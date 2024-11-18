(يونسكو): وضع 34 من الممتلكات الثقافية في لبنان تحت الحماية المعززة المؤقتة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
باريس - 18 - 11 (كونا) -- أعلنت لجنة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) لحماية الممتلكات الثقافية اليوم الاثنين منح "حماية معززة مؤقتة" ل34 ملكية ثقافية في لبنان في حالة النزاع المسلح ومنح مساعدة مالية دولية لدعم تنفيذ تدابير التراث الطارئة.
وقالت المديرة العامة للمنظمة أودري أزولاي في بيان إن (يونسكو) "لديها تعاون عميق وطويل الأمد مع لبنان" مؤكدة ان المنظمة الأممية لن تدخر أي جهد لتقديم كل الخبرة والمساعدة اللازمة لحماية تراثه الاستثنائي.
وأضافت "بناء على طلب السلطات اللبنانية عقدت (يونسكو) جلسة استثنائية للجنة حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح في 30 أكتوبر الماضي ما نتج عنه الإدراج المؤقت ل34 من الممتلكات الثقافية اللبنانية في القائمة الدولية للممتلكات الثقافية الخاضعة للحماية المعززة بما فيها مواقع التراث العالمي في (بعلبك) و(صور) التي تعرضت للهجمات أخيرا".
وأكدت ان هذه الممتلكات الثقافية ال34 تتمتع الآن "بأعلى مستوى من الحصانة ضد الهجوم والاستخدام لأغراض عسكرية" معتبرة ان عدم الامتثال لهذه البنود سيشكل "انتهاكات خطيرة" لاتفاقية (لاهاي) عام 1954 كما سيشكل "سببا محتملا للملاحقة القضائية".
وأوضحت ان الموقعين الخاضعين لـ"الحماية المعززة المؤقتة" سيتلقيان مساعدة فنية ومالية من (يونسكو) لتعزيز حمايتهما القانونية وتحسين تدابير توقع المخاطر وإدارتها بالإضافة إلى توفير المزيد من التدريب لمديري المواقع في هذا المجال.
وذكرت ان "الحماية المعززة المؤقتة" ستساعد أيضا في إرسال إشارة إلى المجتمع الدولي بأكمله حول الحاجة الملحة لحماية هذه المواقع.
وبينت ان هذه المبادرة الطارئة تأتي في إطار اتفاقية (يونسكو) بشأن حماية الملكية الثقافية عام 1954 وبروتوكولها الثاني الذي تم وضعه في عام 1999 ومن هذا المنطلق تكتمل الإجراءات التي اتخذتها المنظمة بالفعل في الأسابيع الأخيرة لحماية التراث الثقافي في لبنان.
وذكرت انه منذ اندلاع الأعمال العدائية ظلت (يونسكو) على اتصال وثيق مع مديري المواقع والمهنيين الثقافيين والسلطات الوطنية حيث عرضت المنظمة دعمها في تحديد تدابير الطوارئ وحصر مجموعات المتاحف ونقل الأعمال التي يمكن وضعها في أماكن آمنة في لبنان.
وأضافت ان (يونسكو) تقوم برصد المواقع التاريخية والتراثية عبر الأقمار الصناعية من أجل تقييم حالة صونها وأي أضرار لحقت بها وذلك بالشراكة مع مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية.
وفي هذا الصدد أنشأت (يونسكو) برنامجا طارئا للبنان يشمل قطاعات الثقافة والتعليم والمعلومات والاتصالات حيث دعت المنظمة الدول الأعضاء فيها إلى دعم تنفيذ هذا البرنامج بالمساهمات المالية. (النهاية)
م ع / ر س
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