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(يونسكو): وضع 34 من الممتلكات الثقافية في لبنان تحت الحماية المعززة المؤقتة

11/18/2024 2:41:42 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 18 - 11 (كونا) -- أعلنت لجنة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) لحماية الممتلكات الثقافية اليوم الاثنين منح "حماية معززة مؤقتة" ل34 ملكية ثقافية في لبنان في حالة النزاع المسلح ومنح مساعدة مالية دولية لدعم تنفيذ تدابير التراث الطارئة.
وقالت المديرة العامة للمنظمة أودري أزولاي في بيان إن (يونسكو) "لديها تعاون عميق وطويل الأمد مع لبنان" مؤكدة ان المنظمة الأممية لن تدخر أي جهد لتقديم كل الخبرة والمساعدة اللازمة لحماية تراثه الاستثنائي.
وأضافت "بناء على طلب السلطات اللبنانية عقدت (يونسكو) جلسة استثنائية للجنة حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح في 30 أكتوبر الماضي ما نتج عنه الإدراج المؤقت ل34 من الممتلكات الثقافية اللبنانية في القائمة الدولية للممتلكات الثقافية الخاضعة للحماية المعززة بما فيها مواقع التراث العالمي في (بعلبك) و(صور) التي تعرضت للهجمات أخيرا".
وأكدت ان هذه الممتلكات الثقافية ال34 تتمتع الآن "بأعلى مستوى من الحصانة ضد الهجوم والاستخدام لأغراض عسكرية" معتبرة ان عدم الامتثال لهذه البنود سيشكل "انتهاكات خطيرة" لاتفاقية (لاهاي) عام 1954 كما سيشكل "سببا محتملا للملاحقة القضائية".
وأوضحت ان الموقعين الخاضعين لـ"الحماية المعززة المؤقتة" سيتلقيان مساعدة فنية ومالية من (يونسكو) لتعزيز حمايتهما القانونية وتحسين تدابير توقع المخاطر وإدارتها بالإضافة إلى توفير المزيد من التدريب لمديري المواقع في هذا المجال.
وذكرت ان "الحماية المعززة المؤقتة" ستساعد أيضا في إرسال إشارة إلى المجتمع الدولي بأكمله حول الحاجة الملحة لحماية هذه المواقع.
وبينت ان هذه المبادرة الطارئة تأتي في إطار اتفاقية (يونسكو) بشأن حماية الملكية الثقافية عام 1954 وبروتوكولها الثاني الذي تم وضعه في عام 1999 ومن هذا المنطلق تكتمل الإجراءات التي اتخذتها المنظمة بالفعل في الأسابيع الأخيرة لحماية التراث الثقافي في لبنان.
وذكرت انه منذ اندلاع الأعمال العدائية ظلت (يونسكو) على اتصال وثيق مع مديري المواقع والمهنيين الثقافيين والسلطات الوطنية حيث عرضت المنظمة دعمها في تحديد تدابير الطوارئ وحصر مجموعات المتاحف ونقل الأعمال التي يمكن وضعها في أماكن آمنة في لبنان.
وأضافت ان (يونسكو) تقوم برصد المواقع التاريخية والتراثية عبر الأقمار الصناعية من أجل تقييم حالة صونها وأي أضرار لحقت بها وذلك بالشراكة مع مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية.
وفي هذا الصدد أنشأت (يونسكو) برنامجا طارئا للبنان يشمل قطاعات الثقافة والتعليم والمعلومات والاتصالات حيث دعت المنظمة الدول الأعضاء فيها إلى دعم تنفيذ هذا البرنامج بالمساهمات المالية. (النهاية)

م ع / ر س



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