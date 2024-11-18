وزير (البلدية): التعاون بين قطاعات بلدية الكويت للارتقاء بالعمل وتحقيق الأهداف المنشودة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 18 - 11 (كونا) -- أكد وزير
الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري اليوم الإثنين أهمية التعاون بين قطاعات بلدية الكويت بما يسهم في الارتقاء بالعمل وتحقيق الأهداف المنشودة.
جاء ذلك في تصريح نقله بيان صادر عن بلدية الكويت عقب اجتماع الوزير المشاري مع قياديي (البلدية) مؤكدا ضرورة مد يد التعاون بين مختلف القطاعات.
ووفق البيان فقد أكد الوزير المشاري أهمية خلق بيئة تنافسية بين أفرع (البلدية) في مختلف المحافظات وتفعيل التوزيع الجغرافي للموظفين لرصد المخالفات فضلا عن مواصلة الحملات التوعوية بشأن الالتزام باللوائح والنظم.
كما أكد وزير (البلدية) ضرورة إنجاز عقود النظافة الجديدة بمواصفات تميزها عن سابقاتها من حيث الآليات والأيدي العاملة.
يذكر أن بلدية الكويت قد اعتمدت في سبتمبر الماضي تمديد عقود النظافة الحالية ستة أشهر إلى حين طرح العقود الجديدة المتوقع لها بنهاية العام الجاري. (النهاية)
ط م س / م ص ع
MENAFN18112024000071011013ID1108898734
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