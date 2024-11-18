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يقام لأول مرة في الشرق الأوسطافتتاح المنتدى العالمي لمنظمة الأمم المتحدة لسياحة فن الطهي

11/18/2024 7:07:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) وزيرة السياحة: البحرين تسجل نموا سياحيا بنسبة 25% في الزوار و32% في الإيرادات

سارة بوحجي: البحرين تضم أكثر من 155 مطعما سياحيا


تصوير‭: ‬محمد‭ ‬سرحان‭ ‬

افتتحت‭ ‬فاطمة‭ ‬بنت‭ ‬جعفر‭ ‬الصيرفي‭ ‬وزيرة‭ ‬السياحة‭ ‬امس‭ ‬‭ ‬المنتدى‭ ‬العالمي‭ ‬التاسع‭ ‬لسياحة‭ ‬الطهي‭ ‬2024‭ ‬بحضور‭ ‬الدكتور‭ ‬رمزان‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬النعيمي‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام،‭ ‬وكل‭ ‬من‭ ‬زوراب‭ ‬بولوليكاشفيلي،‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمنظمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للسياحة،‭ ‬وجوكس‭ ‬ماري‭ ‬آيزيجا،‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لمركز‭ ‬الباسك‭ ‬للطهي،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬السفراء‭ ‬والمسؤولين‭ ‬والمختصين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطهي‭.‬


ورحبت‭ ‬وزيرة‭ ‬السياحة‭ ‬في‭ ‬كلمتها‭ ‬الافتتاحية‭ ‬بالحضور‭ ‬في‭ ‬المنتدى‭ ‬العالمي‭ ‬لسياحة‭ ‬الطهي،‭ ‬الذي‭ ‬يُعد‭ ‬حدثًا‭ ‬مهمًا،‭ ‬حيث‭ ‬تستضيفه‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط

وذكرت‭ ‬أن‭ ‬استضافة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لهذا‭ ‬الحدث‭ ‬المهم‭ ‬ولأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬يعد‭ ‬إنجازاً‭ ‬بارزاً‭ ‬يعكس‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬المتقدمة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬السياحة‭ ‬العالمية‭.‬

وأشادت‭ ‬الوزيرة‭ ‬بالدعم‭ ‬الكبير‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬الموقرة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬ورئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬مشيرةً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬رؤية‭ ‬استراتيجية‭ ‬السياحة‭ ‬2022‭-‬2026‭ ‬مهدت‭ ‬الطريق‭ ‬لتحقيق‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬وجعل‭ ‬انعقاد‭ ‬المنتدى‭ ‬واقعاً‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬المملكة‭.‬

كما‭ ‬أعربت‭ ‬الصيرفي‭ ‬عن‭ ‬شكرها‭ ‬لمنظمة‭ ‬السياحة‭ ‬العالمية‭ ‬التابعة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬على‭ ‬ثقتها‭ ‬في‭ ‬اختيار‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لاستضافة‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬المرموق،‭ ‬مؤكدةً‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الاختيار‭ ‬يعكس‭ ‬التزام‭ ‬المملكة‭ ‬بتطوير‭ ‬قطاع‭ ‬السياحة‭ ‬وإبراز‭ ‬تراثها‭ ‬الثقافي‭ ‬الغني‭ ‬وتقاليدها‭ ‬الطهوية‭ ‬المتنوعة‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬قطاع‭ ‬السياحة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬يشهد‭ ‬نمواً‭ ‬كبيراً،‭ ‬حيث‭ ‬أظهرت‭ ‬الإحصائيات‭ ‬لعام‭ ‬2023‭ ‬ارتفاعاً‭ ‬بنسبة‭ ‬25 % ‭ ‬في‭ ‬أعداد‭ ‬الزوار،‭ ‬و32 % ‭ ‬في‭ ‬إيرادات‭ ‬السياحة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬نمو‭ ‬بنسبة‭ ‬10‭.‬7 % ‭ ‬في‭ ‬خدمات‭ ‬الإقامة‭ ‬والمأكولات،‭ ‬مؤكدةً‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬النتائج‭ ‬تُبرز‭ ‬الدور‭ ‬الاقتصادي‭ ‬الحيوي‭ ‬الذي‭ ‬تلعبه‭ ‬فنون‭ ‬الطهي‭.‬

وأوضحت‭ ‬الصيرفي‭ ‬أن‭ ‬المنتدى‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬يركز‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬التنوع‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والشمول‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬سياحة‭ ‬فنون‭ ‬الطهي،‭ ‬مع‭ ‬التشديد‭ ‬على‭ ‬الممارسات‭ ‬المستدامة‭ ‬مثل‭ ‬تقليل‭ ‬هدر‭ ‬الطعام،‭ ‬وتشجيع‭ ‬المصادر‭ ‬المحلية،‭ ‬وتطبيق‭ ‬الحوكمة‭ ‬الفعالة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬مراحل‭ ‬سلسلة‭ ‬القيمة‭ ‬الغذائية،‭ ‬لضمان‭ ‬تحقيق‭ ‬نمو‭ ‬مستدام‭ ‬يعود‭ ‬بالفائدة‭ ‬على‭ ‬المجتمعات‭ ‬المحلية‭ ‬ويعزز‭ ‬تجربة‭ ‬الزوار‭.‬

وذكرت‭: ‬‮»‬ان‭ ‬سياحة‭ ‬فنون‭ ‬الطهي‭ ‬ليست‭ ‬مجرد‭ ‬صناعة،‭ ‬بل‭ ‬هي‭ ‬جسر‭ ‬يربط‭ ‬بين‭ ‬الثقافات،‭ ‬ويحتفي‭ ‬بالتنوع،‭ ‬ويمكّن‭ ‬المجتمعات‭. ‬ومع‭ ‬هذا‭ ‬التجمع‭ ‬التاريخي،‭ ‬نجدد‭ ‬التزامنا‭ ‬بمستقبل‭ ‬أكثر‭ ‬استدامة‭ ‬وترابطاً،‭ ‬وندعو‭ ‬الجميع‭ ‬الى‭ ‬التعاون‭ ‬والابتكار‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬رسم‭ ‬ملامح‭ ‬مستقبل‭ ‬مشرق‭ ‬لهذا‭ ‬القطاع‭ ‬الحيوي‮«‬‭.‬

وقالت‭ ‬سارة‭ ‬أحمد‭ ‬بوحجي،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض‭: ‬إن‭ ‬هناك‭ ‬إقبالاً‭ ‬كبيراً‭ ‬من‭ ‬الزوار‭ ‬سواء‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬البحرين‭ ‬أو‭ ‬خارجها،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬العروض‭ ‬السياحية‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬المملكة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تشجيع‭ ‬السياحة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬وتعزيز‭ ‬مكانتها‭ ‬على‭ ‬خارطة‭ ‬السياحة‭ ‬العالمية‭.‬

وأضافت‭ ‬بوحجي‭ :‬نحن‭ ‬نعمل‭ ‬على‭ ‬إبراز‭ ‬السياحة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬كمقصد‭ ‬سياحي‭ ‬مميز،‭ ‬ونسعى‭ ‬لتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬سياحة‭ ‬فن‭ ‬الطهي،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬يسافرون‭ ‬لاكتشاف‭ ‬المأكولات‭ ‬المتنوعة،‭ ‬والمطبخ‭ ‬البحريني‭ ‬يملك‭ ‬إرثاً‭ ‬غنياً‭ ‬ومتنوعاً‭.‬

وأكدت‭ ‬بوحجي‭ ‬أن‭ ‬البحرين‭ ‬تمتلك‭ ‬بنية‭ ‬تحتية‭ ‬سياحية‭ ‬قوية،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المملكة‭ ‬شهدت‭ ‬زيادة‭ ‬ملحوظة‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬المطاعم‭ ‬السياحية،‭ ‬حيث‭ ‬تضم‭ ‬البحرين‭ ‬أكثر‭ ‬155‭ ‬مطعماً‭ ‬سياحيا،‭ ‬والعدد‭ ‬في‭ ‬تزايد‭ ‬مستمر‭ ‬وأضافت‭: ‬‮«‬هناك‭ ‬ثقة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬الاستثمار‭ ‬السياحي‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬ونحن‭ ‬نتطلع‭ ‬إلى‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التطور‭ ‬والنمو‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‮»‬‭.‬

واختتمت‭ ‬بوحجي‭ ‬تأكيدها‭ ‬بأهمية‭ ‬استدامة‭ ‬السياحة‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬معربة‭ ‬عن‭ ‬أملها‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬السياحة‭ ‬المستدامة‭ ‬وجعل‭ ‬البحرين‭ ‬وجهة‭. ‬

وعبر‭ ‬جوكس‭ ‬ماري،‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لمركز‭ ‬الباسك‭ ‬للطهي،‭ ‬عن‭ ‬إعجابه‭ ‬بالتطور‭ ‬الملحوظ‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬سياحة‭ ‬الطهي‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بحسن‭ ‬الضيافة‭ ‬وكرم‭ ‬الاستقبال‭ ‬الذي‭ ‬لمسه‭ ‬منذ‭ ‬وصوله‭ ‬إلى‭ ‬المملكة‭. ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬تصريح‭ ‬صحفي‭ ‬له‭ ‬ضمن‭ ‬فعاليات‭ ‬المنتدى‭ ‬العالمي‭ ‬التاسع‭ ‬لمنظمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لسياحة‭ ‬فن‭ ‬الطهي،‭ ‬الذي‭ ‬تستضيفه‭ ‬البحرين‭ ‬هذا‭ ‬العام‭.‬

وقال‭ ‬ماري‭: ‬‮«‬إنه‭ ‬لشرف‭ ‬كبير‭ ‬لي‭ ‬أن‭ ‬أكون‭ ‬هنا‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وأرى‭ ‬مثالاً‭ ‬آخر‭ ‬للتعاون‭ ‬المميز‭ ‬لمركز‭ ‬الباسك‭ ‬للطهي،‭ ‬ولقد‭ ‬شهدنا‭ ‬كيف‭ ‬أصبح‭ ‬فن‭ ‬الطهي‭ ‬ظاهرة‭ ‬عالمية‭ ‬متنامية‭ ‬تؤثر‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬جذب‭ ‬السياح‭ ‬وخلق‭ ‬وجهات‭ ‬سياحية‭ ‬جديدة‭ .‬‮«‬وأضاف‭ :‬اليوم،‭ ‬كل‭ ‬دولة‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تصبح‭ ‬وجهة‭ ‬سياحية‭ ‬مميزة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الطهي،‭ ‬وهذا‭ ‬يعكس‭ ‬أهمية‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬السياحة‭.‬

وأضاف‭ ‬ماري‭ ‬مبينا‭ ‬التحول‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬مفهوم‭ ‬فن‭ ‬الطهي،‭ ‬حيث‭ ‬قال‭: ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬مفهوم‭ ‬فن‭ ‬الطهي‭ ‬قد‭ ‬تطور‭ ‬كثيراً،‭ ‬فلم‭ ‬يعد‭ ‬يتعلق‭ ‬فقط‭ ‬بإعداد‭ ‬الطعام،‭ ‬بل‭ ‬أصبح‭ ‬صناعة‭ ‬متكاملة‭ ‬تشمل‭ ‬السياحة،‭ ‬الضيافة،‭ ‬والتعليم،‭ ‬مما‭ ‬يفتح‭ ‬أبواباً‭ ‬اقتصادية‭ ‬وفرصاً‭ ‬مهنية‭ ‬كبيرة‮»‬‭.‬

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