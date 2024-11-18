الحلبة بحبة البركة مشروب مذهل يغير حياتك

MENAFN - Khaberni) خبرني - في حين أن كلاً من الحلبة والبذور السوداء تشتركان في بعض الخصائص والفوائد الصحية المحتملة، إلا أنها نباتات مميزة ذات خصائص واستخدامات فريدةويعد المشروب الذي يجمع بين الحلبة وحبة البركة من أهم المشروبات التي لديها فوائد كبيرة بحسب موقع HEALTHLINE

الحلبة: هي من البقوليات موطنها منطقة البحر الأبيض المتوسط والهند، يزرع الآن في جميع أنحاء العالم. تستخدم بذوره وأوراقه لأغراض الطهي والطب

حبة البركة: نبات مزهر مصدره الشرق الأوسط وجنوب غرب آسيا. البذور السوداء هي الجزء الأساسي المستخدم في التطبيقات الطبية والطهي.النكهة والرائحة:

الحلبة: لها رائحة ونكهة مريرة بعض الشيء. تصبح نكهتها أكثر نفاذية عند طهيها.أما حبة البركة تمتلك طعمًا مليئًا بالفلفل والمر قليلاً ولاذعًا مع رائحة مميزة غالبًا ما توصف بأنها ترابية أو حارة أو حتى تشبه البصل.

استخدامات الطهي: الحلبة: تستخدم في الكاري والخبز وخلطات التوابل وتضيف الحلبة الأرضية الطعم والنكهة إلى الأطباق وكذلك حبة البركة التي غالبًا ما تستخدم كاملة في المطبخ الشرق أوسطي والهندي. كما أنها شائعة في الخبز والزبادي وتوابل للخضروات واللحوم.

الفوائد الصحية لمشروب الحلبة بحبة البركة : الحلبة: تُستخدم تقليديًا لدعم الجهاز الهضمي والتحكم في نسبة السكر في الدم وتعزيز الرضاعة. قد يكون لها أيضًا خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة وخفض الكوليسترول فيما تمتلك حبة البركة خصائص محتملة مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا ومضادة للأكسدة. تشير الدراسات إلى أن حبة البركة لها دور كبير في تعزيز المناعة والتحكم في نسبة السكر في الدم وصحة الجهاز التنفسي.