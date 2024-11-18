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ميناء خليفة بن سلمان يستضيف أول سفينة سياحية للموسم

11/18/2024 7:07:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬ميناء‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان،‭ ‬الذي‭ ‬تديره‭ ‬شركة‭ ‬أي‭ ‬بي‭ ‬أم‭ ‬تيرمينالز،‭ ‬أول‭ ‬سفينة‭ ‬سياحية‭ ‬لموسم‭ ‬2024‭-‬2025،‭ ‬مما‭ ‬يمثل‭ ‬بداية‭ ‬فصل‭ ‬جديد‭ ‬ومهم‭ ‬لنمو‭ ‬قطاع‭ ‬السياحة‭ ‬والتجارة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

يتميز‭ ‬ميناء‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بمحطة‭ ‬سياحية‭ ‬حديثة‭ ‬مجهزة‭ ‬لاستقبال‭ ‬أكبر‭ ‬وأحدث‭ ‬السفن‭ ‬السياحية‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬مع‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬متنوعة‭ ‬سلسة‭ ‬للجميع‭. ‬من‭ ‬خلال‭ ‬موقعه‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬وقدراته‭ ‬التشغيلية‭ ‬القوية،‭ ‬يسهم‭ ‬الميناء‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬كوجهة‭ ‬رئيسية‭ ‬للسياحة‭ ‬البحرية‭ ‬العالمية،‭ ‬مما‭ ‬يدعم‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والثقافي‭ ‬للمملكة‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أشاد‭ ‬ماثيو‭ ‬لوكهيرست،‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬أي‭ ‬بي‭ ‬أم‭ ‬تيرمينالز‭ ‬البحرين‭: ‬‮«‬يسعدنا‭ ‬بدء‭ ‬الموسم‭ ‬السياحي‭ ‬الجديد‭ ‬في‭ ‬ميناء‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان،‭ ‬مما‭ ‬يعكس‭ ‬التزامنا‭ ‬الدائم‭ ‬بتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬استثنائية‭ ‬والنمو‭ ‬المستدام‭ ‬مع‭ ‬شركائنا‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬والإدارية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تعزيز‭ ‬ودعم‭ ‬رؤية‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تصبح‭ ‬مركزًا‭ ‬عالميًا‭ ‬للسياحة‭ ‬والتجارة‮»‬‭.‬

من‭ ‬أبرز‭ ‬معالم‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬وصول‭ ‬السفينة‭ ‬‮«‬أم‭ ‬أس‭ ‬سي‭ ‬يروبيا‮»‬‭ ‬إحدى‭ ‬أكثر‭ ‬السفن‭ ‬السياحية‭ ‬تقدمًا‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬البيئية‭ ‬في‭ ‬العالم‭. ‬حيث‭ ‬إنها‭ ‬تجسد‭ ‬الالتزام‭ ‬بالاستدامة‭ ‬البيئية،‭ ‬حيث‭ ‬تتميز‭ ‬بتقنيات‭ ‬عالية‭ ‬الكفاءة‭ ‬في‭ ‬استهلاك‭ ‬الطاقة‭ ‬وأنظمة‭ ‬مبتكرة‭ ‬تقلل‭ ‬من‭ ‬الانبعاثات‭ ‬الكربونية‭. ‬الذي‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬استراتيجية‭ ‬شركة‭ ‬أي‭ ‬بي‭ ‬أم‭ ‬تيرمينالز‭ ‬العالمية‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬الحياد‭ ‬الكربوني،‭ ‬وكذلك‭ ‬مع‭ ‬أهداف‭ ‬البحرين‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الاستدامة‭. ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دمج‭ ‬الممارسات‭ ‬الصديقة‭ ‬للبيئة‭ ‬في‭ ‬عملياتها،‭ ‬يواصل‭ ‬ميناء‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬تعزيز‭ ‬السياحة‭ ‬والتجارة‭ ‬المستدامة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

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