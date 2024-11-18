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إطلاق كائنات فطرية بمتنزه الأحساء

11/18/2024 2:39:58 PM
(MENAFN- Al Watan) رعى محافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال بن بدر، حفل إطلاق المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر عددًا من الكائنات الفطرية في متنزه الأحساء الوطني، بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، تعزيزًا للتنوع البيولوجي وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور خالد بن عبدالله العبدالقادر، وعدد من مسؤولي الجهات المعنية.
وشملت عملية إطلاق الكائنات الفطرية 20 ظبيَ ريم و 4 من المها العربية، بهدف تعزيز التنوع الأحيائي في المتنزه وتعزيز السياحة البيئية ودعم جهود الاستدامة التي يعمل عليها المركز.
ويمثل هذا الحدث جزءًا من التعاون المستمر بين قطاعات منظومة البيئة في المملكة لتعزيز التنوع الأحيائي، وإعادة التوازن البيئي، وترسيخ مفهوم الاستدامة، وتوطين المشاريع البيئية في المتنزهات والمحميات الطبيعية، بما يضمن الحفاظ على الأنواع النباتية المحلية المهددة بالانقراض ويوفر موائل طبيعية للكائنات الحية.
يُذكر أن هذه الجهود تأتي في إطار إستراتيجية وطنية طموحة تهدف إلى تحسين جودة الحياة، ودعم التنمية البيئية، وتعزيز جهود مكافحة التصحر على مستوى المملكة.

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