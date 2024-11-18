مؤتمر ومعرض دولي للتمور

(MENAFN
- Al Watan)
ينطلق المؤتمر والمعرض الدولي للتمور بنسخته الخامسة تحت شعار ((عالم التمور)) في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات من 19 إلى 28 نوفمبر 2024، لتعزيز مكانة المملكة كإحدى الدول الرائدة في صناعة وتصدير التمور.
ويشهد معرض
عالم التمور الذي يُقيمه المركز الوطني للنخيل والتمور مشاركة أكثر من 100 جهة محلية ودولية، ويعرض منتجات تمور مبتكرة، ويُعد منصة دولية لتبادل المعرفة وفتح أسواق جديدة للتمور السعودية في الأسواق العالمية، كما يهدف إلى دعم الابتكار في صناعة التمور وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات السعودية، وذلك لجعل قطاع النخيل والتمور أحد روافد التنمية الاقتصادية، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.
ويصاحب المعرض مؤتمر علمي بالشراكة العلميّة مع جامعة الملك فيصل، إذ يُركّز على الجهود المحلية والدولية في تطوير قطاع النخيل والتمور بالمملكة، من خلال تبني الحلول الذكية لتحسين الممارسات الزراعية وإبراز الجوانب الصحية للتمور وتشجيع التجارة الإلكترونية.
MENAFN18112024000089011017ID1108898694
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.