الرئيس المصري يشدد على ضرورة الإيقاف الفوري للمأساة اللا إنسانية في فلسطين ولبنان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
القاهرة - 18 - 11 (كونا) -- شدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على ضرورة الإيقاف الفوري للمأساة اللا إنسانية في فلسطين ولبنان وإنقاذ المدنيين ممن يعانون أوضاعا معيشية كارثية بالإضافة إلى وقف التصعيد وتوسع رقعة الصراع.
وذكر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير أحمد فهمي في بيان اليوم الاثنين أن ذلك جاء في كلمة للرئيس السيسي خلال الجلسة الأولى لقمة مجموعة العشرين (جي 20) بعنوان "الشمول الاجتماعي ومكافحة الجوع والفقر".
وثمن السيسي جهود الرئاسة البرازيلية لمجموعة العشرين لاسيما بعد إطلاق "التحالف العالمي لمكافحة الفقر والجوع" معلنا انضمام مصر للتحالف إيمانا بأهمية التصدي لتلك التحديات باعتبارها تجسيدا لعدم المساواة في العالم.
وأكد أنه لا يمكن الحديث عن عدم المساواة دون التطرق للأوضاع المأساوية في فلسطين ولبنان جراء الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي بسبب افتقاد العالم للفعل المؤثر لايقافها.
وأشار إلى أهمية حشد الإرادة السياسية لإعادة النظر في النهج الدولي الحالي وتجديد الالتزام بأهداف التنمية المستدامة لمواجهة التحديات الراهنة وعلى رأسها تفاقم الصراعات وتزايد الفجوة التنموية والرقمية والمعرفية ونقص التمويل ومعضلة الديون في الدول النامية فضلا عن عدم الوفاء بمساعدات التنمية الرسمية وتمويل المناخ.
ولفت السيسي إلى إيمان مصر بأنه لا سبيل لمكافحة الجوع والفقر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة إلا بإقامة شراكات دولية متوازنة مع الدول النامية تتضمن توفير التمويل الميسر للتنمية ونقل وتوطين التكنولوجيا والأدوات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى دعم جهود تحقيق الأمن الغذائي.
وجدد دعوة مصر لتدشين مركز عالمي لتخزين وتوزيع الحبوب والمواد الغذائية على أرضها لضمان أمن الغذاء وتعزيز سلاسل الإمداد ذات الصلة.
وفي ختام كلمته أعرب الرئيس المصري عن تطلعه بأن تسهم جلسة "الشمول الاجتماعي ومكافحة الجوع والفقر" في صياغة حلول عملية للقضاء على الجوع والفقر انطلاقا من المسؤولية المشتركة لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة. (النهاية)
أ س م / م م ج
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