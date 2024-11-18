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الرئيس الجزائري يجري تعديلا حكوميا ويجدد الثقة برئيس وزرائه

11/18/2024 2:41:41 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 18 - 11 (كونا) -- أجرى الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون اليوم الاثنين تعديلا حكوميا جدد فيه الثقة برئيس وزرائه نذير العرباوي وعدد من الوزراء.
وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان إن "الرئيس عبد المجيد تبون استقبل اليوم رئيس الوزراء نذير العرباوي الذي قدم له استقالة الحكومة والتي قبلها" موضحة أن "الرئيس جدد الثقة في العرباوي وأمره بمواصلة مهامه على رأس الحكومة الجديدة".
وعرفت التشكيلة الجديدة للحكومة إبقاء الرئيس تبون على "الحقائب السيادية" لوزير الخارجية أحمد عطاف ووزير الداخلية إبراهيم مراد ووزير الطاقة محمد عرقاب بالإضافة إلى الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الشعبي الوطني السعيد شنقريحة.
كما أبقى الرئيس تبون على وزراء المالية والمجاهدين والسكن والتجارة والتعليم العالي والشؤون الدينية والعمل والصحة والفلاحة والأشغال العمومية في حين قام بتحويل وزيرة التضامن الوطني كوثر كريكو إلى وزارة العلاقات مع البرلمان ووزيرة الثقافة صورية مولوجي إلى قطاع التضامن الوطني وتحويل وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى قطاع التكوين المهني.
ويعتبر وزير العدل عبدالرشيد طبي أبرز المغادرين للحكومة حيث تم تعيين لطفي بوجمعة وزيرا للقطاع خلفا له بالإضافة إلى إنهاء مهام وزير الاتصال محمد لعقاب ووزير التربية عبد الحكيم بلعابد ووزير الرياضة عبد الرحمن حماد بالإضافة إلى وزراء الصناعة والتكوين المهني والسياحة والبريد والنقل والسياحة والبيئة.
وفصل الرئيس الجزائري قطاع الشباب عن الرياضة من خلال تعيين رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم وليد صادي وزيرا للرياضة وإسناد مهمة وزارة الشباب إلى رئيس المجلس الأعلى للشباب مصطفى حيداوي.
وسبق أن قدم العرباوي استقالة حكومته بتاريخ 17 سبتمبر الماضي عقب إعلان المحكمة الدستورية عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية التي جرت بتاريخ السابع من سبتمبر والتي شهد فوز الرئيس تبون بولاية ثانية.
إلا أن الرئيس تبون أمر حينها رئيس وزرائه بتأجيل القرار بحيث لا يتعارض مع فترة دخول المدارس والجامعات وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025 قبل عرضه على البرلمان إذ أكد أن "هذه الملفات المستعجلة تطلب دراية الوضع من الوزراء الحاليين".
وكان تبون قد عين العرباوي في منصب رئيس الوزراء بتاريخ 11 نوفمبر من العام الماضي خلفا لسابقه أيمن بن عبدالرحمن الذي أنهيت مهامه.
وشغل العرباوي عدة مناصب منها سفير الجزائر لدى باكستان ومدير عام الشؤون القانونية والقنصلية ومدير المغرب العربي ومدير العلاقات الاقتصادية الدولية بوزارة الخارجية وممثلا للجزائر في الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي وعضو مجلس إدارة المركز المغربي للدراسات والابحاث ثم سفيرا للجزائر لدى القاهرة. (النهاية)

م ر / م ع ح ع




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