إطلاق كائنات فطرية بمتنزه الأحساء

(MENAFN
- Al Watan)
رعى محافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال بن بدر، حفل إطلاق المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر عددًا من الكائنات الفطرية في متنزه الأحساء الوطني، بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، تعزيزًا للتنوع البيولوجي وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور خالد بن عبدالله العبدالقادر، وعدد من مسؤولي الجهات المعنية.
وشملت عملية إطلاق الكائنات الفطرية 20 ظبيَ ريم و 4 من المها العربية، بهدف تعزيز التنوع الأحيائي في المتنزه وتعزيز السياحة البيئية ودعم جهود الاستدامة التي يعمل عليها المركز.
ويمثل هذا الحدث جزءًا من التعاون المستمر بين قطاعات منظومة البيئة في المملكة لتعزيز التنوع الأحيائي، وإعادة التوازن البيئي، وترسيخ مفهوم الاستدامة، وتوطين المشاريع البيئية في المتنزهات والمحميات الطبيعية، بما يضمن الحفاظ على الأنواع النباتية المحلية المهددة بالانقراض ويوفر موائل طبيعية للكائنات الحية.
يُذكر أن هذه الجهود تأتي في إطار إستراتيجية وطنية طموحة تهدف إلى تحسين جودة الحياة، ودعم التنمية البيئية، وتعزيز جهود مكافحة التصحر على مستوى المملكة.
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