بريطانيا تحظر الطيران الايراني الوطني لدعم طهران العسكري لروسيا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
لندن - 18 - 11 (كونا) –- أعلنت وزارة الخارجية البريطانية اليوم الاثنين فرض عقوبات جديدة تشمل تجميد أصول شركة الطيران الإيراني الوطني الحكومي وتقييد خدماتها الجوية التجارية المباشرة من وإلى المملكة المتحدة وذلك بسبب "قيام طهران بنقل صواريخ
باليستية إلى روسيا في سبتمبر الماضي".
وذكرت الوزارة في بيان أن العقوبات تمتد أيضا لتشمل تجميد أصول (خطوط شحن الجمهورية الإسلامية الإيرانية) وهي ناقل الشحن الوطني إلى جانب حظر دخول سفينة شحن روسية وذلك بسبب دورها في دعم قطاع الدفاع الإيراني ونقل الأسلحة إلى روسيا.
من جانب آخر أشار البيان الى أن وزير
الخارجية البريطاني ديفيد لامي "سيترأس جلسة لمجلس الأمن حيث سيؤكد في كلمته التزام المملكة المتحدة بدعم أوكرانيا والعمل على ضمان تحقيق الأمن الدائم في منطقة الشرق الأوسط". (النهاية)
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