توعية بأضرار تسربات المياه

(MENAFN
- Al Watan)
أطلق المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه ((مائي)) حملة ((المستهلك الخفي))، بهدف توعية المجتمع بأضرار تسربات المياه وتأثيرها على ارتفاع معدلات الاستهلاك وسلامة العقارات، إضافة إلى تسليط الضوء على أهمية الكشف الدوري
عن هذه التسربات، وإصلاحها للحد من الهدر المائي.
وتأتي هذه الحملة في إطار برامج التوعية التي ينفذها للحدّ من تأثير تسربات المياه في المباني وترشيد استهلاكها.
مشيرًا إلى أن الفحص الدوري للتسربات يُسهم في الحفاظ على سلامة عقارك، ويسهم في الحد من هدر المياه ويرشد استهلاكها.
ويشجع مركز مائي على استخدام تطبيق ((كشف))، وهو أحد الحلول التقنية التي يوفرها للمستفيدين بهدف ربط الراغبين في الحصول على خدمات كشف التسربات بمقدمي الخدمات المؤهّلين من المركز، بهدف تقديم تقرير شامل بنتائج الكشف، إضافة إلى متابعة المركز لأداء مقدّمي خدمة الكشف بشكل مستمر لضمان تحسين جودة الخدمة المقدمة.
يُذكر أن المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه ((مائي)) يتولى العديد من المهام المتعلقة برفع كفاءة موارد المياه، وعمليات إنتاجها ونقلها وتوزيعها، فضلًا عن ترشيد استخدامها في الأغراض الحضرية والصناعية والزراعية، من خلال توحيد الجهود بين الجهات الحكومية وغير الحكومية، بهدف الإسهام في تحقيق الاستدامة المائية.
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