(الداخلية) الكويتية: ضبط شبكة دولية تعمل على ترويج المخدرات

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 18 - 11 (كونا) -- أعلنت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الإثنين ضبط شبكة دولية "من الجنسية الآسيوية" تعمل على ترويج المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في مناطق متفرقة من البلاد وذلك بتنسيق وتوجيهات من شبكة دولية خارجية.
وقالت (الداخلية) في بيان صحفي إنه تم ضبط 7 متهمين بحوزتهم نحو 16 كيلوغراما من المواد المخدرة المختلفة ونحو 9 آلاف قرص مؤثرات عقلية و9 موازين حساسة.
وأشارت إلى إحالة المتهمين والمضبوطات إلى نيابة المخدرات والخمور لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم.
وأفادت بأن ذلك يأتي في إطار الجهود الأمنية المستمرة للإدارة العامة لمكافحة المخدرات في التصدي لتجار ومهربي المخدرات.
وشددت على مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لضبط كل من تسول له نفسه جلب أو الاتجار بالمواد المخدرة والالتزام بحماية المجتمع والحفاظ عليه من خطر هذه الآفة الخطيرة. (النهاية)
ع ج ر / م ص ع
MENAFN18112024000071011013ID1108898735
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