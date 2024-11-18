بالخطأ.. الشرطة الأمريكية تقتل رجلاً استنجد بها - فيديو

MENAFN - Khaberni) خبرني - بالخطأ.. لقي أب أربعيني من ولاية نيفادا الأمريكية حتفه برصاص الشرطة، بعدما اتصل بها طالباً النجدة من مقتحمين مسلحين.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اتصل براندون دورهام (43 عاماً) بقسم شرطة مدينة لاس فيغاس فجر الثلاثاء الماضي للإبلاغ عن شخصين مسلحين يسعيان إلى اقتحام منزله، وبأنّه سيختبئ مع ابنته (15 عاماً) في الحمام.

وعند وصول الشرطة إلى المنزل، لم يجدوا أحداً في الخارج، فاقتحموا الباب الأمامي ودخلوا متتبعين صوت صراخ ومواجهة مندلعة في أحد الأروقة.

في نهاية الرواق وجد الضابط ألكسندر بوكمان (26 عاماً) رجلين يتعاركان أحدهما يرتدي ملابسه الداخلية فقط والآخر سترة حمراء بغطاء رأس وجاكيت سوداء، وبينهما سكين يتصارعان لإسقاطها.





مالك المنزل مُصاب

وفي مقطع فيديو، يمكن سماع صراخ الضابط بوكمان، وهو يطلب إسقاط السكين مراراً، ولا تمر إلا ثوانٍ، حتى يُطلق النار من سلاحه، فيُصيب الرجل العاري في رأسه، فسقط الرجلان على الأرض، دون أن يُصاب الذي يرتدي الملابس الحمراء بأذى.

بل حاول رمي الضابط بوكمان بالسكين، فسارع الضابط إلى إطلاق 5 طلقات تحذيرية، وسرعان ما تبيّن أن الضحية هو مالك المنزل براندون، فسارع المسعفون إلى محاولة إنقاذه، لكن أعلنت وفاته في موقع الحدث.





الانتحار على يد الشرطة

تبيّن أن المقتحم امرأة تدعى أليخاندرا بودرو (31 عاماً)، فاعتقلها الضباط ووجهوا إليه مجموعة تهم: اقتحام منزل والاعتداء بسلاح فتاك، ممارسة العنف المنزلي، والتجاهل المتعمد لسلامة الأشخاص مما يؤدي إلى الوفاة، إضافة إلى إساءة معاملة الأطفال وتعريضهم للخطر.

وفيما لا تزال التحقيقات مستمرة حتى معرفة سبب اقتحام أليخاندرا لمنزل براندون، ومدى علاقتها به، أفادت مصادر مقربة من التحقيقات بأنّ المرأة لجأت إلى ما يُسمى "الانتحار على يد الشرطة"، حيث تقتحم منزل شخص غريب بهدف حضور الشرطة وإطلاق النار عليها.





معاقبة الضابط

تستمر التحقيقات من أجل كشف ملابسات القضية، خاصة بعد سقوط قتيل خطأ على يد ضابط تم توقيفه عن العمل ريثما تنتهي التحقيقات، حيث أكدت ابنة براندون إيزابيلا أن الضابط بوكمان كان متسرعاً، ولم يسمع ولا كلمة من والدها.

تجري إدارة شرطة مدينة لاس فيجاس الآن تحقيقًا داخليًا في حادث إطلاق النار، وسيحدد مكتب المدعي العام لمقاطعة كلارك في النهاية ما إذا كان سيتم توجيه تهم جنائية ضد الضابط بوكمان.







