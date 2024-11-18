Tuesday, 19 November 2024 02:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الرئيس المصري يشدد على ضرورة الإيقاف الفوري للمأساة اللا إنسانية في فلسطين ولبنان

11/18/2024 2:41:41 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 18 - 11 (كونا) -- شدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على ضرورة الإيقاف الفوري للمأساة اللا إنسانية في فلسطين ولبنان وإنقاذ المدنيين ممن يعانون أوضاعا معيشية كارثية بالإضافة إلى وقف التصعيد وتوسع رقعة الصراع.
وذكر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير أحمد فهمي في بيان اليوم الاثنين أن ذلك جاء في كلمة للرئيس السيسي خلال الجلسة الأولى لقمة مجموعة العشرين (جي 20) بعنوان "الشمول الاجتماعي ومكافحة الجوع والفقر".
وثمن السيسي جهود الرئاسة البرازيلية لمجموعة العشرين لاسيما بعد إطلاق "التحالف العالمي لمكافحة الفقر والجوع" معلنا انضمام مصر للتحالف إيمانا بأهمية التصدي لتلك التحديات باعتبارها تجسيدا لعدم المساواة في العالم.
وأكد أنه لا يمكن الحديث عن عدم المساواة دون التطرق للأوضاع المأساوية في فلسطين ولبنان جراء الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي بسبب افتقاد العالم للفعل المؤثر لايقافها.
وأشار إلى أهمية حشد الإرادة السياسية لإعادة النظر في النهج الدولي الحالي وتجديد الالتزام بأهداف التنمية المستدامة لمواجهة التحديات الراهنة وعلى رأسها تفاقم الصراعات وتزايد الفجوة التنموية والرقمية والمعرفية ونقص التمويل ومعضلة الديون في الدول النامية فضلا عن عدم الوفاء بمساعدات التنمية الرسمية وتمويل المناخ.
ولفت السيسي إلى إيمان مصر بأنه لا سبيل لمكافحة الجوع والفقر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة إلا بإقامة شراكات دولية متوازنة مع الدول النامية تتضمن توفير التمويل الميسر للتنمية ونقل وتوطين التكنولوجيا والأدوات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى دعم جهود تحقيق الأمن الغذائي.
وجدد دعوة مصر لتدشين مركز عالمي لتخزين وتوزيع الحبوب والمواد الغذائية على أرضها لضمان أمن الغذاء وتعزيز سلاسل الإمداد ذات الصلة.
وفي ختام كلمته أعرب الرئيس المصري عن تطلعه بأن تسهم جلسة "الشمول الاجتماعي ومكافحة الجوع والفقر" في صياغة حلول عملية للقضاء على الجوع والفقر انطلاقا من المسؤولية المشتركة لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة. (النهاية)

أ س م / م م ج




MENAFN18112024000071011013ID1108898728

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث