لبنان: 35 قتيلا و143 جريحا حصيلة ضحايا غارات الاحتلال الإسرائيلي خلال ال24 ساعة الماضية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بيروت - 18 - 11 (كونا) -- أعلن لبنان اليوم الاثنين مقتل 35 شخصا وإصابة 143 آخرين بتجدد الغارات التي يشنها طيران
الاحتلال الإسرائيلي على مناطق وبلدات مختلفة من لبنان ما يرفع حصيلة الضحايا إلى 3516 قتيلا و 14929 جريحا.
وقال منسق لجنة الطوارئ الحكومية وزير
البيئة اللبناني الدكتور ناصر ياسين في تقرير إن حصيلة ضحايا غارات الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 35 قتيلا و 143 جريحا ليرتفع العدد الإجمالي منذ بدء اعتداءات قوات الاحتلال في الثامن من أكتوبر من العام الماضي الى 3516 قتيلا و 14929 جريحا.
وأضاف تقرير لجنة الطوارئ الحكومية أنه خلال ال48 ساعة الماضية تم تسجيل 300 غارة جوية معادية للاحتلال الإسرائيلي على مناطق مختلفة من لبنان معظمها في (النبطية) و(الجنوب) و(البقاع) ليصل العدد الإجمالي للاعتداءات منذ بداية العدوان الى 13522 اعتداء.
واوضح التقرير انه تم فتح 1173 مركزا لاستقبال النازحين منها 981 مركزا "وصلت للحد الأقصى من قدرتها الاستيعابية" مشيرا الى ان حركة النزوح مستمرة من المناطق التي تتعرض لاعتداءات قوات الاحتلال الاسرائيلية.
واشار الى ان العدد الإجمالي للنازحين وصل الى 187992 نازحا منها (44322 عائلة) في مراكز الايواء لافتا الى ان النسبة الأعلى للنازحين تركزت في محافظة (جبل لبنان) وبيروت.
كما أنه منذ ال23 من سبتمبر الماضي سجل الامن العام اللبناني عبور 385555 مواطنا سوريا و225328 مواطنا لبنانيا الى الأراضي السورية.
ويشهد لبنان منذ اكتوبر من العام الماضي مواجهات عسكرية يومية مع قوات الاحتلال الاسرائيلي اخذت حدتها تتصاعد الى ان تحولت منذ ال23 سبتمبر الماضي الى غارات جوية عنيفة يشنها طيران الاحتلال الاسرائيلي على مختلف المناطق موقعا خسائر بشرية ومادية كبيرة. (النهاية)
ف ز / م م ج
MENAFN18112024000071011013ID1108898733
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