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نزع ملكيات في لطائف

11/18/2024 2:39:58 PM
(MENAFN- Al Watan) وقف محافظ الطائف، الأمير سعود بن نهار بن سعود، ميدانيًا، على مشروع توسعة ونزع العقارات التي تتعارض مع مسار مشروع توسعة شارع خالد بن الوليد بالمحافظة.
وشاهد المحافظ الأعمال الجاري تنفيذها، التي تسهم في تسهيل حركة السير وتخفيف الازدحام، ليتناسب هذا الطريق بعد اكتماله مع ما تشهده محافظة الطائف من تطور في كل الجوانب. ويُنفذ المشروع على مرحلتين، ويبدأ من باب الحزم حتى وادي وج، ويبلغ عدد العقارات المنزوعة ملكيتها 182 عقارًا.
كما وقف محافظ الطائف على أعمال مشروع كوبري ونفق تقاطع خالد بن الوليد مع طريق الملك خالد، الجاري تنفيذه، وشاهد الأعمال المنفذة في المشروع، الذي بلغت نسبة إنجازه 64%.

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