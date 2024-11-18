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أمير عسير يدشن مستشفى رجال ألمع و35 مشروعًا صحيًّا تطويريًّا

11/18/2024 2:39:58 PM
(MENAFN- Al Watan) دشن أمير منطقة عسير رئيس هيئة التطوير الأمير تركي بن طلال، بحضور وزير الصحة فهد الجلاجل، مستشفى رجال ألمع العام، بسعة 200 سرير؛ إذ سيسهم في زيادة معدل السعة السريرية بنطاق تهامة عسير. ويبدأ المستشفى في الخطة التشغيلية الأولى بتشغيل عدد من الأقسام الأساسية تدريجيًّا تشمل الطوارئ، والعيادات الخارجية، والأشعة، والمختبر، والصيدلية، فيما تستمر الخطة المستقبلية بتوسيع التشغيل لتشمل عددًا من التخصصات في المرحلة القادمة؛ لضمان توفير الرعاية المتكاملة بشكل تدريجي ومستدام، ويدعم البنية التحتية الصحية المتطورة في المنطقة، ويسهل وصول المستفيدين للخدمة الصحية.
كما دشّن أمير المنطقة بحضور وزير الصحة 35 مشروعًا تطويريًّا، إضافة إلى تدشين الورشة المتنقلة لصيانة وصناعة الأطراف، التي تعد العربة الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، وهي عربة متنقلة مصممة لتقديم خدمات الأطراف الصناعية والأجهزة المساعدة والجبائر لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من بتر في الأطراف العلوية أو السفلية والأشخاص ذوي الإعاقة الحركية ممن يعانون من مشاكل جسدية نتيجة تشوهات خلقية أو أعراض مرضية مكتسبة.
وتتميز هذه العربة بقدرتها على التنقل بسهولة في الأماكن الضيقة والوعرة والطرفية التي تفتقد لخدمات الأطراف الصناعية والأجهزة المساعدة حيث يتم تصنيع الأطراف الصناعية والجبائر بداخلها، وذلك لتوفر الأدوات والأجهزة اللازمة لتصنيعها، بالشراكة المجتمعية مع مؤسسة عبدالله بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية.

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