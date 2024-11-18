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واشنطن تفرض عقوبات على منظمة استيطانية متورطة بأعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية

11/18/2024 2:41:41 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 18 – 11 (كونا) -- أعلنت الولايات المتحدة اليوم الاثنين فرض عقوبات على منظمة استيطانية وشركة تابعة لها لضلوعهما بأعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (اوفاك) التابع لها أدرج على لائحة عقوباته منظمة (أمانا) التي عرف عنها بأنها "منظمة تنمية مستوطنات" بسبب تورطها مع "أفراد وبؤر استيطانية خاضعة لعقوبات أمريكية ترتكب أعمال عنف في الضفة الغربية" كما طالت العقوبات شركة (بيناني بار أمانا) التابعة للمنظمة.
وأكد نائب وزيرة الخزانة والي أديمو في تصريح تضمنه البيان التزام الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها "بمحاسبة أولئك الذين يسعون إلى تسهيل هذه الأنشطة المزعزعة للاستقرار والتي تهدد استقرار الضفة الغربية وإسرائيل والمنطقة الأوسع".
وبالتزامن مع اجراءات الخزانة أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان فرض عقوبات على ثلاثة أفراد وكيان واحد بسبب "أدوارهم في العنف الذي يستهدف المدنيين أو في تدمير الممتلكات أو نزع ملكيتها".
وأشارت الوزارة إلى أن شركة (إيال هاري) التي طالتها عقوباتها "توفر مركبات مثل شاحنات النقل الصغيرة وسيارات الدفع الرباعي التي تم استخدامها في أنشطة البناء ما أدى إلى توسيع الحدود المادية للكيانات الخاضعة للعقوبات الأمريكية بما في ذلك مزرعة (ميتاريم) المصنفة سابقا من قبل الولايات المتحدة".
وأفادت بأن أحد الافراد الثلاثة ويدعى إيتامار ليفي هو مالك الشركة المصنفة "ويقدم أيضا الدعم المادي للكيانات الخاضعة للعقوبات".
وأوضحت أن الشخص الثاني الذي طالته عقوباتها يدعى شبتاي كوشليفسكي وهو نائب الرئيس ومنسق المشروع والمؤسس المشارك لمنظمة (هاشومير يوش) التي سبق أن أدرجتها الولايات المتحدة على قوائم عقوباتها.
ويدعى الشخص الثالث زوهار صباح وهو متهم بالمشاركته في التهديدات وأعمال العنف ضد الفلسطينيين بما في ذلك داخل منازلهم وإظهاره نمطا من التدمير في الضفة الغربية وتورطه في الهجوم على مدرسة (الكعابنة) الابتدائية بالقرب من (أريحا) في سبتمبر الماضي ما أدى إلى إصابة العديد من الفلسطينيين في المدرسة.
وجددت الوزارة دعوتها لحكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى اتخاذ إجراءات ومحاسبة المسؤولين عن العنف والتهجير القسري ونزع ملكية الأراضي الخاصة أو المتواطئين فيها.
وأكدت أن الولايات المتحدة ستواصل "تعزيز المساءلة لأولئك الذين يعملون على زعزعة استقرار الأوضاع في الضفة الغربية ويدعمون العنف المتطرف في المنطقة".
ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن في فبراير الماضي أمرا تنفيذيا منح من خلاله سلطات جديدة لفرض عقوبات على المسؤولين عن تقويض السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية وتلا ذلك فرض الولايات المتحدة سلسلة من العقوبات طالت منظمات وافرادا متورطين بعنف المستوطنين في الضفة الغربية. (النهاية)

ر س ر / ر ج



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