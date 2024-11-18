نزع ملكيات في لطائف

(MENAFN
- Al Watan)
وقف محافظ الطائف، الأمير سعود بن نهار بن سعود، ميدانيًا، على مشروع توسعة ونزع العقارات التي تتعارض مع مسار مشروع توسعة شارع خالد بن الوليد بالمحافظة.
وشاهد المحافظ الأعمال الجاري تنفيذها، التي تسهم في تسهيل حركة السير وتخفيف الازدحام، ليتناسب هذا الطريق بعد اكتماله مع ما تشهده محافظة الطائف من تطور في كل الجوانب. ويُنفذ المشروع على مرحلتين، ويبدأ من باب الحزم حتى وادي وج، ويبلغ عدد العقارات المنزوعة ملكيتها 182 عقارًا.
كما وقف محافظ الطائف على أعمال مشروع كوبري ونفق تقاطع خالد بن الوليد مع طريق الملك خالد، الجاري تنفيذه، وشاهد الأعمال المنفذة في المشروع، الذي بلغت نسبة إنجازه 64%.
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