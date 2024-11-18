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السعودية وعُمان.. أنموذج للتكامل والترابط وعلاقات تاريخية وطيدة - جريدة الوطن السعودية

11/18/2024 2:40:17 PM
(MENAFN- Al Watan) تحظى العلاقات السعودية العُمانية بمكانة خاصة إذ تعد أنموذجا للتكامل والترابط وتعكس مدى الأخوة وحسن الجوار، وهي علاقات ممتدة ضاربة في عمق التاريخ لأكثر من نصف قرن، حيث يشترك البلدين بالكثير من القواسم المشتركة القائمة على مبادئ المصير المشترك.
وتحتفل السلطنة بذكرى اليوم الوطني حيث بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان برقيتي تهنئة إلى سلطان عُمان السلطان هيثم بن طارق، بهذه المناسبة.
وأعرب الملك وولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب سلطنة عُمان الشقيق اطراد التقدم والازدهار. وأشادا، بتميز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.
زيارات متبادلة
وشكلت الزيارات المتبادلة بين قادة البلدين الشقيقين والتي انطلقت عام 1971م منذ أول زيارة للملك فيصل بن عبدالعزيز -رحمه الله- حينما زار لأول مرة، الراحل السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان -رحمه الله-، لتوطيد العلاقات بين البلدين، وكان لتلك الزيارة دورًا أساسيًا في تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين، المتأصّلة المتجذّرة منذ أكثر من نصف قرن.
وتعكس زيارة سلطان عُمان هيثم بن طارق للمملكة العربية السعودية في يوليو 2021 كأول زيارة خارجية لجلالته منذ توليه مقاليد الحكم في يناير 2020م مدى مكانة السعودية لدى جلالته، وما تشكله من عمق للعلاقات الأخوية بين البلدين، حيث جاءت الزيارة استجابة لدعوة أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في 11 يوليو 2021.
كما تؤكد زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى سلطنة عُمان عام 2023م، ولقاءه بالسلطان هيثم بن طارق عُمق العلاقات السعودية

وقد دشنت بذلك فصلًا جديدًا من تاريخ العلاقات بين البلدين وأحدثت نقلة نوعية في تعزيز تلك العلاقات بكافة المجالات ونقلها إلى آفاق أرحب وأكثر تقدمًا، بما يُحقق مصالح وتطلعات الشعبين الشقيقين.
مجلس للتنسيق
وجاء قيام مجلس التنسيق السعودي العماني، بهدف تعميق التعاون بين البلدين في العديد من المجالات، والتكامل في مختلف الجوانب، حيث تلتقي الدولتان في رؤيتين مستقبليتان، رؤية السعودية 2030 ورؤية عُمان 2040، ويلعب المجلس دوراً فاعلاً في استثمار الإمكانات وتعظيم المنافع والمصالح المشتركة بما يلبي تطلعات وطموحات شعبي البلدين إنفاذاً لتوجيهات قادة البلدين.

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