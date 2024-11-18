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وزير (البلدية): التعاون بين قطاعات بلدية الكويت للارتقاء بالعمل وتحقيق الأهداف المنشودة

11/18/2024 2:41:42 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 18 - 11 (كونا) -- أكد وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري اليوم الإثنين أهمية التعاون بين قطاعات بلدية الكويت بما يسهم في الارتقاء بالعمل وتحقيق الأهداف المنشودة.
جاء ذلك في تصريح نقله بيان صادر عن بلدية الكويت عقب اجتماع الوزير المشاري مع قياديي (البلدية) مؤكدا ضرورة مد يد التعاون بين مختلف القطاعات.
ووفق البيان فقد أكد الوزير المشاري أهمية خلق بيئة تنافسية بين أفرع (البلدية) في مختلف المحافظات وتفعيل التوزيع الجغرافي للموظفين لرصد المخالفات فضلا عن مواصلة الحملات التوعوية بشأن الالتزام باللوائح والنظم.
كما أكد وزير (البلدية) ضرورة إنجاز عقود النظافة الجديدة بمواصفات تميزها عن سابقاتها من حيث الآليات والأيدي العاملة.
يذكر أن بلدية الكويت قد اعتمدت في سبتمبر الماضي تمديد عقود النظافة الحالية ستة أشهر إلى حين طرح العقود الجديدة المتوقع لها بنهاية العام الجاري. (النهاية)

ط م س / م ص ع


MENAFN18112024000071011013ID1108898734

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