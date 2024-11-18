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(الداخلية) الكويتية: ضبط شبكة دولية تعمل على ترويج المخدرات

11/18/2024 2:41:44 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 18 - 11 (كونا) -- أعلنت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الإثنين ضبط شبكة دولية "من الجنسية الآسيوية" تعمل على ترويج المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في مناطق متفرقة من البلاد وذلك بتنسيق وتوجيهات من شبكة دولية خارجية.
وقالت (الداخلية) في بيان صحفي إنه تم ضبط 7 متهمين بحوزتهم نحو 16 كيلوغراما من المواد المخدرة المختلفة ونحو 9 آلاف قرص مؤثرات عقلية و9 موازين حساسة.
وأشارت إلى إحالة المتهمين والمضبوطات إلى نيابة المخدرات والخمور لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم.
وأفادت بأن ذلك يأتي في إطار الجهود الأمنية المستمرة للإدارة العامة لمكافحة المخدرات في التصدي لتجار ومهربي المخدرات.
وشددت على مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لضبط كل من تسول له نفسه جلب أو الاتجار بالمواد المخدرة والالتزام بحماية المجتمع والحفاظ عليه من خطر هذه الآفة الخطيرة. (النهاية)

ع ج ر / م ص ع


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