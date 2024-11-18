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المنتدى العالمي لـ(سياحة فن الطهي) ينطلق لأول مرة بالشرق الأوسط في المنامة بمشاركة دولة الكويت

11/18/2024 2:41:42 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 18 - 11 (كونا) -- انطلق المنتدى العالمي التاسع لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة (سياحة فن الطهي 2024) في العاصمة البحرينية المنامة اليوم الاثنين والذي يقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط بحضور عدد من صناع القرار والخبراء في قطاع السياحة من مختلف دول العالم بينها دولة الكويت.
وقالت وزيرة السياحة البحرينية فاطمة الصيرفي في كلمة لها خلال افتتاح المنتدى إن هذا الاجتماع يأتي بهدف استكشاف الإمكانات التحويلية لسياحة فن الطهي وإدراكا لدورها الحيوي في المشهد السياحي العالمي.
وبينت الصيرفي أن المنتدى يأتي هذا العام ليؤكد قدرة سياحة فن الطهي على دفع التنوع الاقتصادي والشمول مع التأكيد على مشاركة أصحاب المصلحة على كل مستوى من مستويات سلسلته القيمة من خلال دمج الممارسات المستدامة في جميع أنحاء سلسلة الغذاء مثل الحد من هدر الغذاء والتركيز على المصادر المحلية وضمان الحوكمة الفعالة.
ولفتت الى ان ذلك يمكن من شق طريق نحو النمو المستدام الذي يعود بالنفع على المجتمعات ويعزز تجربة الزائر.
واعربت عن ترحيب البحرين بالعالم في هذا التجمع التاريخي إيمانا بأن سياحة فن الطهي هي أكثر من مجرد صناعة إذ تمثل جسرا يربط الثقافات ويحتفل بالتنوع ويمكن المجتمعات مما يؤكد الالتزام المشترك بمستقبل أكثر استدامة وترابطا.
وبينت أن هذا المنتدى يمثل فرصة للتعاون والابتكار ويشكيل مستقبل سياحي لفن الطهي لافتة إلى العمل على إنشاء قطاع سياحة فن الطهي أكثر استدامة وشمولا لا يعود بالنفع على مناطقنا فحسب بل يثري المجتمع العالمي ككل.
من ناحيته قال ممثل وزير الاعلام والثقافة الوكيل المساعد لقطاع السياحة في وزارة الاعلام الكويتية اسامة المخيال خلال مشاركته في جلسة المنتدى الحوارية ان سياحة الطهي تعد واحدة من اهم المجالات في القطاع السياحي واكثرها نموا.
واشار المخيال الى ما شهده العالم خلال السنوات الاخيرة من ارتفاع ملحوظ في الطلب على تجارب سياحة الطهي التي اصبحت جزءا من الهوية السياحية التي تتميز بها الدول كنوع من انواع السياحة.
واضاف ان سياحة الطهي ليست مجرد وسيلة لتلبية شغف الزوار بالطعام بل اصبحت اداة لخلق تجارب ثقافية متكاملة ولتعزيز التواصل بين الشعوب ولتوفير فرص عمل متنوعة في قطاع المطاعم والمقاهي وابراز المنتجات المحلية والممارسات المستدامة التي تتبناها المجتمعات المختلفة.
واوضح ان سياحة الطهي تعد بمثابة بوابة لاكتشاف السياح ثقافات الشعوب عبر تذوق الاطباق المحلية والاطلاع على تقاليدها في اعداد الطعام.
واكد المخيال ‏حرص دولة الكويت على دعم أصحاب المشاريع الصغيرة المهتمين بفن الطهي الكويتي مايمكنهم من الوصول إلى مختلف الدول العربية والعالمية.
‏ولفت إلى أن المطبخ الكويتي غني بالأطباق المختلفة والحلويات علاوة عن تميزه بالبهارات موضحا ان ذلك ناتج عن عدة عوامل اهمها موقع الكويت الجغرافي ما يعتبر جزءا من تاريخها وتراثها.
وتناولت النسخة التاسعة من المنتدى عددا من المحاور المهمة كتسويق العلامات التجارية للوجهات من خلال فنون الطهي والسياسات اللازمة لتعزيز سياحة الطهي ودمج الممارسات المستدامة في سلسلة الغذاء ودبلوماسية فن الطهي كأداة لنشر الثقافة الدولية.
كما يبحث المنتدى التعرف على الحلول المبتكرة لاستدامة الصناعة والتوجه نحو المجتمعات المحلية والتكنولوجيا ودورها في تشكيل مستقبل سياحة الأغذية بالإضافة لدراسة الاتجاهات المستقبلية وتجارب الطهي الثقافية.
وتستضيف البحرين المنتدى في الفترة من 18 إلى 19 نوفمبر الجاري وذلك بالتعاون بين هيئة البحرين للسياحة والمعارض ومنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة. (النهاية)

خ ن ع / ف ا س




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