يشهد نمواً كبيراً، حيث أظهرت الإحصائيات لعام 2023 ارتفاعاً بنسبة 25 % في أعداد الزوار، و32 % في إيرادات السياحة، بالإضافة إلى نمو بنسبة 10.7 % في خدمات الإقامة والمأكولات، مؤكدةً أن هذه النتائج تُبرز الدور الاقتصادي الحيوي الذي تلعبه فنون الطهي.
وأوضحت الصيرفي أن المنتدى هذا العام يركز على تعزيز التنوع الاقتصادي والشمول من خلال سياحة فنون الطهي، مع التشديد على الممارسات المستدامة مثل تقليل هدر الطعام، وتشجيع المصادر المحلية، وتطبيق الحوكمة الفعالة في جميع مراحل سلسلة القيمة الغذائية، لضمان تحقيق نمو مستدام يعود بالفائدة على المجتمعات المحلية ويعزز تجربة الزوار.
وذكرت: »ان سياحة فنون الطهي ليست مجرد صناعة، بل هي جسر يربط بين الثقافات، ويحتفي بالتنوع، ويمكّن المجتمعات. ومع هذا التجمع التاريخي، نجدد التزامنا بمستقبل أكثر استدامة وترابطاً، وندعو الجميع الى التعاون والابتكار في سبيل رسم ملامح مستقبل مشرق لهذا القطاع الحيوي«.
وقالت سارة أحمد بوحجي، الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض: إن هناك إقبالاً كبيراً من الزوار سواء من داخل البحرين أو خارجها، مشيرة إلى أن العروض السياحية التي تقدمها المملكة تهدف إلى تشجيع السياحة في البحرين وتعزيز مكانتها على خارطة السياحة العالمية.
وأضافت بوحجي :نحن نعمل على إبراز السياحة في البحرين كمقصد سياحي مميز، ونسعى لتسليط الضوء على سياحة فن الطهي، حيث إن العديد من الأشخاص يسافرون لاكتشاف المأكولات المتنوعة، والمطبخ البحريني يملك إرثاً غنياً ومتنوعاً.
وأكدت بوحجي أن البحرين تمتلك بنية تحتية سياحية قوية، مشيرة إلى أن المملكة شهدت زيادة ملحوظة في عدد المطاعم السياحية، حيث تضم البحرين أكثر 155 مطعماً سياحيا، والعدد في تزايد مستمر وأضافت: «هناك ثقة كبيرة في الاستثمار السياحي في البحرين، ونحن نتطلع إلى المزيد من التطور والنمو في هذا القطاع».
واختتمت بوحجي تأكيدها بأهمية استدامة السياحة في البحرين، معربة عن أملها في تعزيز السياحة المستدامة وجعل البحرين وجهة.
وعبر جوكس ماري، المدير العام لمركز الباسك للطهي، عن إعجابه بالتطور الملحوظ في مجال سياحة الطهي بمملكة البحرين، مشيدًا بحسن الضيافة وكرم الاستقبال الذي لمسه منذ وصوله إلى المملكة. جاء ذلك خلال تصريح صحفي له ضمن فعاليات المنتدى العالمي التاسع لمنظمة الأمم المتحدة لسياحة فن الطهي، الذي تستضيفه البحرين هذا العام.
وقال ماري: «إنه لشرف كبير لي أن أكون هنا في مملكة البحرين، وأرى مثالاً آخر للتعاون المميز لمركز الباسك للطهي، ولقد شهدنا كيف أصبح فن الطهي ظاهرة عالمية متنامية تؤثر بشكل كبير في جذب السياح وخلق وجهات سياحية جديدة .«وأضاف :اليوم، كل دولة تسعى إلى أن تصبح وجهة سياحية مميزة من خلال الطهي، وهذا يعكس أهمية هذا القطاع في تطوير السياحة.
وأضاف ماري مبينا التحول الكبير في مفهوم فن الطهي، حيث قال: «أعتقد أن مفهوم فن الطهي قد تطور كثيراً، فلم يعد يتعلق فقط بإعداد الطعام، بل أصبح صناعة متكاملة تشمل السياحة، الضيافة، والتعليم، مما يفتح أبواباً اقتصادية وفرصاً مهنية كبيرة».
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