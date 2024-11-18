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مؤتمر ومعرض دولي للتمور

11/18/2024 2:39:58 PM
(MENAFN- Al Watan) ينطلق المؤتمر والمعرض الدولي للتمور بنسخته الخامسة تحت شعار ((عالم التمور)) في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات من 19 إلى 28 نوفمبر 2024، لتعزيز مكانة المملكة كإحدى الدول الرائدة في صناعة وتصدير التمور.
ويشهد معرض عالم التمور الذي يُقيمه المركز الوطني للنخيل والتمور مشاركة أكثر من 100 جهة محلية ودولية، ويعرض منتجات تمور مبتكرة، ويُعد منصة دولية لتبادل المعرفة وفتح أسواق جديدة للتمور السعودية في الأسواق العالمية، كما يهدف إلى دعم الابتكار في صناعة التمور وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات السعودية، وذلك لجعل قطاع النخيل والتمور أحد روافد التنمية الاقتصادية، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.
ويصاحب المعرض مؤتمر علمي بالشراكة العلميّة مع جامعة الملك فيصل، إذ يُركّز على الجهود المحلية والدولية في تطوير قطاع النخيل والتمور بالمملكة، من خلال تبني الحلول الذكية لتحسين الممارسات الزراعية وإبراز الجوانب الصحية للتمور وتشجيع التجارة الإلكترونية.

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