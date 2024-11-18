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لبنان: 35 قتيلا و143 جريحا حصيلة ضحايا غارات الاحتلال الإسرائيلي خلال ال24 ساعة الماضية

11/18/2024 2:41:42 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 18 - 11 (كونا) -- أعلن لبنان اليوم الاثنين مقتل 35 شخصا وإصابة 143 آخرين بتجدد الغارات التي يشنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مناطق وبلدات مختلفة من لبنان ما يرفع حصيلة الضحايا إلى 3516 قتيلا و 14929 جريحا.
وقال منسق لجنة الطوارئ الحكومية وزير البيئة اللبناني الدكتور ناصر ياسين في تقرير إن حصيلة ضحايا غارات الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 35 قتيلا و 143 جريحا ليرتفع العدد الإجمالي منذ بدء اعتداءات قوات الاحتلال في الثامن من أكتوبر من العام الماضي الى 3516 قتيلا و 14929 جريحا.
وأضاف تقرير لجنة الطوارئ الحكومية أنه خلال ال48 ساعة الماضية تم تسجيل 300 غارة جوية معادية للاحتلال الإسرائيلي على مناطق مختلفة من لبنان معظمها في (النبطية) و(الجنوب) و(البقاع) ليصل العدد الإجمالي للاعتداءات منذ بداية العدوان الى 13522 اعتداء.
واوضح التقرير انه تم فتح 1173 مركزا لاستقبال النازحين منها 981 مركزا "وصلت للحد الأقصى من قدرتها الاستيعابية" مشيرا الى ان حركة النزوح مستمرة من المناطق التي تتعرض لاعتداءات قوات الاحتلال الاسرائيلية.
واشار الى ان العدد الإجمالي للنازحين وصل الى 187992 نازحا منها (44322 عائلة) في مراكز الايواء لافتا الى ان النسبة الأعلى للنازحين تركزت في محافظة (جبل لبنان) وبيروت.
كما أنه منذ ال23 من سبتمبر الماضي سجل الامن العام اللبناني عبور 385555 مواطنا سوريا و225328 مواطنا لبنانيا الى الأراضي السورية.
ويشهد لبنان منذ اكتوبر من العام الماضي مواجهات عسكرية يومية مع قوات الاحتلال الاسرائيلي اخذت حدتها تتصاعد الى ان تحولت منذ ال23 سبتمبر الماضي الى غارات جوية عنيفة يشنها طيران الاحتلال الاسرائيلي على مختلف المناطق موقعا خسائر بشرية ومادية كبيرة. (النهاية)

ف ز / م م ج




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