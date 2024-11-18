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عازفة التشيلو العمانية مريم المنجية تتألق في مركز (جابر الثقافي) ضمن مهرجان الموسيقى الدولي الـ24

11/18/2024 2:41:41 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 18 - 11 (كونا) -- تألقت عازفة التشيلو الأولى في سلطنة عمان مريم المنجية في أمسية موسيقية مميزة في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى الدولي الـ24 الذي ينظمه المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الكويتي.
وقالت المنجية في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الموسيقى تمثل جسرا ثقافيا يربط الشعوب معربة عن شكرها للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب على هذه الدعوة التي أتاحت لها فرصة التفاعل مع الجمهور الكويتي وتقديم فنها في هذا "الصرح الثقافي المميز".
وشهدت الأمسية حضورا لافتا من عشاق الموسيقى الذين استمتعوا بالعزف الساحر للمنجية التي قدمت مجموعة مختارة من المقطوعات الكلاسيكية والعالمية إضافة إلى أعمال مستوحاة من التراث العربي والخليجي لتبرز من خلالها روح الإبداع والتنوع الفني الذي يتميز به هذا المهرجان.
و(التشيلو) ليست مجرد أداة موسيقية بل هي وسيلة للتعبير عن المشاعر والتواصل مع الجمهور وهو ما أثبتته مريم المنجية خلال أدائها المبهر على خشبة مسرح جابر العلي.
يذكر أن مهرجان الموسيقى الدولي الـ24 انطلق مساء أمس برعاية وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري ويواصل تقديم أمسياته وفعالياته المتنوعة حتى يوم الجمعة المقبل.
ويهدف المهرجان إلى الاحتفاء بالإرث الموسيقي المحلي والعالمي من خلال استضافة نخبة من الفنانين والعازفين من مختلف أنحاء العالم.
ويشهد المهرجان في دورته الحالية أمسيات موسيقية متنوعة وورش عمل وندوات فكرية تهدف إلى تعزيز الفهم الموسيقي وتبادل الخبرات بين الفنانين والجمهور. (النهاية)

ش ه د


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