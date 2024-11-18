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توعية بأضرار تسربات المياه

11/18/2024 2:39:58 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلق المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه ((مائي)) حملة ((المستهلك الخفي))، بهدف توعية المجتمع بأضرار تسربات المياه وتأثيرها على ارتفاع معدلات الاستهلاك وسلامة العقارات، إضافة إلى تسليط الضوء على أهمية الكشف الدوري عن هذه التسربات، وإصلاحها للحد من الهدر المائي.
وتأتي هذه الحملة في إطار برامج التوعية التي ينفذها للحدّ من تأثير تسربات المياه في المباني وترشيد استهلاكها.
مشيرًا إلى أن الفحص الدوري للتسربات يُسهم في الحفاظ على سلامة عقارك، ويسهم في الحد من هدر المياه ويرشد استهلاكها.
ويشجع مركز مائي على استخدام تطبيق ((كشف))، وهو أحد الحلول التقنية التي يوفرها للمستفيدين بهدف ربط الراغبين في الحصول على خدمات كشف التسربات بمقدمي الخدمات المؤهّلين من المركز، بهدف تقديم تقرير شامل بنتائج الكشف، إضافة إلى متابعة المركز لأداء مقدّمي خدمة الكشف بشكل مستمر لضمان تحسين جودة الخدمة المقدمة.
يُذكر أن المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه ((مائي)) يتولى العديد من المهام المتعلقة برفع كفاءة موارد المياه، وعمليات إنتاجها ونقلها وتوزيعها، فضلًا عن ترشيد استخدامها في الأغراض الحضرية والصناعية والزراعية، من خلال توحيد الجهود بين الجهات الحكومية وغير الحكومية، بهدف الإسهام في تحقيق الاستدامة المائية.

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