عازفة التشيلو العمانية مريم المنجية تتألق في مركز (جابر الثقافي) ضمن مهرجان الموسيقى الدولي الـ24

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 18 - 11 (كونا) -- تألقت عازفة التشيلو الأولى في سلطنة عمان مريم المنجية في أمسية موسيقية مميزة في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى الدولي الـ24 الذي ينظمه المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الكويتي.
وقالت المنجية في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الموسيقى تمثل جسرا ثقافيا يربط الشعوب معربة عن شكرها للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب على هذه الدعوة التي أتاحت لها فرصة التفاعل مع الجمهور الكويتي وتقديم فنها في هذا "الصرح الثقافي المميز".
وشهدت الأمسية حضورا لافتا من عشاق الموسيقى الذين استمتعوا بالعزف الساحر للمنجية التي قدمت مجموعة مختارة من المقطوعات الكلاسيكية والعالمية إضافة إلى أعمال مستوحاة من التراث العربي والخليجي لتبرز من خلالها روح الإبداع والتنوع الفني الذي يتميز به هذا المهرجان.
و(التشيلو) ليست مجرد أداة موسيقية بل هي وسيلة للتعبير عن المشاعر والتواصل مع الجمهور وهو ما أثبتته مريم المنجية خلال أدائها المبهر على خشبة مسرح جابر العلي.
يذكر أن مهرجان الموسيقى الدولي الـ24 انطلق مساء أمس برعاية وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري ويواصل تقديم أمسياته وفعالياته المتنوعة حتى يوم الجمعة المقبل.
ويهدف المهرجان إلى الاحتفاء بالإرث الموسيقي المحلي والعالمي من خلال استضافة نخبة من الفنانين والعازفين من مختلف أنحاء العالم.
ويشهد المهرجان في دورته الحالية أمسيات موسيقية متنوعة وورش عمل وندوات فكرية تهدف إلى تعزيز الفهم الموسيقي وتبادل الخبرات بين الفنانين والجمهور. (النهاية)
ش ه د
MENAFN18112024000071011013ID1108898729
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.