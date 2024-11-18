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بريطانيا تحظر الطيران الايراني الوطني لدعم طهران العسكري لروسيا

11/18/2024 2:41:42 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 18 - 11 (كونا) –- أعلنت وزارة الخارجية البريطانية اليوم الاثنين فرض عقوبات جديدة تشمل تجميد أصول شركة الطيران الإيراني الوطني الحكومي وتقييد خدماتها الجوية التجارية المباشرة من وإلى المملكة المتحدة وذلك بسبب "قيام طهران بنقل صواريخ باليستية إلى روسيا في سبتمبر الماضي".
وذكرت الوزارة في بيان أن العقوبات تمتد أيضا لتشمل تجميد أصول (خطوط شحن الجمهورية الإسلامية الإيرانية) وهي ناقل الشحن الوطني إلى جانب حظر دخول سفينة شحن روسية وذلك بسبب دورها في دعم قطاع الدفاع الإيراني ونقل الأسلحة إلى روسيا.
من جانب آخر أشار البيان الى أن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي "سيترأس جلسة لمجلس الأمن حيث سيؤكد في كلمته التزام المملكة المتحدة بدعم أوكرانيا والعمل على ضمان تحقيق الأمن الدائم في منطقة الشرق الأوسط". (النهاية)

ن ب ش / ح م ف



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