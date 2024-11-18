ميناء خليفة بن سلمان يستضيف أول سفينة سياحية للموسم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل ميناء خليفة بن سلمان، الذي تديره شركة أي بي أم تيرمينالز، أول سفينة سياحية لموسم 2024-2025، مما يمثل بداية فصل جديد ومهم لنمو قطاع السياحة والتجارة في مملكة البحرين.
يتميز ميناء خليفة بن سلمان بمحطة سياحية حديثة مجهزة لاستقبال أكبر وأحدث السفن السياحية في العالم، مع تقديم خدمات متنوعة سلسة للجميع. من خلال موقعه الاستراتيجي وقدراته التشغيلية القوية، يسهم الميناء في تعزيز مكانة البحرين كوجهة رئيسية للسياحة البحرية العالمية، مما يدعم النمو الاقتصادي والثقافي للمملكة.
من جانبه أشاد ماثيو لوكهيرست، المدير التنفيذي لشركة أي بي أم تيرمينالز البحرين: «يسعدنا بدء الموسم السياحي الجديد في ميناء خليفة بن سلمان، مما يعكس التزامنا الدائم بتقديم خدمات استثنائية والنمو المستدام مع شركائنا من جميع الجهات الحكومية والإدارية من خلال تعزيز ودعم رؤية مملكة البحرين في أن تصبح مركزًا عالميًا للسياحة والتجارة».
من أبرز معالم هذا الموسم وصول السفينة «أم أس سي يروبيا» إحدى أكثر السفن السياحية تقدمًا من الناحية البيئية في العالم. حيث إنها تجسد الالتزام بالاستدامة البيئية، حيث تتميز بتقنيات عالية الكفاءة في استهلاك الطاقة وأنظمة مبتكرة تقلل من الانبعاثات الكربونية. الذي يتماشى مع استراتيجية شركة أي بي أم تيرمينالز العالمية للوصول إلى الحياد الكربوني، وكذلك مع أهداف البحرين الوطنية في مجال الاستدامة. من خلال دمج الممارسات الصديقة للبيئة في عملياتها، يواصل ميناء خليفة بن سلمان تعزيز السياحة والتجارة المستدامة في المنطقة.
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